انعقد منتدى التحكيم السنوي لمنظمة آلكو 2023 بنجاح في هونغ كونغ لأول مرة

AALCO Annual Arbitration Forum 2023 successfully held in Hong Kong

هونج كونج، 12 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- لقد اختتمت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية (AALCO)، هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1956 وتضم الآن 47 دولة عضوًا ويبلغ إجمالي ناتجهم المحلي أكثر من 26 تريليون دولار أمريكي ومقعد في الأمم المتحدة نيابة عن ثلثي سكان العالم بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك السلام، والقواعد الأكثر عدلاً لنمو الاقتصاد الرقمي، والنمو الاقتصادي، وتسهيل التجارة، ومنع الصراعات والنزاعات وحلها، بنجاح منتدى التحكيم السنوي لمنظمة آلكو 2023 في هونغ كونغ. تمت استضافة هذا الحدث، الذي كان موضوعه "حل الاختلافات في عالم متغير من خلال البقاء أوفياء لروح باندونغ"، من قبل مركز هونغ كونغ الإقليمي للتحكيم التابع لمنظمة آلكو (المشار إليه في ما يلي بِـAALCO-HKRAC) مع دعم وزارة العدل في البلد المضيف في هونغ كونغ، و53 منظمة داعمة بما في ذلك شركات الطيران الراعية، وغرف التجارة الرائدة، والهيئات المهنية الرائدة، ومراكز حل النزاعات الرائدة في آسيا وأفريقيا. حضر هذا الحدث المختلط أكثر من 1500 شخص من أكثر من 30 دولة وتم بثه عبر التلفزيون ليشارك فيه الملايين. شمل الحضور قادة الأعمال والصناعيين والمبتكرين ورجال الأعمال والسفراء والقناصل العامين ورؤساء الأقسام القانونية في إحدى الشركات العالمية الكبرى وقادة مؤسسات التحكيم والمنظمات المهنية والقضاة ومسؤولون من وزارات العدل ومشرعون منتخبون ومسؤولون حكوميون.

ألقى هون جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، كلمة الترحيب الافتتاحية مؤكدا على أن "هونج كونج تؤيد التجارة الحرة ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. نحن نسعى لأن نكون بمثابة "رابط قوي" و"قيمة مضافة قوية" بين البر الرئيسي للصين وبقية العالم. كما سنواصل تكثيف جهودنا لتسريع العمل كمركز قانوني دولي. يعد الافتتاح الرسمي لـ AALCO-HKRAC في ماي/أيار 2022 بمثابة اعتراف بمكانة هونغ كونغ كمركز رائد للخدمات القانونية الدولية وخدمات حل النزاعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يتماشى مع موقفنا بموجب الخطة الخمسية الوطنية الرابعة عشرة."

جاء سعادة الدكتور كامالين بينيتبوفادول، الأمين العام لمنظمة آلكو من المقر العالمي لهذه الأخيرة وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مراكز تحكيم إقليمية لآلكو هو خلق الاستقرار والثقة في العلاقات التجارية من خلال توفير الوسائل المناسبة لحل النزاعات التجارية في ظل آلية عادلة ومعقولة في المناطق الآسيوية الأفريقية. يلعب AALCO-HKRAC، بكونه المركز السادس لمنظمة آلكو، دورًا محوريًا في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات على المستوى الدولي من خلال مرافق عالمية المستوى بما في ذلك منصة رائدة عالميًا لتسوية النزاعات عبر الإنترنت تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة والوقت، والأمن حسب التصميم والخصوصية حسب التصميم.

قال السيد فانغ جيانمينغ، نائب المفوض بمكتب مفوض وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وسيعمل هذا المنتدى على تعزيز القيادة الفريدة لهونج كونج والبناء عليها ومزاياها في التحكيم التجاري الدولي وحل النزاعات عبر الإنترنت للمساعدة في تعزيز الاقتصاد والتعاون القانوني في آسيا وأفريقيا.

قاد السيد نيك تشان، قاضي الصلح ورئيس مناقشات اللجنة الرائدة في AALCO-HKRAC حلقات نقاش مع الخبراء الذين يتبادلون رؤى عملية حول أحدث التغييرات في القانون، وممارسات المحاكم، وإنفاذ قرارات التحكيم، ومنصة آلكو المتطورة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت وتدابير الإغاثة المؤقتة المتوفرة بشكل فريد في هونغ كونغ لمساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على أن تكون قادرة على الحفاظ على الأصول والأدلة في البر الرئيسي للصين مباشرة بعد بدء التحكيم مع AALCO-HKRAC، وكيف يمكن للشركات الاستفادة من هونغ كونغ كنقطة انطلاق للوصول إلى الأسواق في الدول الأعضاء الـ 47 في آلكو وبقية أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

يمكن للشركات الحصول على كنز من الأفكار من خلال إعادة النظر في الإجراءات المسجلة حيث اجتمع الخبراء من جميع أنحاء العالم معًا لتحديد الفرص وتبادل الأفكار العملية واستكشاف الطريق إلى الأمام في تعزيز السلام والاقتصادات وحل النزاعات والصراعات، وفي فهم رؤى الصناعة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الضخمة، والتنمية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والأعمال التجارية بين الشركة والمستهلك، والأعمال التجارية بين الشركات، والتجارة الإلكترونية، والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتكنولوجيا المالية، وتجارة الملكية الفكرية، وتكنولوجيا القانون، وحل النزاعات عبر الإنترنت، واستكشفت طرق تنسيق القواعد والمعايير.

قد يكون مركز AALCO-HKRAC، التي تم إنشاؤه بموجب القانون الدولي، مع ميزة واضحة "محايدة للبلد"، وجزء من نظام آلكو لتسوية المنازعات المعترف به والمحترم على نطاق واسع والذي يضاف إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، هي الحل الخيار الأفضل للنزاعات المحلية والوطنية والدولية بطريقة محايدة وغير متحيزة وفعالة من حيث التكلفة.

الموقع الإلكتروني: www.aalcohkrac.org

تسجيلات:

اليوم 1: https://youtube.com/live/TOaT4f5B5fQ

اليوم 2: https://www.youtube.com/watch?v=jizF2DCX9MM

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