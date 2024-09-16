انعقاد مؤتمر التنمية والتعاون في مجال النقل الذكي بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- بصادف عام 2024 الذكرىالأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية. إنها نقطة محورية مهمة للعلاقات الصينية العربية للمواصلة على خطى الماضي والانفتاح المستقبل. من أجل التعزيز المستمرة لمواءمة استراتيجيات تنمية صناعة النقل بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز التعاون المبتكر في مجال العلوم والتكنولوجيا والتمويل والصناعات في مجال النقل الذكي، ستقوم جمعية النقل الذكي الصينية (ITS China)، باعتبارها المنظمة الاجتماعية الوحيدة على المستوى الوطني التي تمثل صناعة النقل الذكي في الصين وتواجه العالم، بتنظيم وعقد مؤتمر التنمية والتعاون في مجال النقل الذكي بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 (المشار إليه فيما يلي بِـ"المؤتمر") في دبي في 18 شتنبر/أيلول 2024.

تحت شعار "المشاركة والتوافق"، سيقيم المؤتمر جلسات مثل الخطابات الرئيسية والتعاون والتبادل ومفاوضات التوافق وعرض المنتجات التقنية حول اللبنات البنائية الرئيسية الثلاثة بما في ذلك بناء وسائل النقل الذكية الحضرية ومركبات الطاقة الجديدة الذكية المتصلة بالشبكة والخدمات اللوجستية الذكية والسفر العام، وذلك من أجل تزويد المشاركين بخدمات استشارية لتطوير السوق والتوفيق بين الموارد وفرص التبادل المعمق والتوافق مع المؤسسات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز التعاون العملي للمشروعات وتنفيذها.

وقد حظي المؤتمر بدعم قوي من الإدارات المعنية في الصين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وإيران ودول أخرى. سيتم دعوة أكثر من 1000 ممثل من الشركات والمؤسسات مثل شركة مركز تخطيط النقل الحضري في شنتشن المحدودة (SUTPC)، وشركة Sunland Technology المحدودة، وشركة CATARC، وشركة Zhong'anlianke Technology، وشركة بكين ICE TECH، للمشاركة بنشاط في المؤتمر.

باعتبارها المنظمة الاجتماعية غير الربحية الوحيدة على مستوى البلاد المتخصصة في مجال النقل الذكي في الصين، تلتزم ITS China بإنشاء قنوات اتصال في مجال النقل الذكي في الداخل والخارج، وتعزيز تبادل التقنيات والصناعات في مجال النقل الذكي. من المؤكد أن مؤتمر التنمية والتعاون في مجال النقل الذكي بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، سيؤسس منصة مهنية للحوار والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة في صناعة النقل في الصين وشمال أفريقيا. سيصبح المؤتمر حدثًا كبيرًا سنويًا للتوفيق الدقيق بين احتياجات الابتكار العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات الناجحة. سنقوم بمشاركة إنجازات الابتكار العلمي والتكنولوجي للنقل الذكي مع المؤسسات ذات الصلة في البلدان الواقعة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق (BRI) لتعزيز التطور السريع للنقل الذكي بشكل مشترك وخلق مستقبل أفضل للنقل!