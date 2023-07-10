انطلاق المنتدى البيئي العالمي غوييانغ 2023 في جنوب غرب الصين

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Huanqiu.com

10 يوليو, 2023, 22:28 AST

غوييانغ، الصين، 10 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري صادر عن موقع Huanqiu.com

انطلق المنتدى العالمي الوحيد في الصين على المستوى الوطني والذي يركز على الحضارة البيئية، المنتدى البيئي العالمي غوييانغ 2023، يوم السبت في غوييانغ، عاصمة مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

يجتذب حدث هذا العام، تحت عنوان "متابعة تحديث الانسجام بين البشرية والطبيعة - تعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون"، أكثر من 2500 مشارك من خلال الأنشطة على الإنترنت وخارجها.

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Photo: Courtesy of Eco Forum Global Guiyang 2023.
Photo: Courtesy of Eco Forum Global Guiyang 2023.

وستقام منتديات فرعية، ومعارض حول أحدث التقنيات والمنتجات والتكنولوجيا في الصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أنشطة ترويج الأعمال خلال الحدث الذي يستمر ليومين.

وقد نجح المنتدى منذ إنشائه في عام 2009 في عقد 11 جلسة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2149864/1.jpg 

 

 

 

Huanqiu.com SOURCE

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