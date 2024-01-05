انضم C.P. Gurnani، وهو المدير التنفيذي السابق لشركة Tech Mahindra إلى مجلس إدارة شركة upGrad

نيويورك

5 يناير / كانون الثاني 2024

/PRNewswire/ --

أعلنت upGrad، وهي واحدة من أكبر الشركات المتكاملة للتعلم والمهارات وتنمية القوى العاملة في آسيا عن تعيين C.P. Gurnani في مجلس إدارتها، ويعد هذا القرار ساري المفعول بدءًا من يناير عام 2024. سيقدم السيد Gurnani خدماته بوصفه عضوًا مستقلًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وقد صدر هذا القرار في الفترة التي تستمر شركة المهارات العملاقة بتعزيز وتوسيع نطاق عملياتها المحلية والعالمية.

Mr C.P. Gurnani

لقد شهدت شركة Tech Mahindra تطورًا ملحوظًا تحت إدارة Gurnani التي استمرت ل 19 عامًا، إذ عمل خلالها رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا. وقد تركزت التطورات التي شهدتها Tech Mahindra في مستوى العمليات/الإبداعات والمبيعات الإجمالية، فحافظت على مرتبتها ضمن أفضل 5 شركات هندية بارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد استقال السيد Gurnani من منصبه الشهر الماضي بعد أن عمل في مجلس إدارة Mahindra & Mahindra لأكثر من ثلاثة عقود. استلم أيضًا السيد Gurnani مناصبًا إداريةً قبل عمله في شركة Tech Mahindra، إذ عمل مديرًا تنفيذيًا ومؤسسًا لشركة HCL Perot JV.

قال C.P. Gurnani معلقًا على هذه التطورات: "إن الأولوية عندي بوصفي عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة هي التركيز على التوسع العالمي للشركة، وذلك انطلاقًا من مكانتها العالية وإنجازاتها المميزة. يتركز عملي على التعاون مع الفرق المعنية بإدارة شركة upGrad لتحويلها إلى سلعة تكتسح الأسواق العالمية، وتنتهز فرص التعاون بينها وبين مؤسسات الأعمال B2B وبينها وبين الأفراد B2C. إن رحلة شركة upGrad في قلب الموازين ملهمة بحق، فهي تعمل على تعزيز ملايين الأفراد والاستجابة للطلب المتزايد على تحسين المهارات البشرية، خاصةً في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي. إنها تبث روح الإبداع في جميع أنحاء الكرة الأرضية، وأنا عازم على مساعدتهم على إنشاء محتوىً أذكى ومسارات تعليمية فردية للراغبين بالتعلم من مختلف الخلفيات والبلدان. أنوي العمل مع مجلس الإدارة وقيادة الإدارة نحو أهداف جريئة تتوافق مع الرؤية التي أمتلكها لشركة upGrad؛ وهي مصنع المحتوى الذكي المتميز على مستوى العالم".

صرح Ronnie Screwvala، وهو مؤسس مشارك ورئيس مجلس الإدارة: "لقد رسمنا مستقبل شركتنا القائم على الاستدامة لسنوات مقبلة، ونحن عازمون على المضي قدمًا في هذا الاتجاه. إن جميع الأنظمة الاقتصادية في العالم في حاجة ماسة للتعلم المستمر، وفي نفس الوقت تلقى الطريقة التعليمية التي صممناها قبولًا أكبر وتزداد قوةً بمرور كل عام. يحافظ قطاع التعلم والمهارات وتنمية القوى العاملة على مكانته بوصفه واحدًا من أهم القطاعات وأكثرها إحداثًا للتغيير في القرن ال 21 وال 22. نحن على بينة من نمونا المتين، ونسعى لتطبيق نموذج حكومي حسن التصميم - بإرشاد قادة متفقين على دعم تطور upGrad طويل الأمد بدلًا من المكاسب قصيرة الأجل".

وأضاف: "لقد وضعنا في upGrad هدفًا أصيلًا وطويل الأمد نصب أعيننا، وهو أن نكون شركاءً في عملية التعلم مدى الحياة وندعم النجاح المهني للقوى العاملة في أنحاء العالم. أن واثق من أن مهارات C.P. القوية في القيادة وقدرته على استباق اتجاهات السوق والتماشي معها ستصب نفعًا في تعزيز إطار عملنا وتسلط الضوء على نزاهة وكفاءة نموذج عملنا. يمتلك C.P. قدرةً فريدةً على إدارة الأعمال ولديه تاريخ شاهد على توسيع نطاق العمل لمشاريع سابقة عبر قطاعات B2B و B2C".

يصبح بهذا Gurnani العضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الثاني بعد أن أعلن عملاق تنمية المهارات، الذي يتمركز المقر الرئيسي له في الهند، عن توظيف Dan Rosensweig المرتبط اسمه بشركة Chegg في مارس السنة الماضية.

نبذة عن شركة upGrad

بدأت upGrad في عام 2015، وهي أكبر شركة متكاملة للتعلم والمهارات وتنمية القوى العاملة في آسيا. وتتراوح خدمات الشركة بين الدورات التدريبية وبرامج الدرجات العلمية المختلطة عبر الإنترنت ومسارات التعلم، بالإضافة إلى برامج الدراسة في الخارج والمعسكرات التدريبية وبرامج الحصول على شهادات الدبلومة والماجستير والدكتوراه للمهنيين العاملين. كما تقدم الشركة معظم هذه البرامج لعملاء المؤسسات من خلال برامج الأعمال الموجّهة للشركات B2B إلى جانب خدمات التوظيف المهني واستقدام العمالة. حتى الآن، التحق بشركة upGrad أكثر من 10 ملايين متعلم من أكثر من 70 دولة، ويفتخر بشبكة تضم أكثر من 300 شريك جامعي عالمي مباشر، وتشكيلة واسعة من 2500 + اتصالات المسار، وذراع مؤسسي يضم 3000 شريك من الشركات في جميع أنحاء العالم. www.upgrad.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2311149/CP_Gurnani.jpg