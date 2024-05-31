انعقاد قمة Huawei Network Summit (شمال أفريقيا) لعام 2024 بنجاح للمساعدة في بناء أفريقيا الرقمية الذكية

مراكش، المغرب، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- انعقدت المحطة الثالثة لقمة Huawei Network Summit 2024، تحت عنوان "الابتكارات لا تتوقف أبدًا"، بنجاح في مراكش بالمغرب، وكشفت Huawei خلال القمة النقاب عن منتجات وحلول Xinghe Intelligent Network لمنطقة شمال أفريقيا لتتناسب بشكل أفضل مع سيناريوهات متنوعة مثل شبكات الحرم الجامعي، والشبكات واسعة النطاق WANs))، وشبكات مراكز البيانات، وأمن الشبكات، ومن خلال الاستفادة من هذه العروض المصممة لهذا الغرض، تقف Huawei على أُهبة الاستعداد لتوحيد جهودها مع العملاء لبناء أفريقيا رقمية ذكية معًا.

Launching Xinghe Intelligent Network products and solutions

وتشمل عمليات الإطلاق الرئيسية Xinghe Intelligent Campus، وXinghe Intelligent Fabric، وXinghe Intelligent WAN، وXinghe Intelligent Network Security.

Xinghe Intelligent Campus : يُعد ضمان الخبرة الذكية محورًا رئيسيًا لـ Xinghe Intelligent Campus . ولتحقيق هذه الغاية، تستفيد منتجات Wi-Fi 7 لجميع السيناريوهات من Huawei من الهوائيات الذكية وتقنيات الجدولة الذكية لمضاعفة قوة الإشارة اللاسلكية وزيادة عدد المستخدمين المتزامنين بنسبة 50%. بالإضافة إلى ذلك، فإن حل سلامة الصوت والفيديو الفريد من نوعه في الصناعة من Huawei ، يحدد بذكاء تطبيقات الصوت والفيديو ويعطي الأولوية لها لضمان تجربة مثالية دائمًا. وفيما يتعلق بأمن الشبكات اللاسلكية، أطلقت Huawei تقنية Wi- Fi Shield ، وهو ابتكار يمنع المستخدمين غير المصرح لهم من التجسس على أي بيانات صالحة، مما يضمن أمانًا قويًا للشبكة اللاسلكية.





Xinghe Intelligent Fabric : من خلال الاستفادة من AI Turbo وخوارزمية توازن الحمولة على نطاق الشبكة NSLB) )، يقوم Xinghe Intelligent Fabric بتحسين ذكي على نطاق الشبكة، وتشمل الفوائد الناتجة عدم فقدان أي حِزَم، وموازنة التحميل على مستوى الشبكة، واستخدام عالي للارتباط بنسبة تزيد عن 98% في المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يتم إكمال عمليات التبديل على مستوى الارتباط والأجهزة في غضون أجزاء من الألف من الثانية، وعمليات التبديل على مستوى الشبكة في غضون ثوانٍ. تضمن التحويلات السريعة ثلاثية المستويات التشغيل الموثوق لشبكة مركز البيانات وإطلاق العنان لقوة الحوسبة الذكية بكفاءة.





Xinghe Intelligent WAN : بالاعتماد على خوارزمية اختيار متعددة المسارات، تقوم Xinghe Intelligent WAN بجدولة الملايين من تدفقات الخدمة على الشبكة بأكملها بذكاء، ويمكن تعديل عرض النطاق الترددي للخدمة بمرونة من 2 ميجابت/ ثانية إلى 100 جيجابت/ ثانية، مع الاستفادة الكاملة من موارد الشبكة الخاملة. علاوة على ذلك، يضمن اختيار المسار القائم على زمن الوصول والنشر بنقرة واحدة لتقسيم الشبكة من طرف إلى طرف نقل البيانات بكفاءة للتطبيقات الذكية في مختلف الصناعات. من خلال تمكين أجهزة الشبكة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Xinghe Intelligent WAN التعلم الذاتي لسلوك حركة مرور التطبيقات، واكتشاف استثناءات حركة مرور التطبيقات والإبلاغ عنها في ثوانٍ من خلال مراقبة خط الأساس الذكي، ويضمن كل هذا تجربة لا مثيل لها للتطبيقات الرئيسية.





Xinghe Intelligent Network Security : نظرًا لأن أمان الشبكات أصبح أحد الأولويات القصوى، أطلقت Huawei حل Xinghe Intelligent Network Security الذي يُوفر للمؤسسات حماية أمنية ذكية متكاملة عبر السحابات والشبكات والحواف ونقاط النهاية. على وجه التحديد، يحتوي العقل الأمني الموجود على السحابة على قواعد استدلال مدمجة ونماذج كشف أمني لربط الأحداث الأمنية تلقائيًا، ومطابقة سياسات المعالجة، والتعامل في النهاية مع 99% من الأحداث الأمنية في نهج حلقة مغلقة. على وجه الخصوص، تستفيد أربعة محركات أمنية من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل نماذج حركة المرور ديناميكيًا في الوقت الفعلي واكتشاف التهديدات بدقة تصل إلى 99.95%. بالإضافة إلى ذلك، يتيح أول محرك رسم بياني للتهديدات ثنائي الأبعاد في الصناعة اكتشافًا متوازيًا للتهديدات، مع وصول معدل اكتشاف برامج الفدية إلى 100%.

بالإضافة إلى إطلاق حلول Xinghe Intelligent Network، كشفت Huawei أيضًا عن مجموعة كبيرة من حلول Xinghe Intelligent Industry Network التي تغطي صناعات متنوعة مثل الخدمات العامة والتمويل والطاقة والتعليم والنقل والتصنيع والرعاية الصحية، وتُلبي كافة هذه النقاط المتطلبات المختلفة لمختلف الصناعات عندما تدخل في العصر الذكي.

وأعلنت Huawei في القمة أيضًا، عن أكثر من عشرة منتجات وحلول مبتكرة تناسب حالات الاستخدام المتنوعة على أفضل وجه؛ تشمل الأمثلة شبكة Wi-Fi 7 لجميع السيناريوهات، ومحول مركز البيانات المعياري 400 جيجابت إيثرنت GE الأعلى كثافة في الصناعة (إجمالي 640 منفذ 400 جيجابت إيثرنت)، والمحول الفريد من نوعه في الصناعة مع بطاقات مرنة من جيجابت إيثرنت إلى400 جيجابت إيثرنت، وأول جهاز توجيه 400 جيجابت إيثرنت بعمق 220 ملليمتر في الصناعة، بوابة متقاربة ذكية الكل في واحد، وNet Master (تطبيق نموذجي كبير للشبكة)، ويساعد كل هذا في بناء أساس شبكة ذكية لعصر الذكاء الاصطناعي وتسريع الذكاء عبر الصناعات في منطقة شمال إفريقيا.