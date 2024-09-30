بالتزامن مع النسخة العاشرة من مبادرة "الأسبوع العالمي للمريض" شركة "بريستول مايرز سكويب" تنظم عدداً من الفعاليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• بالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا ومجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، نظمت الشركة النسخة الرابعة من حملة التبرع بالدم "ساهم في إنقاذ حياة".

• الشركة تعاونت مع جمعية "شريان" لاستضافة عرض آسر للدمى المتحرّكة صمّم لرفع معنويات الأطفال الذين يكافحون بشجاعة مرض الثلاسيميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- احتفاءً بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرتها السنوية التي تحمل عنوان "الأسبوع العالمي للمريض"، نظمت شركة "بريستول مايرز سكويب"، وهي شركة رائدة في مجال الأدوية البيولوجية، عدداً من الفعاليات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي هدفت من خلالها إلى التواصل مع المرضى والتعلم من تجاربهم، وكان من ضمنها النسخة الرابعة من حملة التبرع بالدم "ساهم في إنقاذ حياة" بالإضافة إلى عرض آسر للدمى المتحرّكة صمّم لرفع معنويات الأطفال الذين يكافحون بشجاعة مرض الثلاسيميا.

Jazan Thalassemia patients activity 'Help Save a Life’ Blood Donation Drive

وبهدف رفع معدلات الوعي حول أهمية التبرع بالدم ومساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض الدم، تعاونت شركة "بريستول مايرز سكويب، مع جمعية الإمارات للثلاسيميا ومجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، وهو الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة للبحث والتطوير في المجال العلمي، لاستضافة النسخة الرابعة من حملة التبرع بالدم "ساهم في إنقاذ حياة".

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا: "نثمن جهود شركة 'بريستول مايرز سكويب' لتنظيمها هذه الحملة المهمة للتبرع بالدم ضمن 'الأسبوع العالمي للمريض'. فالمتبرعون بالدم يلعبون دوراً لا غنى عنه في مكافحة مرض الثلاسيميا واضطرابات الدم الأخرى. ولا شك أن كرمهم لا يساهم فقط في إنقاذ الأرواح، بل يعطي أيضاً الأمل والراحة لعدد لا يحصى من العائلات التي تعاني من أعباء مواجهة هذا المرض وتحديات هذه الظروف. وتتمثل رسالتنا في جمعية الإمارات للثلاسيميا في تحسين حياة المصابين بهذا المرض من خلال التوعية والتثقيف والدعم. ويتيح تعاوننا مع 'بريستول مايرز' تعزيز هذه الرسالة وإيصالها وتأكيد أهمية مشاركة المجتمع في مبادرات الرعاية الصحية".

من جانبه، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، إلى أن التبرّع بالدم يُعدّ من أنبل الأعمال الإنسانية التي لا تسهم في إنقاذ حياة الأفراد فحسب، بل تساعد أيضاً على تعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية عبر تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ وتسهيل الإجراءات الطبية وتعزيز أنشطة البحث والتطوير في مجال علوم الحياة.

وقال جناحي: "انطلاقاً من أهمية بناء مجتمع يرتكز على التعاون والابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بالرعاية الصحية، يضمّ مجمّع دبي للعلوم أكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية التي يعمل فيها ما يزيد عن 6,500 مهني متخصّص لتحقيق هذا الهدف. وتسهم الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير وإستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات للعيش فيها على مستوى العالم. وتأتي شراكتنا مع شركة "بريستول مايرز سكويب" وجمعية الإمارات للثلاسيميا تأكيداً إضافياً على التزامنا الراسخ بمواصلة الارتقاء بمجتمعنا وصحة أفراده عبر تعزيز قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دبي".

وفي المملكة العربية السعودية، تعاونت الشركة مع جمعية "شريان" الرائدة في رعاية مرضى الدم ومقرّها جازان، لاستضافة عرض آسر للدمى المتحرّكة صمّم لرفع معنويات الأطفال الذين يكافحون بشجاعة مرض الثلاسيميا وإدخال البهجة إلى قلوبهم. كما تفاعل المشاركين مع محاربي الثلاسيميا الصغار من خلال عدد من الفعاليات التي نُظمت على هامش المبادرة.

وتعليقاً على نجاح المبادرة، صرّح المدير التنفيذي بجمعيّة "شريان" لرعاية مرضى الدم بمنطقة جازان الأستاذ خالد دبيان الدبيان بالقول: "أضفى عرض الدمى الذي قمنا بتنظيمه بالتعاون مع شركة "بريستول مايرز سكويب" لمسة من السحر على حياة الأطفال، حيث نجح الحدث أن يخفف من معاناتهم ورسم البسمة على وجوههم وإدخال البهجة على قلوبهم . وقد أسعدنا التعاون مع شركة "بريستول مايرز سكويب" في هذه الفعالية التي تعد بغاية الأهمية لرفع معنويات محاربي الثلاسيميا الصغار وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم"

وأضاف: " تُعتبر هذه المبادرة مثالاً يُحتذى به في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أثبتت أن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى. وتؤكد هذه المبادرة على أهمية دعم المرضى وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم."

وفي معرض تعليقه على نجاح مبادرة "الأسبوع العالمي للمريض" قال أوسكار ديلجادو، المدير العام لشركة "بريستول مايرز سكويب" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد بات "الأسبوع العالمي للمريض" أكثر من مجرد مبادرة، حيث أصبح انعكاساً لالتزامنا في صحة المرضى في المجتمعات التي نعمل فيها. وعلى مدار عشرة أعوام، كان لدينا إيمان راسخ بقدرة التعاون على تقديم مبادرات فريدة تخدم المرضى بما يتماشى مع أهداف الشركة الرامية إلى ترك بصمة وأثر إيجابي في حياة الذين نخدمهم. و"الأسبوع العالمي للمريض" أصبح جزءاً من ثقافة شركتنا التي تدعم الموظفين في تحديد وقت خاص مع المرضى لفهم احتياجاتهم ومعاناتهم، مما يخلق روابط معنوية حقيقية بينهم من خلال التعرف على تجاربهم العميقة والتي تعزّز عزمنا وجهودنا التي نبذلها تجاههم"

تجدر الإشارة إلى أنّ "بريستول مايرز سكويب" تنظم في كل عام أسبوعاً من الأنشطة الهادفة تدعو خلاله المرضى إلى مرافق الشركة في جميع أنحاء العالم لمشاركة قصصهم والتعرف على الأشخاص الذين يلعبون دوراً في علاجهم. وتعكس المبادرة التزام الشركة بتذكير موظفيها بأن المريض هو محور عملهم.

حول بريستول مايرز سكويب

"بريستول مايرز سكويب" هي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية البيولوجية تركز على اكتشاف وتطوير وتقديم الأدوية المبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة في مجالات تشمل علم الأورام وأمراض الدم والمناعة والقلب والأوعية الدموية والتليف وعلم الأعصاب. يعمل موظفونا كل يوم لتغيير حياة المرضى من خلال العلم.

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