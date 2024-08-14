اليوم العالمي للشباب 2024: شركة Shanghai Electric تطلق برنامج تدريب للموظفين الجدد مع التركيز على التطوير المهني للشباب

انضم أكثر من 700 خريج إلى شركة Shanghai Electric في أحدث حملة توظيف، للعمل مع الشركة على تحويل الأفكار إلى ابتكارات تساعد في تسريع التحول الذكي والأخضر لصناعة الطاقة

International Youth Day 2024: Shanghai Electric Launches Onboarding Training for New Recruits with Focus on Youth Career Development.

شنغهاي، 14 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Shanghai Electric المسجلة بالرمز (SEHK: 2727، SSE: 601727)، مؤخرًا برنامج تدريب شامل مخصص لأكثر من 700 خريج تم توظيفهم حديثًا. تهدف هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب حملة توظيف على مستوى البلاد، إلى صقل المواهب الشابة للقطاعات التي تقود إعادة تشكيل صناعة الطاقة. في إطار هذا البرنامج، زار الموظفون الجدد القواعد الصناعية التابعة لشركة Shanghai Electric، حيث اكتسبوا رؤى ثاقبة حول الهيكل المؤسسي للشركة، وعمليات الابتكار، والتقدم الرقمي، واستراتيجيات إدارة الكفاءات.

قال Zhu Zhaokai، مدير الموظفين في مجموعة Shanghai Electric القابضة: "لطالما كانت المواهب الشابة هي المحرك وراء نمونا المستدام ورؤيتنا طويلة المدى."



" إن روحهم الابتكارية ووجهات نظرهم الجديدة هي ما تُحافِظ على ديناميكية Shanghai Electric وتفكيرها المستقبلي، وبينما نتطلع إلى المستقبل، من الضروري أن نواصل رعاية الكفاءات الشابة، وتشجيع موظفينا الجدد على تبني الإبداع والريادة من خلال الابتكار."

تؤكد حملة التوظيف التي نظمتها شركة Shanghai Electric هذا العام على تركيز الشركة الاستراتيجي على الدفع بالابتكار في المعدات الصناعية ومعدات الطاقة المتطورة والذكية والصديقة للبيئة.

ويتمثل العنصر الأساسي في هذا الأمر في اجتذاب أفضل الكفاءات:

حيث يحمل 348 من الأعضاء الجدد درجة الماجستير أو الدكتوراة، ويمثلون 48٪ من إجمالي الموظفين الجدد.

78 خريجًا من جامعات عالمية رائدة، أكثر من 90٪ منهم من مؤسسات تعليمية مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة وفقًا لتصنيف QS لأفضل الجامعات.

من أجل التطوير الذكي، استهدفت Shanghai Electric التوظيف في مجالات محورية لنموها في مجال الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية. تشمل دفعة 2024 ما يلي:

34% من الخريجين متخصصين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا الذكية، وهندسة التصنيع الذكية، والأتمتة - وهي قطاعات أصبحت ذات أهمية متزايدة لتطوير عمليات محطات الطاقة، ومعدات التشغيل الآلي، والطاقة النووية، والبرمجيات الصناعية.

تُظهر شركة Shanghai Electric التزامها بالاستدامة البيئية من خلال إعطاء الأولوية للمرشحين ذوي الخبرة في الصناعات الخضراء.

وقد سعت الشركة بنشاط إلى توظيف خريجين في علوم البيئة، والهندسة الكيميائية، والطاقة المتجددة، وتقنيات الطاقة المتقدمة، حيث يأتي 40% من موظفيها الجدد من هذه التخصصات.

التحول الرقمي والتقييمات المخصصة

يقع التحول الرقمي في قلب استراتيجية شركة Shanghai Electric حيث تستكشف حلولًا جديدة لتحديث معدات الطاقة والصناعة، وقد جرى هذا العام تحسين عملية التوظيف من خلال تقييمات مخصصة عبر الإنترنت مصممة لتحديد الإمكانات الفريدة لكل مُرشَّح. يتضمن تدريب الموظفين الجدد أساليب مبتكرة مثل مناقشات جماعية بدون قائد ودراسات حالة شاملة، تتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية.

نظام تطوير المواهب "Excellence E+"

لزيادة إمكانات المهنيين الشباب إلى أقصى حد، طورت Shanghai Electric إطار عمل "Excellence E+" لتطوير المواهب بثلاثة أهداف أساسية، هي Electric+ وEmpower+ وEngine+، وهو مُقسَّم إلى خمس مراحل هي؛ الإندماج، والفهم، وبناء المهارات، والتحسين، والإنجاز. يشارك الموظفون الجدد في برامج تطوير المواهب وفقًا لمساراتهم المهنية ومراحل نموهم، وتشمل البرامج الرئيسية معسكرًا تدريبيًا مكثفًا، ومشاريع لتنمية المواهب الشابة، وبرامج تدريبية إدارية وفنية، ومخططًا خاصًا لتطوير قادة التكنولوجيا في المستقبل.

البرامج المستهدفة والتدريب العملي

أطلقت مجموعة Shanghai Electric لطاقة الرياح، وهي شركة تابعة لشركة Shanghai Electric، برنامجًا تفصيليًا يركز على مرحلة الفهم للمواهب الشابة، حيث تستخدم نموذج "1+2+2+12". يضمن النهج الشمولي إتقان الموظفين الجدد للإجراءات الأساسية وتكنولوجيا المنتج وتقنيات التجميع وإدارة المواقع، ويتكون من:

شهر واحد من التعليم النظري،

شهرين من الخبرة العملية في ورش العمل،

شهرين من التعلم في مواقع العمل في مزارع الرياح،

و12 شهرًا من التدريب أثناء العمل.

تستهدف مجموعة Shanghai Electric لمحطات الطاقة أيضًا المهنيين الشباب في مرحلة الإنجاز لتطوير قادة المستقبل لقطاع الطاقة المتجددة، ومع تسارع العالم في تحوله نحو الطاقة المستدامة، توفر هذه المبادرة الاستراتيجية تدريبًا مكثفًا في مجالات حاسمة مثل الكيمياء الكهربائية وعلوم المواد وأشباه الموصلات والفيزياء. يهدف هذا التدريب إلى تزويد هؤلاء الأفراد ذوي الإمكانات العالية بالمهارات المتنوعة اللازمة للتفوق في سوق الطاقة المتجددة التنافسي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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