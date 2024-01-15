بالشراكة مع مجموعة "Solutions Leisure" مجموعة فنادق الخليج تثري قطاع المطاعم في البحرين عبر تطوير مجموعة مطاعم ذات مفاهيم جديدة ومبتكرة في مجمع 338 بمنطقة العدلية

المنامة، البحرين

15 يناير 2024

/PRNewswire/ -- يسر مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في مجال الإدارة الفندقية والضيافة، والتي تتمتع بخبرة تتجاوز الـ50 عامًا في المجال، الإعلان عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع مجموعة الضيافة والترفيه العالمية الشهيرة "Solutions Leisure". وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتمهد الطريق نحو تعاون مشترك يهدف لتقديم منافذ جديدة للمطاعم في مملكة البحرين تمتاز بمفاهيمها المبتكرة.

Gulf Hotels Group Signs MoU with Solutions Leisure Group

وبموجب مذكرة التفاهم، من المقرر أن يتعاون الطرفان في إطلاق مجموعة جديدة من المطاعم الراقية في مجمع 338، والذي يقع في قلب شارع المطاعم النابض بالحياة بمنطقة العدلية. وتسعى مجموعة فنادق الخليج لخلق وجهة جديدة متكاملة مع الأجواء المحيطة الحيوية المعهودة في منطقة العدلية، وذلك بنمط جديد ومغاير لإثراء قطاع المطاعم، حيث تعتزم المجموعة لتدشين عدة مطاعم فريدة من نوعها وحائزة على جوائز عالمية، لتقدم تجربة فريدة وجذابة تخلق لحظات لا تنسى.

وسوف نعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة عن تفاصيل المطاعم ذات العلامات التجارية المتعددة، والتي تقدم مفاهيم جديدة لمجموعة واسعة من وجهات الترفية والطعام المبتكرة.

وتهدف مجموعة فنادق الخليج من خلال هذه الشراكة لتعزيز محفظة المطاعم التي تقدم للضيوف تجربة استثنائية لا مثيل لها. كما وتلتزم بجهود ومساعي متواصلة لإثراء قطاع المطاعم بمملكة البحرين، وذلك عبر مواكبة مختلف احتياجات وتطلعات الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة.

وحول هذه الشراكة، علق السيد أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجموعة "Solutions Leisure" الرائدة على مستوى قطاع الضيافة العالمي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمكننا من تقديم تجربة مبتكرة ومشوقة وفريدة من نوعها لمجموعة من المطاعم في منطقة العدلية. ونتطلع لشراكة مثمرة من شأنها الإسهام في تنمية وتطوير قطاع المطاعم والضيافة في مملكة البحرين."

ومن جانب آخر، صرّح بول إيفانز الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة "Solutions Leisure": "نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات من تواجدنا في الشرق الأوسط، وإنه ليغمرنا السرور والاعتزاز بدخول عقدنا المقبل بجانب شركائنا الإقليميين في الشرق الأوسط، مجموعة فنادق الخليج. ونهدف من خلال هذه الشراكة للارتقاء بمعايير قطاع الضيافة والفندقة لآفاق جديدة، وتعزيز مشهد القطاع محليًا بطرح مجموعة من وجهات تناول الطعام المبتكرة والمتفردة. كما ونعتزم المُضي قدمًا بالتعاون مع مجموعة فنادق الخليج الرائدة لخلق لحظات ممتعة لا تنسى في قلوب الضيوف والزوار."

وتواصل مجموعة فنادق الخليج تقديمها لتجارب طعام لا مثيل لها وخدمات استثنائية في كافة مرافقها، وذلك بهدف خلق لحظات لا تنسى لزوارها من البحرين ومختلف الدول. ومن المتوقع تسهم هذه الشراكة في إعادة تعريف مشهد المطاعم المحلي وتدفع بعجلة نمو وازدهار قطاع المطاعم والضيافة في المملكة.

نبذة عن مجموعة فنادق الخليج:

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة في بورصة البحرين تأسست عام 1967، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فاروق يوسف المؤيد مجلس إدارة المجموعة بالإضافة الى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل لها في البحرين والتي تم تحقيقها رسميًا مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد الخمس وخمسون عامًا، لا تزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين ان فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليميًا وعالميًا.

Photo :https://mma.prnewswire.com/media/2318250/Gulf_Hotels_Signs_MoU.jpg