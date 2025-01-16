انضمت شركة Beca إلى معرض شركاء Tuya للنظام البيئي من أجل عرض الحلول المبتكرة خلال معرض تكنولوجيا الإضاءة في الشرق الأوسط 2025، وقد أدى ذلك إلى بروز اتجاه جديد في مجال التحكم الذكي في درجة الحرارة

نيويورك، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- من 14 إلى 16 يناير 2025، قامت شركة Tuya Smart -(المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TUYA، وفي بورصة هونغ كونغ (HKEX) تحت الرقم: 2391)، وهي شركة عالمية تقدم خدمات المنصات السحابية، مع شركة Xiamen Beca لتكنولوجيا توفير الطاقة المحدودة (Beca)، وهي شركة رائدة في صناعة منظمات الحرارة الذكية في الصين- بعرض مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة في معرض شركاء Tuya للنظام البيئي (TEPE) خلال معرض تكنولوجيا الإضاءة في الشرق الأوسط 2025.

ولأنه أول معرض لشركاء Tuya للنظام البيئي، قامت Tuya بالتخطيط له لعام 2025، كان هذا المعرض بمثابة منصة رئيسية للكشف عن التقنيات الرائدة والإنجازات المبتكرة. لقد جذب اهتمامًا عالميًّا كبيرًا، جعل المطورين من جميع أنحاء العالم يرغبون في المشاركة فيه بشكل فعال، وأدى إلى تعزيز مكانة Tuya كمحرك رئيسي للتقدم في الصناعة الذكية.

الطلب المتزايد على منظمات درجات الحرارة الذكية وظهور الحلول الموفرة للطاقة

في السنوات الأخيرة، ارتفع الطلب العالمي على منظمات درجات الحرارة الذكية مع زيادة إقبال المستهلكين على توفير الطاقة وتعزيز راحة المعيشة. لقد أدى النمو المطّرد في اعتماد المنازل الذكية، إلى جانب التقدم في التكنولوجيا، إلى تسريع هذا التيار. وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق منظمات درجات الحرارة الذكية إلى 5.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي للدخل من 2025 إلى 2029 8.34٪، مما يساهم في تحقيق حجم سوق متوقع يبلغ 8.0 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وفي خضم هذا التوسع السريع في السوق، نجحت شركة Beca في ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة مبتكرة ورائدة في الصناعة. يقع المقر الرئيسي لشركة Beca في شيامن، وهي مؤسسة وطنية عالية التقنية متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وصيانة وحدات التحكم الذكية المتوسطة والعالية الجودة. بفضل خبرتها التي تزيد على 16 عامًا في مجال البحث والتطوير، أتقنت Beca التكنولوجيات الأساسية لمنظم الحرارة الذكي، مما وضع معايير جديدة في هذا المجال. تتضمن ابتكارات Beca أول منظم حراري في العالم يتميز تصميمه بلمسة نهائية مصقولة واستخدام رائد لشاشات العرض السلبية المتعددة الألوان وشاشات المقبض الملونة. وقد حظيت هذه التطورات بإشادة على نطاق واسع، مما عزز سمعة Beca لتقديم منتجات متطورة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

من خلال سنوات من الممارسة والاستكشاف، أدركت شركة Beca أن عصر إنترنت الأشياء الاصطناعي يقود تحولًا كبيرًا في تكنولوجيا منظمات الحرارة الذكية. لم تعد منظمات الحرارة الذكية مقتصرة على تنظيم درجة الحرارة الداخلية التقليدية فقط، بل أصبحت تتطور لتكون جزءًا أساسيًّا من النظام البيئي المتكامل للمنزل الذكي. في المستقبل، يُتوقع أن تتنوع وتتعقد أدوار هذه الأجهزة بشكل أكبر؛ حيث ستتكامل مع أنظمة إدارة الطاقة المنزلية وحلول مراقبة الصحة. مما سيساهم في توفير تجربة معيشة ذكية أفضل وأكثر شمولية.

