اليوم العالمي للمرأة 2024: تستمر المرأة في ترسيخ مكانتها في مجال تصنيع المعدات الصناعية ومعدات الطاقة الذي يهيمن عليه الرجال

شنغهاي، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2024، تعرب Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) عن تقديرها لمساهمات المرأة في قطاع تصنيع المعدات الصناعية ومعدات الطاقة خلال العام الماضي، وتسلط الضوء على المبادرات التي تطلقها بهدف حماية حقوق موظفاتها ، وتقديم الرعاية المعيشية، وتنمية مهاراتهن لخلق بيئة عمل أكثر شمولًا لموظفاتها البالغ عددهن 15000 امرأة، أي ما يعادل 20٪ من قوتها العاملة.

IWD 2024: Shanghai Electric Empowers 15,000 Female Employees, Fostering a Diverse and Inclusive Industrial Workplace. Shanghai_Electric

يعد عنصر الابتكار والإبداع أمرًا بالغ الأهمية، في قطاع التصنيع. ووفقًا لبيانات أبحاث HR World، تمثل النساء حوالي ثلث العمالة في قطاع التصنيع، بدءًا من عاملات خطوط الإنتاج ووصولًا إلى مديرات الشركات التنفيذيات. أثبتت النساء أنهن موظفات متميزات في صناعة المعدات، بفضل قدراتهن البحثية الميكانيكية القوية، ومهاراتهن في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة، وسعيهن الدائم للعمل الجاد والتعلم. تشكل موظفات Shanghai Electric، عشرين في المائة (20%) من إجمالي القوى العاملة، حيث تمثل المهندسات 20.39% من جميع المهندسين وتمثل المديرات التنفيذيات 27% من جميع المديرين التنفيذيين.

كما قامت الشركة في الأشهر الـ12 الماضية بمراجعة العقود الجماعية لضمان تحقيق الفائدة القصوى للموظفات، وشاركت كيف تغلبت الموظفات على التحديات التي واجهتهن عند العمل بعد أو خارج البلاد، ونظمت ورش عمل تناقش موضوعات المساواة والتمكين، وشجعت الابتكارات التقنية التي تقودها النساء من خلال إنشاء 14 استوديو إبداعي، ممهدة بذلك الطريق لـ1200 مهندسة صناعية ليتمكن من التحسن والنمو بشكل غير مسبوق.

ومؤكدة على التزامها بإنشاء بيئة عمل تجمع بين المساواة والتنوع والشمولية لجميع الموظفات، تعززShanghai Electric من فعّالية ممارساتها التي تهدف إلى تحقيق الاحتواء الملهم عبر العديد من الإجراءات منها:

حماية الحقوق : عبر تحسين شروط العقد الجماعي بهدف تعزيز حماية الحقوق والمزايا مثل إجازات الأمومة والراحة والعطلات والنقاهة؛ ومنع التحرش بالموظفات في مكان العمل والتصدي له؛ وتوفير الحماية من الإشعاعات للموظفات الحوامل؛ وضمان حصولهن على فرص عمل عادلة قبل سن التقاعد القانوني. في عام 2023، نظمت نقابات Shanghai Electric عشر مناقشات وجلسات بحثية حول عقود حماية حقوق الموظفات.

الرعاية المعيشية : وتشمل توفير أماكن الراحة للنساء في فترة ما قبل الحمل، وأثناء الحمل، والرضاعة الطبيعية؛ وتقديم محاضرات عن كيفية المطالبة بالحقوق وأنشطة لتخفيف التوتر؛ وإثراء هواياتهن بأنشطة القراءة؛ وتنظيم الزيارات العائلية والمخيمات الصيفية للأطفال للمساهمة في تخفيف الضغط الأسري.

تعزيز المهارات والقدرات المهنية : عبر إنشاء 14 استوديو فني، بما في ذلك ستة استوديوهات مخصصة للموظفات، ليتمكن من المشاركة في الابتكار التقني وحل المشكلات وتبادل الآراء الفنية في المشاريع الرئيسية والمهمة والصعبة المتعلقة التي تؤثر على إنتاجية الشركة وعملياتها. قادت Liu Xia، الحائزة على جائزة العامل الوطني النموذجي، الاستوديو الخاص بها الذي يتمحور حول مشاركتها في العديد من المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية على المستوى الوطني وفي بلدية شنغهاي، وكيف حققت انجازات غير مسبوقة في مجال تقنيات اللحام بالتوربينات البخارية وحل المشاكل التقنية التي أربكت الشركات العالمية العملاقة. تعمل استوديوهات الابتكار بمثابة مراكز للمواهب للموظفات، وتعزز بشكل فعال جوهر الروح التنافسية للمواهب النسائية الرفيعة، وتضع معيارًا جديدًا لتعلم المهارات التقنية والابتكار، وترفع بشكل عام من حماس الموظفات ومستواهن الفني، مما يؤدي بدوره إلى تطوير بنية المواهب عالية الجودة والتحسين المستمر لكفاءة القوى العاملة النسائية.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2357925/2024_03_03_14_40_59.mp4

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