انطلاق البرنامج العالمي المحايد للكربون - 2023 VAPORESSO CARE ECO GO GREEN

شنجن، الصين, 10 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- في 10 دجنبر/كانون الأول، أطلقت VAPORESSO ، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، رسميًا مبادرتها الجديدة، 2023 VAPORESSO CARE ECO GO GREEN - البرنامج العالمي المحايد للكربون (المشار إليها في ما يلي بِـ" البرنامج "). يعد هذا البرنامج، الذي من المقرر أن يستمر حتى يوليوز/تموز 2024، أول ممارسة خضراء محايدة للكربون في صناعة السجائر الإلكترونية، ويهدف إلى إظهار جهود VAPORESSO المبتكرة نحو التنمية المستدامة في عصر الحياد الكربوني والتأكيد على دورها المحوري في الصناعة كرائد للممارسات المستدامة.

المفهوم المبتكر ECO NANO لتكون رائدة في مجال تقليل الكربون

تعمل شركة VAPORESSO باستمرار على دفع حدود الابتكار، والاستفادة من قدراتها التكنولوجية القوية. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء الصناعة والباحثين، قامت العلامة التجارية بتقييم إمكانات العديد من المواد المبتكرة والمنخفضة الكربون والصديقة للبيئة. نتيجة لذلك، نجحت شركة VAPORESSO في تطوير أربعة منتجات رائدة من طراز ECO NANO.

تأخذ هذه المنتجات خطوة أخرى إلى الأمام استنادًا إلى ECO NANO من VAPORESSO التي يمكن إعادة تعبئتها وإعادة شحنها، مما يقلل من تكلفة المستخدمين ويقلل من التأثير البيئي. علاوة على ذلك، فإنها تستخدم المزيد من المواد الصديقة للبيئة في الإنتاج، مما يقلل بشكل أكبر من انبعاثات الكربون، مما يجعل هذه المنتجات رائدة حقيقية ورائدة في الممارسات المستدامة في الصناعة.

من بين هذه المنتجات المبتكرة الأربعة، يعد "OceanGLINT" ECO NANO أول منتج صديق للمحيطات في صناعة السجائر الإلكترونية. يستخدم مادة PCR (المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك)، وهو خيار رائد منخفض الكربون مشتق من النفايات البلاستيكية البحرية القابلة لإعادة التدوير، ويمكنه حماية البيئة البحرية وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تزيد عن 40%. تستخدم ثلاثة منتجات مفاهيمية أخرى مواد مبتكرة لأول مرة، بما في ذلك مواد PLA (حمض البوليلاكتيك) القابلة للتحلل الحيوي، ومركب ألياف قصب السكر PBAT (البولي بوتيلين أديبات تيريفثاليت)، والمواد غير العضوية والراتنجات البلاستيكية الحرارية، مما يضع معيارًا صناعيًا جديدًا من خلال تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في التنمية المستدامة للأرض.

مبادرات لإشراك المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم وتعزيز الاستدامة البيئية

من خلال هذا البرنامج، تلتزم VAPORESSO بمسؤولية العلامة التجارية وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين نمو الصناعة والاستدامة البيئية. من خلال تشجيع مستخدميها وعملائها ومتاجرها على المشاركة في ممارسات محايدة للكربون وصديقة للبيئة، تم إعداد VAPORESSO لتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون كعلامة تجارية رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية.

الاتحاد للزراعة

أنشأت VAPORESSO منصة جذابة عبر الإنترنت حيث يتم عرض المنتجات المبتكرة المفاهيمية، ويمكن للمستخدمين التعرف على حماية البيئة منخفضة الكربون والمساهمة فيها من خلال الاختبارات التفاعلية. من خلال تزويد المستخدمين برؤى حول حماية البيئة، تهدف VAPORESSO إلى زيادة الوعي البيئي لدى المستخدمين من خلال هذه التجربة التفاعلية. في الفترة من 10 إلى 31 دجنبر/كانون الأول، كل يوم، سيساهم المستخدمون الذين يجيبون بشكل صحيح على ثلاثة أسئلة تتعلق بحماية البيئة منخفضة الكربون في مبادرات VAPORESSO لزراعة الأشجار. كما يحظى المشاركون بفرصة الفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز المثيرة، مثل DJI AVATA وGoPro ومجموعات صديقة للبيئة.

التعاون مع منظمة ذات شهرة عالمية لزراعة الأشجار

بالشراكة مع ONETREEPLANTED ومؤسسة الصين الخضراء، في الفترة الممتدة من 10 إلى 25 دجنبر/كانون الأول، تدعو VAPORESSO أكثر من 140 من عملائها الرئيسيين ليصبحوا شركاءها الأخضر العالميين. من خلال ربط العملاء والمستخدمين، ستقوم VAPORESSO بزراعة 6000 شجرة إضافية في الأشهر المقبلة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع المساهمة بـ 66 طنًا من الكربون في مخزن الكربون على الأرض سنويًا. مع VAPORESSO كقوة رائدة، فإنهم يعملون بشكل وثيق لبناء نظام بيئي منخفض الكربون وصديق للبيئة لصناعة السجائر الإلكترونية.

أنشطة متجر السجائر الإلكترونية - تحدي حساب الخطوات

لقد حصلت VAPORESSO أيضًا على ردود فعل إيجابية من أكثر من 500 متجر على مستوى العالم، بهدف إنشاء نظام بيئي صناعي متبادل المنفعة. وتقود هذه المبادرة المستهلكين نحو تبني أسلوب حياة صديق للبيئة وصحي. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بإعداد جوائز تحفيزية للمشاركين، مما يعزز التفاعل الإيجابي بين المتاجر والمستهلكين والعلامة التجارية نفسها.

من خلال هذه المبادرات، عقدت شركة VAPORESSO العزم على أن تكون رائدة في عصر الحياد الكربوني، وتسعى جاهدة لإنشاء نظام بيئي صديق للبيئة ومستدام وصحي لصناعة السجائر الإلكترونية في عصر الحياد الكربوني. العلامة التجارية مكرسة لقيادة التغيير الإيجابي ووضع مثال للممارسات المستدامة في صناعة السجائر الإلكترونية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.vaporesso.com/activity/eco-go-green

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2296464/VAPORESSO_CARE_ECO_GO_GREEN.jpg