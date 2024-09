انعقاد مؤتمر التنمية والتعاون في مجال النقل الذكي بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بنجاح في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- عُقد مؤتمر التنمية والتعاون في مجال النقل الذكي بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA بنجاح تحت شعار "المشاركة والتوافق" في مدينة دبي بعد ظهر يوم 18 سبتمبر 2024. واستضاف المؤتمر، الذي حظي بدعم قوي من الإدارات المعنية في الصين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وإيران ودول أخرى، جمعية النقل الذكي الصينية ITS. شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 4000 ممثل من مختلف أنحاء العالم في مجال النقل الذكي، سواء بحضور فعاليات المؤتمر أم عبر الإنترنت.

2024 China-MENA Intelligent Transportation Development and Cooperation Conference

وقد أرسلت قيادات من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ووزارة النقل الصينية رسائل تهنئة وعبَّروا عن مباركتهم لعقد المؤتمر من خلال مقاطع فيديو وخطابات تهنئة، كما حضرت المؤتمر قيادات من السفارة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلون عن مكتب نائب رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون العلوم والتكنولوجيا، وألقى كل منهم كلمته في المؤتمر. وقد جاءت هذه الكلمات مشددةً على أن انعقاد هذا المؤتمر عزز الحوار والتعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA في مجال النقل الذكي. وأكدوا على أن هذا الحدث سيدفع بلا شك التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA في هذا المجال إلى آفاق جديدة، كما سيسهم في ضخ حيوية جديدة في مسيرة التنمية المستدامة لقطاع النقل الذكي حول العالم!

ركز المشاركون في المؤتمر على موضوع "المشاركة والتوافق"، حيث قدم ممثلو الإدارات المعنية من عدة مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA متطلبات بناء أنظمة النقل الذكي، الأمر الذي أتاح فرصة أمام الشركات الصينية للدخول إلى أسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA والعمل فيها. كما شارك خبراء بارزون من اللجنة الفنية المهنية التابعة لجمعية النقل الذكي الصينية ITS، ومديرون تنفيذيون من شركات صينية معروفة في مجال النقل الذكي تجاربهم الناجحة ونماذجهم التجارية المتطورة في تطوير قطاع النقل الذكي من خلال كلمات رئيسية وعرض حالات ناجحة، وكان من بين تلك الشركات (SUTPC، وCATARC، وXindian Technology، وZhong'anlian، وكذلك Beijing ICE TECH، وغيرهم)، فقدمت هذه الشركات المعايير والتقنيات والمنتجات الصينية في مجال النقل الذكي، إلى جانب عرض حالات ناجحة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وهو ما وفر نماذج مرجعية للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA لتحسين السلامة المرورية، والفعالية، والظروف البيئية.

باعتبارها المنظمة الاجتماعية غير الربحية الوحيدة على مستوى البلاد المتخصصة في مجال النقل الذكي في الصين، تلتزم جمعية النقل الذكي الصينية ITS بإنشاء قنوات اتصال في مجال النقل الذكي في الداخل والخارج، وتعزيز تبادل التقنيات والصناعات في مجال النقل الذكي. وتواصل جمعية النقل الذكي الصينية ITS التمسك بهدفها الأساسي في دفع التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق BRI، والمساهمة بشكل فعال في بناء مجتمع ذي مصير مشترك بين الصين والدول العربية. وتعمل الجمعية بشكل عملي على بناء منصة للتواصل في مجال النقل الذكي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA؛ بهدف تعزيز التبادل العميق والتوافق بين العرض والطلب في مجال النقل الذكي بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA. كما تسعى إلى تسهيل التعاون وتنفيذ المشاريع، ومشاركة الإنجازات العلمية والتكنولوجية للنقل الذكي مع المؤسسات ذات الصلة في الدول الواقعة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق BRI. ومن خلال هذه الجهود، تساهم جمعية النقل الذكي الصينية ITS في تعزيز وتيرة التطور السريع للنقل الذكي، وخلق مستقبل أفضل لقطاع النقل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2509650/2024_China_MENA_Intelligent_Transportation_Development_Cooperation_Conference.jpg