باير توسع شراكتها مع "هيوما" بإطلاق أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب في السعودية

الابتكار الجديد يخدم أهداف رؤية 2030 في ما يتعلق بإستراتيجية التحول في قطاع الرعاية الصحية ويؤكد التزام "باير" بتحقيق الأهداف ذاتها

المملكة العربية السعودية, 1 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "باير"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال العلوم الحياتية، وشركة Huma Therapeutics الرائدة عالمياً في مجال الصحة الرقمية، عن إطلاق أداة مبتكرة للكشف عن أمراض القلب في السعودية. ويمثّل هذا الحدث أول إطلاق عالمي في نطاق الكشف عن أمراض القلب منذ الإعلان عن باير أسبرين لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب في الولايات المتحدة عام 2023، ويهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات المستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030.

وتوفر الأداة الرقمية تقيماً سريعاً لخطر إصابة الأفراد بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) على مدار السنوات العشر التالية من دون الحاجة إلى إجراء اختبار الدم أو قياس ضغط الدم[i]، وقد ابتكرت Huma خوارزمية كشف عبر الاستفادة من البيانات التي قامت بجمعها على مدار فترة طويلة تزيد على 15 عاماً لأكثر من 500 ألف فرد من قاعدة بيانات البنك الحيوي للمملكة المتحدة، وكشف البحث السريري لهذه الخوارزمية والذي أُجري في الجمعية الأوروبية لطب القلب أن أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب تتميز بإمكانية تشخيص مستقبلي على نحو جيد بالمقارنة مع الأدوات المتعارف عليها في معايير الرعاية الصحية الحالية.

يأتي الإعلان عن أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في استراتيجية التحول في قطاع الرعاية الصحية ، والتي وضعت ضمن أولوياتها الوطنية هدف التخفيف من الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض القلبية الوعائية، التي تُعد أحد الأمراض الرئيسية المسببة للوفاة في السعودية، مثل السكتات القلبية والقصور القلبي الوعائي، من خلال توفير سبل الوقاية منها. وعلى المسار ذاته، قد وضعت "باير" غاية مماثلة تعبر عنها مهمة الشركة المتمثلة في شعار "الصحة للجميع، لا للجوع" وبفضل خبرتها الممتدة على مدار السنين في مجال صحة القلب لابتكار مبادرات شاملة للوقاية من أمراض القلب الوعائية مما يساعد على تعزيز توفير الحلول للحفاظ على حياة مستقرة للجميع، فما تحققه "باير" في المملكة اليوم ما هو إلا مجرد خطوة أولية في تحقيق خطتها العالمية على المدى البعيد.

علاوة على الإنجاز المتمثل في تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، تملك Huma و"باير" قنوات دعم خاصة بكل واحدة منهما في سائر مبادرات الرعاية الصحية في السعودية والتي تخدم رؤية 2030، فعلى سبيل المثال، أطلقت Huma مؤخراً مسار الرعاية بمرض السكري ضمن مسارات مستشفى (صحة) الافتراضي ، وهي منصة فريدة من نوعها وذات رؤية في التطبيب عن بُعد والتي أطلقتها وزارة الصحة السعودية لتوسيع آفاق إمكانيات الوصول إلى الخدمات الطبية ولتحسين الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية كجزء من أهداف رؤية 2030. أما بالحديث عن شركة "باير"، فمن أمثلة مساهماتها في هذا القطاع إطلاق حملة بعنوان "احمِ قلبك" بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي التزمت من خلالها بفحص 1,000,000 مواطن ممن هم عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وجاء الإعلان عن أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب ليتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات التكنولوجية المتقدمة، مثل أدوات الصحة الرقمية، لتحسين النتائج الصحية وتعزيز الابتكار في قطاع الصحة السعودي.

مؤسس Huma ورئيسها التنفيذي، دان فاهدات، صرح بأن "السعودية قد حجزت لنفسها مكاناً في ركب انطلاق الجيل الجديد الذي سيعتمد على التقنيات التكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية، ونفتخر بدعم صحة القلب على نطاق واسع عالمياً بإطلاق أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب. ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون مع وزارة الصحة، انطلاقاً من إيماننا بمسؤوليتنا في تعزيز مستقبل ينعم فيه الشعب السعودي بصحة أفضل".

وبدوره أوضح نائب رئيس شركة "باير" الشرق الأوسط وباكستان، محمد جلال، "تفرض الأمراض القلبية الوعائية عبئاً عالمياً، ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط، وتكرس شركة "باير" جهودها، إلى جانب التعاون مع الحكومات والشركاء الفعالين، لمواجهة هذا التحدي وتحسين جودة حياة شعوب الشرق الأوسط، وتؤكد شراكتنا مع Huma لتوسيع نطاق استخدام أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب ليمتد إلى السعودية التزامنا باستخدام الحلول الرقمية في مجال الصحة لتعزيز الرعاية الوقائية، كما تهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة لتقليل معدل الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وضمان مستقبل يتميز بصحة ذات جودة أفضل للمنطقة من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى أدوات الكشف عن الأمراض القلبية ودعم الاكتشاف المبكر للمرض".

