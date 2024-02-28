بالحكمة تتحسن جودة المعيشة، وبتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تُصبح حياة الأسر أكثر راحة ويسرًا

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- عند عودتك إلى المنزل من العمل، وعندما تفتح الباب، تجد الستائر وهي تحجب ضوء الغسق بلطف، ويضيء المكان نورٌ دافئٌ تدريجيًا، مصحوب بتحية ودية تقول: "مرحبًا بعودتك." تغلق الباب، تاركًا وراءك متاعب اليوم بينما يبدأ تشغيل أغنيتك المفضلة عبر مكبرات الصوت... مع تطور التكنولوجيا، توفر أدوات المساعدة المنزلية الذكية تجارب معيشية في البيت تضمن الراحة والمتعة وملاءمة الأذواق الشخصية. ويمكن التحكم في أجهزتها عن بُعد، وتتيح التفاعلات الصوتية إجراء تعديلات بسهولة، وكذلك يمكن التبديل بين أوضاع المنزل المخصصة لكل شخص على حدة بنقرة واحدة. وبهذا، تتخلص الحياة اليومية من فوضى أجهزة التحكم عن بعد والمفاتيح المتعددة هنا وهناك، وذلك بفضل منتجات المنزل الذكية. ووفقاً لبيانات Statista، فإن معدل انتشار سوق منتجات المنازل الذكية العالمية سينمو إلى 33.2% بحلول عام 2028، وهو ضعف المعدل في عام 2023. سيصبح "المنزل" معقلًا مهمًا حيث تفيد تقنية الذكاء الاصطناعي الحياة الشخصية.

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وفي مؤتمر MWC 2024، كشفت iFLYTEK، وهي شركة مدرجة في البورصات وشهيرة في مجال تقنيات الكلام الذكي والذكاء الاصطناعي، عن مساعدها الذكي الجديد للمعيشة، باسم Smart Voice Panel. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يحقق هذا المُساعد التحكم المتكامل، والمحادثة الحرة، والتكيف مع المشهد، والحماية الأمنية، وتتهاوى أمامه القيود المتأصلة في الصناعة، والمتمثلة في ضعف قابلية التشغيل والمخاطر الأمنية الكبيرة. وبالتعاون مع شركاء في مجالي العقارات والأثاث المنزلي، تخلق iFLYTEK تجربة جديدة لحياة منزلية مريحة وعالية الجودة.

دمج الذكاء، شاشة واحدة لإدارة المساحة: يتعاون Smart Voice Panel مع شركاء العقارات وتأثيث المنازل. ومن خلال التثبيت المسبق للنظام الذكي، يعمل Smart Voice Panel على التخلص من التفكك الناجم عن إعادة تجهيز الشاشات الذكية وتجميع الأجهزة المنزلية الذكية في النظام الذكي. ذلك أنه بعد التثبيت المسبق، يمكن التحكم في كل الأجهزة الكهربائية ومفاتيح التشغيل داخل مساحة المنزل عبر تطبيق جوَّال، ما يحرر المستخدمين من الحاجة إلى تشغيل المفاتيح أو البحث عن أجهزة التحكم عن بُعد، وتحقيق "ذكاء المنزل بأكمله" على نحو حقيقي وفعَّال. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين التحكم في حال المنزل وعرض الوضع في المنزل من بعيد، ما يتيح لهم الإدارة عن بُعد.

محادثة حرة وتفاعل غامر في أي وقت وفي أي مكان: وبعيدًا عن التحكم عبر التطبيق، تستفيد Smart Voice Panel من الريادة العالمية التي تتمتع بها شركة iFLYTEK في تكنولوجيا الصوت الذكية لتمكين "المحادثة الحرة" بين المستخدمين وأجهزة منازلهم، لأنه على العكس من "الأوامر" الثابتة لتنشيط الصوت التقليدية، تتيح إمكانات النموذج اللغوي الكبير والمتقدم لدى iFLYTEK تكيُّف Smart Voice Panel مع التعبيرات اللغوية المختلفة التي ينطقها المستخدمون. ويمكن للمستخدمين إقامة حوارات متعددة الجولات مع "المنزل" لضبط إعداداته أو الاستفسار عن مختلف جوانب الحياة الأسرية. وعلاوة على ذلك، فإنه من خلال الاستفادة من تقنية الاستشعار الموزعة على أنحاء منزل بالكامل وتقنية الرصد البعيد المدى من iFLYTEK، يمكن للمستخدمين التحدث من أي ركن من أركان البيت، والتغلب على قيود المنتجات التقليدية التي تدعم إقامة الحوار من مواقع محددة فحسب.

التكييف بما يلائم المشهد، وتبديل الحال بنقرة واحدة: يأتي Smart Voice Panel موفرًا أوضاع مشاهد مدمجة به، مثل "العودة إلى المنزل"، و"مغادرة المنزل"، و"الأجواء الرومانسية"، لضبط حالات المنتجات المتعددة مثل تكييف الهواء، والستائر، وأنظمة تنقية الهواء، والتدفئة تحت الأرضية، وأنظمة الصوت، لتلبية احتياجات نمط الحياة المتنوعة لدى المستخدمين. ومن خلال وظيفة "الحوار الحر"، يمكن للمستخدمين التعبير عن متطلبات حالتهم المنزلية، وسوف يتحكم Smart Voice Panel في المنتجات المنزلية للوصول بها إلى الحالة المناسبة، ما يلبي احتياجات نمط الحياة الشخصية المتنوعة لدى المستخدمين أيضًا.

الحماية الأمنية، وحماية الخصوصية المتكاملة سواء مع الاتصال بالإنترنت أو من دونه: يدعم Smart Voice Panel وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ما يتيح العديد من الوظائف الذكية حتى من دون الاتصال بالإنترنت، وهذا يمنع تسرب بيانات خصوصية المستخدم من المصدر منعًا فعالاً. وهذا يعزز شعور المستخدمين بالأمان لإنشاء تجربة منزلية ذكية آمنة وموثوق بها.

لقد تعاونت iFLYTEK مع العديد من الشركات العقارية لتطبيق Smart Voice Panel والأنظمة داخل المجتمعات، والارتقاء بمعايير الصناعة بفضل تحقيق العديد من الحالات الناجحة. وفي المستقبل، سوف تتوسع تدريجيًا إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. ومن المعتقد أن حلول المعيشة الذكية التي يمثلها Smart Voice Panel ستصبح الخيار المشترك لدى المزيد من الشركاء العالميين.

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