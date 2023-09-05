بالتعاون مع "Saudi, Go Global" شركة Huawei Cloud تطلق تشغيل الخدمات في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 أيلول/سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Huawei Cloud عن إطلاق Huawei Cloud منطقة الرياض اليوم في قمة Huawei Cloud المنعقدة في المملكة العربية السعودية 2023. حيث ستساعد هذه المنطقة على تعزيز النمو الاقتصادي الرقمي في البلاد.

أعلَنَ إطلاق Huawei Cloud منطقة الرياض أن منطقة المملكة العربية السعودية ستكون محورَ تركيز Huawei Cloud في خدمة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، مما يوفر خدمات سحابية مبتكرة وموثوقة وآمنة ومستدامة. يؤكد هذا الإنجاز على تفاني Huawei CLOUD الثابت لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يتماشى مع أهداف التقدم التكنولوجي والقيادة والابتكار الطموحة للبلاد.

أعرب معالي المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، نائب الوزير في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) في المملكة العربية السعودية، عن وجهة نظره حول هذا الإنجاز الضخم: "إن Huawei شريك فخور داعم لمسيرة التقدم التكنولوجي لبلدنا بعد أن عملت مع الوزارة ومقدمي الخدمات والمؤسسات والجامعات في مختلف الجهود الجماعية نحو التحول الرقمي. نتطلع إلى التأثير التحويلي الذي ستحدثه Huawei Cloud منطقة الرياض على نظامنا البيئي الرقمي، مما يخلق طرقًا جديدة للابتكار والنمو. "

وستوفر منطقة الرياض العديد من المزايا للعملاء. أولاً، تترجم هذه المنطقة خبرة Huawei العالمية في التحول الرقمي إلى تميز في الصناعات، مما يجعل الابتكار أسهل وأسرع. تقع Huawei Cloud Saudi Region في الرياض، ومن خلال بنية 3AZ (منطقة التوافر)، ستوفر خدمات سحابية آمنة ومتوفرة للغاية، مما يضمن استقرار عمليات تقديم الخدمات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنطقة توفير خدمات سحابية كاملة، بما في ذلك البنية التحتية وقواعد البيانات والحاويات والبيانات الضخمة وخدمات الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات الصناعات المختلفة.

واستنادًا إلى بنية 3AZ عالية الموثوقية، توفر منطقة الرياض فترة كمون منخفض، تغطي جميع شبكات شركات النقل الحالية التي تدعمها شركة الاتصالات السعودية STC وزين وموبايلي. حيث سيقوم مركز البيانات المحلي بتخزين البيانات محليًا بما يتماشى مع لوائح البيانات المحلية. وستطلق الشركة أيضًا 68 خدمة سحابية في ثلاث فئات - البيانات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية الأصلية.

قال Steven Yi، نائب الرئيس الأول لشركة Huawei ورئيس منطقة Huawei في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ما أجمل تلك اللحظات الرائعة التي لا تُنسى التي قضيتها في هذا البلد الاستثنائي. بالأمس فقط، حرّك التجوال عبر مدينة الدرعية التي تم تجديدها حديثًا مشاعري العميقة. وأعاد إلى الأذهان مقولة صينية قديمة: "ابنِ العش الصحيح، وسيأتي طائر الفينيق". إن الجوهر واضح: اخلق بيئة جذابة، وسوف تجذب الأفضل إليك. وينطبق هذا بلا شك على المملكة السعودية، الدولة التي تجذب باستمرار كبار المستثمرين. "

كشفت الشركة أن Huawei Cloud ستستخدم عددًا من التقنيات الرائدة في الصناعة لتعزيز الذكاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نماذج Pangu 3.0، التي تتعامل مع تحديات تبني الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من رؤى الصناعة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التمويل والحكومة والتصنيع وغير ذلك. سوف تستهل نماذج Pangu 3.0 حقبة جديدة من الابتكار في المملكة مع تسريع التنويع الاقتصادي.

وفي فعاليات قمة Huawei Cloud Summit بالمملكة العربية السعودية 2023، أصدرت الشركة أيضًا برنامج "Saudi Arabia Go Cloud Go Global" لربط الشركات الصينية بالشركات السعودية، وتعزيز النمو والابتكار. ستستفيد الشركة من خبرتها القوية في العمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وفي العديد من الصناعات، والتقنيات المتقدمة، والحلول لمساعدة الشركات الصينية على دخول المملكة العربية السعودية وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين.

وقالت Jacqueline Shi، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية لـ Huawei Cloud: "تهدف Huawei Cloud إلى تحقيق أهداف عالية وعالمية وهي تهدف ذلك هنا في المملكة العربية السعودية. ستكون منطقة المملكة العربية السعودية محور تركيزنا في خدمة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، وتوفير خدمات سحابية مبتكرة وموثوقة وآمنة ومستدامة. نأمل في إنشاء خيار أفضل للنهوض بالذكاء. حيث ستمنحك هذه السحابة المزيد من الخيارات للبقاء مبتكرًا وشاملًا ومنفتحًا. ستساعدك هذه السحابة على تحقيق النجاح في العصر الرقمي والذكي. هذه السحابة للجميع. "

في هذا الحدث، أعلنت الشركة أيضًا أن Huawei Cloud ستدرب 200,000 مطور في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة. وستقوم أيضًا ببناء حلول مشتركة مع 1000 شريك محلي وإطلاق برنامج Huawei Cloud Startup Program لمساعدة 2,000 شركة ناشئة على النمو.

قال Eric Yang، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei السعودية: "نحن فخورون بإطلاق Huawei Cloud Riyadh Region اليوم. لقد كانت رحلة رائعة بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية على مدار العشرين عامًا الماضية. Huawei هي المبدع في بناء مجتمع ذكي، والمساهم في اقتصاد مزدهر، والزارع لنظام بيئي مزدهر للمواهب. ونحو تحقيق رؤية 2030، سنبقى مكرسين لجهودنا لتوفير اتصال دائم في كل مكان، وموارد الطاقة الخضراء، والحوسبة السحابية المنتشرة وقدرات الذكاء الاصطناعي للمملكة العربية السعودية لفتح فرص غير محدودة في العصر الرقمي الجديد. "

تأسست شركة Huawei السعودية في عام 2002 ولعبت دورًا محوريًا في التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار 19 عامًا، تعاونت Huawei مع مزودي خدمات الاتصالات الإقليميين (CSP) لتوفير ضمان شبكة موثوق بها لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية دون وقوع حوادث. كما دعمت الشركة إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في المملكة، مما مكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أسواق الجيل الخامس 5G الرائدة في العالم. ساعدت هواوي في توصيل الشبكة إلى 3,5 مليون شخص في المناطق الريفية، وتوفير 20,000 وظيفة محلية، وتنشئة 10,000 موهبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمملكة العربية السعودية.

وفي إطار استراتيجية "نقدم كل شيء كخدمة"، تركز Huawei Cloud على أن تصبح الأساس السحابي والداعم للرقمنة الصناعية، حيث تقدم الخدمات للعملاء في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

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