ومن جانبه قال المدير العام ورئيس قسم صحة المستهلك لدى "باير"، ماجد الشاذلي، في معرض تعليقه على توسيع الشركة مع Huma: "يمثل تعاوننا مع الشركة دليلاً على مسؤولية "باير" في تطوير الحلول الصحية الرقمية والتي يمكن أن تحدث أثراً حقيقياً في حياة الأفراد. ويُعد إطلاق أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب في السعودية خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف إستراتيجية رؤية 2030. ونفخر بكوننا جزءاً من هذه المبادرة التي تمنح أولوية للوقاية والاكتشاف المبكر لأمراض القلب الوعائية والتي تأتي في مقدمة الأمراض المسببة للوفاة في المملكة. علاوة على ذلك، نتطلع لمواصلة عملنا مع Huma ووزارة الصحة السعودية لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الصحة والرفاهية للشعب السعودي".

وتهدف شركتا "باير" وHuma كي يصل تأثيرهما في تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب خارج حدود المملكة، من أوروبا شمالاً إلى أمريكا اللاتينية جنوباً في السنوات المقبلة.

نبذة عن "Huma"

شركة "Huma Therapeutics" هي شركة عالمية تختص بتكنولوجيا الصحة الرقمية وتساعد في تعزيز الاتجاه نحو خدمات الرعاية الرقمية الأولية وإجراء الأبحاث لإنقاذ حياة الأشخاص، وينتشر استخدام منصاتها المتنوعة المتوجة بالجوائز في أكثر من 3 آلاف مستشفى وعيادة، ويتردد عليها أكثر من 1.8 مليون فرد من المستخدمين النشطين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أكثر من 700 ألف مشارك في مجال البحث.

التقنيات الفعالة من إنتاج شركة "Huma"

أدوات الرعاية الافتراضية والتي تتراوح ما بين مبادرات الصحة والفحص بالاعتماد على الأدوات التكنولوجية ومتابعة المرضى عن بُعد ( RPM ) على نطاق واسع

التطبيقات المصاحبة لتقديم الدعم للمرضى أثناء فترة تلقيهم العلاج والعقاقير الطبية

التجارب السريرية الرقمية، بما في ذلك التجارب غير المركزية، لتسريع وتيرة تقدم الأبحاث الطبية

تعتبر البرمجة الخاصة بـ "Huma" الخاضعة للتنظيم كجهاز طبي يُستخدم في متابعة المرضى عن بُعد وفي منصات التطبيقات المصاحبة، الأداة الرقمية الوحيدة لتشخيص الأمراض الحاصلة على تصنيف من فئة (IIb) من لائحة الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي وموافقة مواصفات برنامج ‎510(k) وحاصلة على تصنيف (Class II) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وأيضًا على التسجيل من فئة (IIb) من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، ويتم تنظيم عمل المنصة التي تعمل كجهاز طبي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومتابعة المرضى مع اختلاف أعمارهم.

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.huma.com ومتابعتنا على لينكد إن على حساب Huma.

لمحة حول شركة باير

باير هي مؤسسة عالمية تتسم بكفاءات أساسية في مجال علوم الحياة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتغذية، وصُممت منتجاتها وخدماتها لما فيه خير الناس وازدهار العالم من خلال دعم الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الكبيرة التي يفرضها تزايد عدد سكان العالم وتقدمهم في العمر. وتلتزم باير بدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي في العالم من خلال أعمالها، وتهدف المجموعة في الوقت ذاته إلى زيادة قدرتها الربحية وخلق القيمة من خلال الابتكار والنمو. كما تمثل علامة باير التجارية قيم الثقة والمصداقية والجودة في جميع أنحاء العالم. وفي السنة المالية 2021، وظفت المجموعة 100 ألف شخص تقريباً وحققت مبيعات قاربت 44.1 مليار يورو؛ وبلغت نفقاتها في مجال البحوث والتطوير، قبل احتساب العناصر الخاصة منها، 5.3 مليار يورو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.bayer.com.

معلومات الاتصال لشركة باير:

سامي يوست

رئيس الاتصالات والشؤون العامة في الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني: [email protected]

للمعلومات الطبية: [email protected]

لتقارير السلامة: [email protected]

مزيد من المعلومات متاحة على: www.bayer.com.

معلومات الاتصال لشركة Huma :

مينا تافازولي

رئيس شؤون الموظفين

البريد الإلكتروني: [email protected]

+44 7551 586725



يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال شركة " Hill+Knowlton Strategies " نيابة عن "باير"، ولمزيد من المعلومات، برجاء التواصل مع :

دانا بوجاهيز: [email protected]

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا الخبر على بيانات تطلعية تستند إلى الافتراضات والتوقعات الحالية التي وضعتها إدارة باير. يمكن أن تؤدي العديد من المخاطر المعروفة وغير المعروفة والشكوك وعوامل أخرى إلى حدوث اختلافات جوهرية بين النتائج المستقبلية الفعلية والوضع المالي وتطوير أو أداء الشركة والتقديرات الواردة هنا. ومن ضمن هذه العوامل تلك التي تمت مناقشتها في تقارير باير العامة والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.bayer.com. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية من أي نوع لتحديث هذه البيانات التطلعية أو لمواءمتها مع الأحداث أو التطورات المستقبلية.

[i] لا تعتمد هذا التقييم كبديل عن الرجوع إلى متخصصي الرعاية الطبية ذوي الكفاءة، واستشر دائمًا طبيبك الخاص أو متخصص الرعاية الطبية فيما يتعلق بالوضع الصحي لقلبك.