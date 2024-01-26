انطلاق شركة Great Wall Motor (GWM) في رحلة لزيادة صادرات المنتجات المتطورة، وتحقيق نمو في الأرباح السنوية

باودينغ، الصين، 26 يناير، 2024 / PRNewswire/ -- بدءًا من 22 يناير، بدأت رحلة شحن منتجات شركة GWM WEY Gaoshan للتصدير إلى الخارج. تواصل شركة GWM الترويج للعديد من منتجاتها المتطورة على مستوى العالم، بما يوافق إستراتيجية ONE GWM، مما يؤدي إلى إنشاء مجموعة منتجات مميزة في الخارج تجذب جمهورًا أوسع.

قامت شركة GWM حتى اللحظة بالتصدير إلى أكثر من 170 دولة ومنطقة، عبر أكثر من 700 قناة بيع خارجية. وبفضل إنشاء سلسلة صناعية عالمية نشطة وتحسين النظام البيئي "للبحث والإنتاج والمبيعات"، فقد حققت شركة GWM إيرادات سنوية قدرها 173.41 مليار يوان صيني، وصافي ربح سنوي بلغ 7.01 مليار يوان صيني في عام 2023، محققة بذلك نموًا مزدوجًا في كل من الإيرادات والأرباح. وتمثل نجاح شركة GWM الكبير في تجاوزها 300000 وحدة من المبيعات الخارجية لأول مرة في عام واحد.

وتقديرًا لإنجازاتها التنموية المتميزة في الخارج، تم إدراج شركة GWM في فئة "العلامات التجارية الرائدة" في قائمة جائزة أفضل 30 شركة لاختيار رواد العولمة الصينية من مجلة Forbes لعام 2023. يأتي هذا الإنجاز مؤكدًا على روح الابتكار لدى شركة GWM وتأثيرها الحيوي في عملية شهرة العلامة التجارية العالمية، مما يؤكد بدوره على قوة العلامة التجارية للشركة.

وبالتزامن مع الوتيرة الفعلية للمنتجات لتصدير المنتجات إلى الخارج، تواصل GWM تسريع وتيرة عملها للوصول إلى العولمة. وقد جنى التطوير عالي الجودة والتوسع العالمي لشركة GWM ثماره في عام 2023.

هذا وقد نالت GWM WEY Gaoshan إشادة وحققت شعبية واسعة النطاق منذ إطلاقها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد المستثمرون بالتصميم الفاخر للمنتجات والتكنولوجيا المتطورة، وذلك أثناء اختبار القيادة في المقر الرئيسي لشركة GWM. يشير نجاح عملية تصدير هذه المنتجات إلى أن عروض GWM المتطورة تحقق خطوات كبيرة في السوق الدولية، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين في مختلف البقاع.

كما قدمت شركة GWM نماذج مختلفة ذات قيم متباينة، ونجحت في تصدير منتجات طاقة جديدة ذكية فائقة الجودة وعالية القيمة، وذلك كاستجابةً للطلبات الإقليمية المتزايدة. وقد أدى الاهتمام بتفضيلات السوق المحلية إلى تحسين المنتج بشكل عام، مما قاد بالضرورة لتلبية الاحتياجات العملية للمستهلكين في الخارج. أدى هذا النهج إلى إنشاء منتجات أكثر مخصصة ومميزة بشكل أكبر، واكتساب سمعة بارزة يتردد صداها في الأسواق حول العالم.

في عام 2024؛ تتطلع شركة GWM للالتزام بإستراتيجيتها طويلة المدى، ومتابعة العمل وفقًا لإستراتيجية ONE GWM العالمية. تسعى الشركة إلى تصدير منتجات السيارات المتنوعة ذات الأداء العالي والموثوقية الأكبر والذكاء المعزز إلى الأسواق الخارجية، وذلك سعيًا لتحقيق تنمية مستقرة وطويلة الأمد للمؤسسة.

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