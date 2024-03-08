انضم إلى حملة CoinEx و ViaBTC بمناسبة Bitcoin Halving للفوز برحلة 7 أيام إلى السلفادور

هونج كونج، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعاونت بورصة العملات المشفرة العالمية CoinEx مع تجمع تعدين العملات المشفرة الرائد ViaBTC لإطلاق حملة مثيرة جديدة، "رحلة الأقل هو الأكثر"، لإرسال خمسة فائزين محظوظين في رحلة لمدة 7 أيام إلى السلفادور. هذه الإجازة التي تستمر سبعة أيام وست ليالي في مدينة "بيتكوين" الرائدة تهدف إلى استعراض كيفية تلخيص العملات المشفرة مثل بيتكوين مبدأ "الأقل هو الأكثر" بشكل مثالي.

السلفادور، ملاذ العملات المشفرة

تدعو الحملة مستخدمي CoinEx و ViaBTC لتجربة القوة التحولية لبيتكوين بشكل مباشر في السلفادور. تشتهر السلفادور كعاصمة العمات المشفرة، حيث تقوم بريادة تبني العملات المشفرة على مستوى العالم. كأول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية، جذبت السلفادور عدد لا يحصى من محبي العملات المشفرة. بيتكوين ليست فقط عملة رقمية ولكنها جزء ضروري من الحياة اليومية، من المعاملات اليومية إلى أنشطة الترفيه في السلفادور. نهج السلفادور التقدمي جعلها ملاذًا لمحبي العملات المشفرة على مستوى العالم. وبالتالي، سيكتسب الفائزون فهمًا أعمق حول كيف تحدث العملات الافتراضية ثورة على مستوى المال في هذا البلد.

حملة "رحلة الأقل هو الأكثر" - كيفية الدخول والجوائز

للدخول من أجل فرصة للفوز، فستخدمي CoinEx الجدد الذين يسجلون وينفذون عملية تداول واحدة (بإجمالي حجم تداول ≥ 200U في أي سوق) خلال فترة الحملة سيتأهلوا تلقائيًا القرعة المعتمدة على الحظ.

من ناحية أخرى، يجب على المستخدمين الحاليين لـ CoinEx ملء نموذج وإحالة 10 أصدقاء للتسجيل على المنصة والتداول خلال فترة الحملة للتأهل. يجب أن يكمل على الأقل 3 أصدقاء مُحالين تداولات ناجحة (بإجمالي حجم تداول ≥ 100U في أي سوق).

أما بالنسبة لحملة ViaBTC، فالمستخدمون الذين سيساهمون بقدرة تعدينية لتعدين البيتومين على ViaBTC لأكثر من 5 أيام خلال فترة الحدث سيتأهلون أيضًا للسحب المعتمد على الحظ للفوز برحلة لمدة 7 أيام إلى السلفادور. يمكن للمستخدمين المشاركة من هنا الآن. مع تصنيفها ضمن أفضل 5 في قدرة تعدين البيتكوين ViaBTC هي تجمع تعدين عملات مشفرة عالمي شاملة.

سيبدأ الفائزون الخمسة الذين سيتم اختيارهم بشكل عشوائي في رحلة لمدة سبعة أيام وست ليالي إلى السلفادور، حيث يتم تغطية تكاليف تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا وتكاليف الإقامة من قبل CoinEx و ViaBTC. ستوفر CoinEx و ViaBTC أيضًا ملابس وإكسسوارات متخصصين بعلاماتهم التجارية لبدء رحلات الفائزين بأناقة. للمزيد من المكافآت، سيحصل الفائزون الذين ينشئون ويشاركون فيديو سفر يظهر عناصر CoinEx و ViaBTC على وسائل التواصل الاجتماعي قسائم بقيمة 50 دولار للطعام والمشروبات.

دفع تبني العملات المشفرة باحتراف

تُجسد هذه المسابقة الالتزام المشترك لكلا العلامتين التجاريتين بدفع تبني العملات المشفرة من خلال مبادرات غامرة وتفاعلية. كرواد في مجال العملات المشفرة، أطلقت CoinEx و ViaBTC هذه الحملة بهدف استعراض الاستخدام الواقعي للعملات الافتراضية مثل بيتكوين، من خلال التمسك بمبادئ العلامة التجارية من مهنية وبساطة وأمان. سيكتسب المشاركون منظورات قيمة حول كيفية خلق العملات المشفرة لإمكانيات مالية جديدة على مستوى العالم.

معلومات عن CoinEx

تأسست CoinEx في عام 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات الرقمية، تكرس جهودها لجعل التداول أسهل. وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والتداول بالهامش، والعقود الآجلة، وعمليات السواب، وصانع السوق الآلي (AMM)، وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. ومنذ تأسيسها، التزمت CoinEx من دون حيود بمبدأ الخدمة: "مصلحة المستخدم أولاً". إلتزمًا بهدفها المتمثل في رعاية بيئة تداول عملات مشفرة عادلة وجديرة بالاحترام وآمنة، تمكن CoinEx الأفراد من ذوي المستويات المختلفة من الخبرة من الوصول بسهولة ويسر إلى عالم العملات المشفرة عبر تقديم منتجات سهلة الاستخدام.