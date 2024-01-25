انجازات شركة Premier Construction Software في مجال الذكاء الاصطناعي تتألق في معرض Big 5 Global 2023، وتعيد تعريف معايير الصناعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يناير 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Premier Construction Software العديد من الإنجازات ذات التأثيرات الواضحة، حيث احتلت المركز الأول في الحدث العالمي الأبرز Big 5 Global المقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز دبي التجاري العالمي. وشهد هذا الحدث الهام مشاركة لفيف من القادة وأصحاب الرؤى والمبتكرين على مستوى العالم، الأمر الذي بدوره أدى إلى إنشاء منصة حصرية لتبادل التقنيات الرائدة والأفكار الإبداعية التي تشكل مستقبل صناعة البناء والتشييد.

premier construction software AI

وقد شغلت Premier Construction Software، باعتبارها واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مجال البناء، منصب الراعي الذهبي لقمة FutureTech، مما يُظهر التأثير العميق للذكاء الاصطناعي AI والأتمتة والابتكار في الصناعة. وفي هذا الصدد، صرحت السيدة Karoline Lapko، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Premier Construction Software، قائلة: "نحن متحمسون حقًا لأن نكون جزءًا من معرض Big 5 Global Dubai. هذا الحدث يمثل فرصة رائعة ليس فقط لعرض التقدم التكنولوجي للشركة ولكن أيضًا للتعاون مع قادة الفكر الآخرين حول الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي AI في مجال البناء. نحن فخورون للغاية بتطوير تقنيات مبتكرة تمكن شركات البناء وتدعم أولئك الذين يشكلون عالمنا".

وقد قدم معرض Big 5 Global Dubai لعام 2023 منصة خاصة لشركة Premier من أجل إظهار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تمكن الشركات العاملة في مجال البناء من تعزيز ربحيتهم واستكشاف طرق مسؤولة للتوسع.

كما أتيحت الفرصة للحضور للقيام بما يلي:

رؤى الخبراء: عقد الرئيس التنفيذي CEO للشركة ومدير عملياتها COO جلسات حوار مثيرة حول الذكاء الاصطناعي AI ومستقبل البناء، الأمر الذي قدم للمشاركين نظرة ثاقبة ورؤى لا تقدر بثمن حول حالات الاستخدام العملية. وقد تناولت هذه المناقشات التحديات والإشكاليات الشائعة المتعلقة بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي AI وتعميم استخدامها، مما يوفر فهمًا شاملاً لتطبيقاته في العالم الحقيقي.

العروض التوضيحية التفاعلية: استمتع الضيوف بتجربة عملية، واستكشفوا عرضًا توضيحيًا حيًا لأحدث برامج الشركة من أجل تخطيط موارد المؤسسات ERP السحابية. وقد تفاعل الحضور مع فريق عمل Premier الذين أظهروا إصرار الشركة على تبسيط العمليات وتسخير البيانات بطرق ذكية لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات رشيدة وأكثر استنارة.

انضم إلينا في رحلتنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا. لمزيد من المعلومات واستكشاف كيف يمكن لشركة Premier Construction Software تعزيز عائد الاستثمار الخاص بك ROI، اطلب عرض توضيحي، أو انضم إلينا في معرض Big 5 Global Dubai لعام 2024.

للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات، يرجى التواصل مع:

Luiz Oliveira، مدير التسويق الأول

[email protected]

+1 (647) 642-1380

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