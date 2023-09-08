بالأمل والشجاعة: يدعو صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW)، زعماء العالم لسد فجوة التمويل للوفاء بوعود التعليم للجميع

يصدر صندوق الأمم المتحدة العالمي المعني بالتعليم في حالات الطوارئ تقرير نتائج يظهر أنه وصل الآن إلى ما يقرب من 9 ملايين طفل.

نيويورك, 8 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لمحو الأمية، وقوة التعليم في بناء مجتمعات مستدامة وسلمية، يدعو صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" ECW) )، وهو صندوق الأمم المتحدة العالمي المعني بالتعليم في حالات الطوارئ، زعماء العالم إلى زيادة الدعم المالي.

ECW and its strategic partners are responding with record speed. On average, it takes just 9 weeks to respond to acute emergencies and 15 weeks to respond to escalating crises.

وفقًا لتقرير النتائج السنوية الصادر اليوم، تمكن صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) وشركاؤه الاستراتيجيون العالميون من الوصول إلى 8.8 مليون طفل من خلال التعليم الجيد والشامل منذ إنشاء الصندوق في عام 2016، بما في ذلك 4.2 مليون في عام 2022 وحده.

"إن الإنجازات المبينة في تقرير النتائج الجديد لصندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) تحكي قصة صندوق عالمي متميز يتحرك بقوة وسرعة وخفة حركة، مع تحقيق الجودة. وبينما تكثف الجهات المانحة جهودها، اتسعت فجوة التمويل بالفعل، ولم يتم تمويل سوى 30% من احتياجات التعليم في حالات الطوارئ في عام 2022. لذلك يجب علينا أن نرتقي إلى مستوى هذا التحدي من خلال توفير المزيد من التمويل للتعليم"، كما قال السيد غوردون براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي ورئيس لجنة التوجيه العليا لصندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW).

يواجه صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) فجوة تمويلية تبلغ حوالي 670 مليون دولار أمريكي لتمويل النتائج بالكامل في إطار الخطة الإستراتيجية 2023-2026، والتي ستصل إلى 20 مليون طفل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت ياسمين شريف، المديرة التنفيذي لصندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW): "بالأمل والشجاعة، يمكننا أن نرتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في عالم مشتعل بسبب تغير المناخ والصراعات الوحشية والنزوح القسري. ويمكننا أن نفعل ذلك من خلال حشد الشجاعة للاستثمار بجرأة في تعليم أولئك الذين تخلفوا عن الركب".

حتى الآن، قام صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) بتمويل برامج تعليمية في 44 دولة. عندما أغلقت جائحة كوفيد-19 المدارس في جميع أنحاء العالم، استجاب صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) من خلال إعادة تنظيم برامجه، ليصل إلى 32.2 مليون طفل إضافي.

تحقق استثمارات صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) خطوات مهمة للوصول إلى الأطفال الأكثر تهميشًا في العالم. ومن بين 4.2 مليون طفل تم الوصول إليهم في عام 2022، كان 21% منهم لاجئين و14% نازحين داخليًا.

وفي عام 2022، تضمنت استجابات برنامج صندوق "التعليم لا يمكنه الانتظار" (ECW) تركيزًا قويًا على أزمة المناخ من خلال المنح المخصصة للجفاف في شرق أفريقيا، والفيضانات في باكستان والسودان. كما وافق الصندوق على تمويل جديد استجابة للحرب في أوكرانيا وتجدد العنف في منطقة بحيرة تشاد وإثيوبيا.

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