لتلبية الطلب المتزايد على التحكم في درجة الحرارة الذكية والتكيفية، تعاونت شركتا Beca وTuya لإطلاق سلسلة من المنتجات والحلول المبتكرة. وتجعل هذه التطورات التحكم في درجة حرارة المنزل من الداخل أكثر ذكاءً وتخصيصًا ودقة، وتستمر في وضع معايير جديدة في الصناعة.

Beca وTuya: إضفاء معنى جديد على التحكم الذكي في درجة الحرارة

في TEPE خلال معرض تكنولوجيا الإضاءة في الشرق الأوسط 2025، عرضت Beca مجموعة شاملة من حلول الحرارة الذكية، تغطي فئات مثل التدفئة وتكييف الهواء ومضخات الحرارة. ومن بين أبرز ما تم عرضه لوحة التحكم المركزية الذكية، التي تعمل بتقنية Tuya المتقدمة، والتي جذبت انتباه الحضور، وحظيت بإشادة واسعة النطاق لأدائها القوي وتصميمها المبتكر.

تجمع لوحة التحكم المركزية الذكية من Beca بين منظمات الحرارة الذكية والتحكم المركزي والمهمة الوظيفية الخاصة بإتاحة بوّابة مرور، مما يخلق حل "جهاز واحد بثلاث وظائف". يسمح تصميم التحكم المستقل في درجة الحرارة بالاستغناء عن الأسلاك المعقدة، مما يتيح تثبيتًا سريعًا ومباشرًا باستخدام سلك واحد فقط. وهي مجهزة بنظام مخصص خفيف الوزن يعتمد على LINUX وبوابة Zigbee المتكاملة، تتصل اللوحة بسهولة بأجهزة ذكية مختلفة داخل المنزل دون الحاجة إلى وصول إضافي إلى الإنترنت. إضافة إلى ذلك، بفضل تكاملها السلس مع النظام البيئي الشامل للأجهزة من Tuya، تتيح اللوحة روابط مرنة للمنتجات وتبديل المشهد بسهولة.

يتيح هذا الحل المتقدم للمستخدمين التحكم في مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أدوات التحكم في درجة الحرارة، والإضاءة الذكية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والمظلات، وأنظمة الأمان، كل ذلك من خلال جهاز واحد. والنتيجة ليست فقط تحسين راحة المنزل ولكن أيضًا تحسين كفاءة الطاقة، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للحياة العصرية.

تعاونت Beca وTuya أيضًا لتطوير حل تحكم ذكي موحد لتوفير الطاقة يدعم العديد من بروتوكولات الاتصال السائدة. صُمم هذا الحل للعديد من الاستخدامات، وهو مثالي لبيئات مثل الفنادق والشقق ومباني المكاتب والمكتبات، مما يقلل بشكل كبير من العوائق أمام العملاء الذين يسعون إلى اعتماد أنظمة التحكم الذكية.

وقالت Nicole Ma، المديرة العامة لشركة Beca: "إن Beca وTuya شريكتان تحظيان بالثقة. من خلال الاستفادة من النظام البيئي الذكي والمحايد الذي توفره شركة Tuya، استطعنا اكتشاف فرص عمل جديدة تعتمد على السيناريوهات المختلفة في السوق العالمية. مستقبلًا، سنعمل على تعزيز تعاوننا، بدءًا من أجهزة التحكم في الحرارة الذكية، وسنطور معًا حلولًا متقدمة للتحكم الذكي توفر الراحة والكفاءة وتضاعف فوائد توفير الطاقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".

يؤكد التعاون بين Beca وTuya، الذي تم تسليط الضوء عليه في TEPE، الخبرة التقنية للشركتين والقدرات المبتكرة في قطاع التحكم الذكي في درجة الحرارة. عبر توحيد الجهود، تحقق الشركتان معًا خطوات كبيرة في بناء نظام بيئي عالمي متكامل وذكي. وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط Beca وTuya لمواصلة استكشاف التقنيات الجديدة والمنتجات ونماذج الأعمال في مجال التحكم الذكي في درجة الحرارة، مما يخلق عصرًا جديدًا من الحياة الذكية.