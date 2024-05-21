انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر التنمية الخضراء الذكية للأسمنت لشركة سينوما

نانجينغ، الصين, 21 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- في 17 مايو عام 2024، عُقدت الدورة الثانية لمؤتمر التنمية الخضراء الذكية للأسمنت لشركة سينوما تحت عنوان "التنمية الخضراء والذكية والتعاون لتحقيق الفوز المشترك" في مدينة نانجينغ، حيث أجرى أكثر من أربعمائة ضيف من أربع وثلاثين دولة حول العالم حوارات متعمقة حول التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والرقمية والذكية، سعيا إلى المساهمة في دفع التنمية العالية الجودة لصناعة الأسمنت العالمية.

الدورة الثانية لمؤتمر التنمية الخضراء الذكية للأسمنت

The Second Sinoma Cement Green and Intelligence Summit

استضافت شركة سينوما الدولية للهندسة المحدودة هذه الدورة من المؤتمر، وتُعتبر شركة سينوما موفرا رائدا في العالم للخدمات الكاملة لنظام هندسة تقنيات وأجهزة الأسمنت، وواحدة من المؤسسات القليلة ذات سلسلة الصناعة المتكاملة في السوق الدولية لهندسة تقنيات وأجهزة الأسمنت، وتوفر خدمات متكاملة مثل البحث والتطوير والتصميم وصنع الأجهزة والهندسة المدنية والتركيب وخدمات التعدين والإنتاج والإدارة والصيانة. وتتمسك شركة سينوما برسالة "دفع التنمية الخضراء والذكية لخدمة عالم أفضل"، لتوفير التقنيات والخدمات الصناعية الذكية على المستوى العالمي للعملاء العالميين.

لا يُعد تحول نمط التنمية إلى التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون طريقا واضحا لتحقيق الحياد الكربوني وصافي الانبعاثات الصفري فحسب، وإنما أيضا الخط المحوري والاتجاه الرئيسي لتنمية قطاع الأسمنت الحالي. في هذه الدورة من المؤتمر، تبادل الخبراء من مختلف المجالات آراءهم في ثلاثة مجالات فنية رئيسية وهي استخدام النفايات الصلبة والأجهزة الراقية والتنمية المنخفضة الكربون والصديقة للبيئة.

لقد أصبحت التنمية الرقمية والذكية اتجاها حتميا في العصر المعاصر، كما تُعد قوة حاسمة تدفع الارتقاء بمستوى الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. في المؤتمر، تمحور نقاش الحاضرين حول موضوعين، أحدهما مساهمة التصنع الذكي في تحويل نمط قطاع الأسمنت والارتقاء به، والآخر هو التقنيات الذكية والرقمية التي تساعد في إصلاح الصناعة، لاستكشاف المزيد من الإمكانيات الكامنة في قطاع الأسمنت في عصر التنمية الرقمية والذكية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هذه الدورة من المؤتمر أربعة إنجازات ابتكارية علمية وتكنولوجية لشركة سينوما لعام 2024.

إن إقامة الدورة الثانية لمؤتمر التنمية الخضراء الذكية للأسمنت لشركة سينوما بنجاح توفر منصة مهمة لتعزيز التبادل والثقة المتبادلة والتعاون بين الزملاء في مجال التنمية الخضراء والذكية لقطاع مواد البناء في العالم، وتقدم مساهمة إيجابية في دفع تنمية صناعة الأسمنت العالمية إلى مستوى عالٍ وذكي وأخضر.

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