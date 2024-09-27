انطلاق منتدى الاتصالات الذكية الدولي الصيني لعام 2024 في مدينة ووشي الصينية

ووشي، الصين، 27 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- عُقِد منتدى الاتصالات الذكية الدولي الصيني لعام 2024 (CIICF) في مدينة ووشي الواقعة شرقي مقاطعة جيانغسو في الصين، وذلك في تاريخ 26 سبتمبر. استضاف المنتدى جهتَين بالتعاون فيما بينهما، وهما مجموعة الصين للإعلام (CMG) وحكومة مقاطعة جيانغسو الشعبية، وشاركت في تنظيمه وكالات متنوعة، بما فيها مكتب مجموعة الصين للإعلامCMG في جيانغسو، وcctv.com، وحكومة بلدية ووشي الشعبية.

The 2024 CIICF

ألقى كل من السيد Shen Haixiong، رئيس مجموعة الصين للإعلام (CMG)، والسيد Xu Kunlin، حاكم مقاطعة جيانغسو، كلمة ترحيبية في المنتدى نيابةً عن المضيفين. وحضر الحدث ضيوف بارزون على المستويَين المحلي والدولي، بما في ذلك Martin Mpana، سفير الكاميرون لدى الصين ورئيس السلك الدبلوماسي الأفريقي؛ وأحمد مصطفى فهمي، رئيس مكتب تمثيل جامعة الدول العربية في الصين؛ وTan Jianrong، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة وأستاذ في جامعة تشجيانغ؛ وPiero Scaruffi، رئيس معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون؛ وKang Zhen، نائب رئيس جامعة بكين العادية. وألقى أيضًا رئيس الوزراء الفرنسي السابق Jean-Pierre Raffarin خطابًا عبر الفيديو.

أُطِلق خلال حفل الافتتاح فيلم وثائقي بعنوان: "ووشي: مدينة عشاق الموسيقى وعاصمة الموسيقى الصينية التقليدية" من إنتاج مجموعة الصين للإعلام (CMG). تضمنت الفعالية أنشطة تركز على أربعة أبعاد: تعزيز التبادلات الدولية من خلال التكنولوجيا الذكية، وتحسين فعالية الاتصال، وتوفير حياة أفضل، وتوجيه رؤى الشباب. وقد عرض المنتدى من خلال الخطابات ذات المواضيع المتنوعة والعروض الخاصة ممارسات مبتكرة عبر مجالات مختلفة.

إلى جانب الفعاليات الرئيسية، تم إصدار تقرير عن قدرة الاتصالات الذكية الدولية في المدن الصينية لعام 2024. ودار على طاولة النقاش "حوار الشباب العالمي"، وشارك خمسة ممثلين شباب من الصين وخارجها، بما في ذلك Li Wenwen الحائزة على الميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال للسيدات فوق 81kg في دورة الألعاب الأوليمبية 2024 في باريس، في نقاشات متعمقة، وتبادلوا قصصًا عن التعلم المتبادل من خلال وجهات نظرهم المستلهمة من الواقع ولغاتهم السمعية البصرية الإبداعية.

خلال منتدى الاتصالات الذكية الدولي الصيني لعام 2024 (CIICF)، عقدت أنشطة تواصلية ذات مواضيع متنوعة، ومن ضمنها منتدى ووشي حول الصورة الحضرية والاتصال الدولي، والمنتدى الافتتاحي حول البشر الرقميين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، ومنتدى السياحة الثقافية الرقمية. وبالإضافة إلى ما سبق، أُقيمت أيضًا أنشطة مرافقة أخرى مثل مهرجان التبادل الثقافي الحضري "لقاء مع ووشي" لعام 2024، وحدث البث المباشر "ووشي تدخل العالمية"، وجولة زيارة مدينة ووشي التي دارت في ووشي.

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