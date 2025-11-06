انطلق أسرع في رحلتك نحو القيادة في 18 شهرًا: ماجستير إدارة الأعمال العالمي من UMass

سنغافورة ، 6 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- بالنسبة للعديد من المهنيين الطموحين ، تأتي اللحظة بهدوء ، بين اجتماعات مجلس الإدارة أو مواعيد المشاريع النهائية أو مكالمات الاستراتيجية في وقت متأخر من الليل. إنه إدراك أنه للقيادة في عالم اليوم السريع التغير ، لم يعد يكفي ببساطة مواكبة الوتيرة. يجب على المرء أن يبقى في المقدمة. بالنسبة للمهنيين العاملين في جميع أنحاء آسيا ، قادهم هذا الإدراك إلى مسار فريد وموثوق به؛ وهو ماجستير إدارة الأعمال عبر الإنترنت لمدة 18 شهرًا من "جامعة ماساتشوستس العالمية" ( UMass Global ) ، التي يتم تقديمها بالتعاون مع "إميريتس" ( Emeritus ).

ما يجعل هذا البرنامج متميزًا ليس فقط ترتيبه أو سمعته ، على الرغم من أنه تم تصنيفه بين أفضل الجامعات للبرامج عبر الإنترنت لمدة 13 عامًا متتالية من قبل شركة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" ( U.S. News & World Report ) في الفترة ما بين (2013-2025).* إن سر تميّزه هو كيف يدمج التميّز الأكاديمي في إيقاع الحياة المزدحمة بسلاسة. العديد من الطلاب هم من كبار المهنيين العاملين بدوام كامل في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وفيتنام وإندونيسيا ودول أخرى. ومع ذلك ، في غضون 18 شهرًا فقط ، من خلال التزام أسبوعي لمدة ست إلى ثمانِ ساعات ، ينضمون إلى شبكة عالمية ، ويطورون مهاراتهم القيادية، ويحصلون على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال معتمدة في الولايات المتحدة ومعترف بها من قبل منظمة "خدمات التعليم العالمية" ( WES ).

بناءً على مسح الخريجين لعام 2024 ، يعمل 95٪ من طلاب "جامعة ماساتشوستس العالمية" أثناء إكمال برامجهم.* تم تصميم برامج "جامعة ماساتشوستس العالمية" خصيصًا للبالغين العاملين ، مما يتيح للأفراد موازنة التعليم بسلاسة مع التزاماتهم المهنية والشخصية. تضمن الجلسات المباشرة والمحاكاة أن الفصول الدراسية الافتراضية لا تهدف إلى إيصال المعلومات فقط. فهي تضمن إحداث نقلة نوعية للطلاب.

الشراكة مع "إميريتس" تعمِّق هذا التأثير. مع خبرتها المثبتة في التعليم للتنفيذيين، تجلب "إميريتس" لمسة إنسانية للتعلم عبر الإنترنت ، ما يخلق مساحات تتميّز بتدفق المحادثات ، واختبار الأفكار ، وتشكيل مهارات القيادة في الوقت الفعلي. غالبًا ما يصف المشاركون التجربة بأنها تعاونية ، وليست تنافسية ؛ صارمة ، ولكن أبدًا غير معزولة.

يقول الخريجون أن البرنامج أسهم في تقدم حياتهم المهنية وساعدهم على إعادة تخيل مساراتهم بالكامل. مع وجود شبكة خريجين عالمية تضم أكثر من 39000 خريج ، تستمر الفرص لفترة طويلة بعد التخرج. وجدت دراسة استقصائية أن 88٪ من الخريجين يوصون بـ "جامعة ماساتشوستس العالمية" ، مما يعكس جودتها ودعمها ونتائجها التي تركز على المسار المهني*.

في عالم تتطلب فيه القيادة القدرة على التكيف والرؤية والشجاعة ، أصبح ماجستير إدارة الأعمال من "جامعة ماساتشوستس العالمية" أكثر من شهادة ، إنه محفز. بالنسبة لأولئك المستعدين للقيادة في الصدارة، فإنه يقدم ليس فقط المعرفة ، ولكن أيضًا الزخم لتحويل الطموح إلى تأثير دائم. تعرف على المزيد حول البرنامج

* استنادًا إلى مطالبات ومصادر "جامعة ماساتشوستس العالمية": http://www.umassglobal.edu/sources .

