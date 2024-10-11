بالشراكة مع Designed for Xbox، أطلقت شركة Hisense جهاز العرض المصغر الذكي بالليزر بدقة 4K إصدار C2 Ultra الأحدث

مدينة تشينغداو، دولة الصين، 11 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، اليوم أحدث جهاز عرض ليزري ثلاثي الألوان ونقي الصورة، وهو 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra. بفضل شهادة "Designed for Xbox (مصنوع لإكس بوكس)"، فإن هذه الإضافة الأخيرة إلى عائلة C2 المتميزة تضمن للاعبين تجربة غامرة من 65 إلى 300 بوصة ذات جودة صوتية ومرئية استثنائية، ما يجعلها أحدث جهاز عرض.

Hisense Launched 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra

استمتع بأسلوب اللعب المكثف السلس والسريع للغاية مع تأخر منخفض جدًا أو تقطعات قليلة في النظام، بفضل وضع التأخير التلقائي المنخفض، وتكنولوجيا تقدير وتعويض الحركة (MEMC) ووضع اللعب، مع معدل تحديث يصل إلى 240 إطارًا في الثانية الواحدة يوفر صورًا خالية من الضبابية. يمكن للاعبين الارتقاء بتجربة لعبهم إلى مستويات جديدة، بفضل C2 Ultra الذي يعد جهاز العرض النهائي المصمم لــ إكس بوكس.

حيث يوفر C2 Ultra جودة صورة من المستوى التالي مع نطاق ألوان يغطي 110% من المعيار BT.2020 وبإضاءة 3000 لومن حسب معيار معهد المعايير الوطنية الأمريكية (ANSI) وشهادة IMAX Enhanced وشهادة تقنية Dolby Vision. إنه يوفر تجربة سينمائية غامرة مع سطوع وتباين لا يصدقان، ناهيك عن عدم وجود أي أشعة ضارة من الضوء الأزرق. استعد لتجربة أفلام حركة واضحة وغامرة في منزلك، تمامًا كما يريد صناع الأفلام!

إن جهاز عرض C2 Ultra يقدم إعدادات تثبيت متعددة الاستخدامات للجدران أو السقوف أو الأرضيات في مساحة المعيشة لديك. يتيح تصميم جيمبال (gimbal) ووظائف التكبير البصري والمعايرة التلقائية لك إسقاط ضوء العرض على أسطح متعددة، ليمتد في أي مكان بين 65-300 بوصة، مع نسبة سطوع وتباين مرتفعين لضمان صور مذهلة، حتى في البيئات المضاءة جيدًا. ولأنه يدعم اللعب مع تقسيم الشاشة، فيمكن للجهاز أن يحول غرفتك على الفور إلى ملاذ لتستمتع باللعب متعدد اللاعبين.

يتميز الجهاز بجودة صورة ممتازة مع أداء صوت استثنائي. توفر سماعة الصب (subwoofer) المدمجة L1.2 صوت بيز (bass) مثيرًا ودقيقًا وصوتًا غنيًا منخفض التردد، ما يحقق تجارب قوية في الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو عند الاستمتاع بالموسيقى لعشاق الموسيقى. نظام الصوت JBL بقناة 2.1 يجعل الصوت الغامر حقيقة بفضل تقنية الصوت المحيطي DTS® Virtual:X™ 3D.

من المقرر إطلاق C2 Ultra على مستوى العالم في 10 أكتوبر، حيث يقدم جودة صورة فريدة من نوعها، وتجربة صوتية متطورة وشاشة ضخمة لمتعة الألعاب.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2526650/C2_pic_change.jpg