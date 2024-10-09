بتسليط الضوء على الشرق الأوسط.. مجموعة فوسون تبشر بآفاق جديدة لأعمالها الدولية

هونج كونج، 9 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تعد مجموعة فوسون (FOSUN)، رائدة بين الشركات من القطاع الخاص في الصين، حيث بدأت أعمالها الدولية في وقت مبكر، ونفذت مشاريعها بفعالية عالية، وتتمتع بقدرات تشغيلية متميزة.

في الفترة الأخيرة، توصلت فوسون إلى صفقات عديدة في منطقة الشرق الأوسط: في شهر سبتمبر، خططت شركة "روك" للبترول، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هاينان للتعدين التابعة لمجموعة فوسون، لتقديم عرض مناقصة عامة لشركة Tethys Oil AB بحوالي 1.302 مليار يوان، للاستحواذ على حقوقها في حقول النفط في مناطق متعددة في سلطنة عمان.

في شهر يوليو، وقعت شركة هاينان للتعدين ومجموعة عجلان واخوانه القابضة مذكرة تفاهم لمناقشة جدوى التعاون في بناء مشروع مصنع ملح الليثيوم في السعودية، وإنشاء صندوق صناعي يركز على موارد الليثيوم، واستكشاف المعادن المحلية والمعادن ذات الطاقة الجديدة العالمية، والاستثمار في التكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وفي يوليو الماضي أيضا، وقعت FFT، الشركة الرائدة عالميا في توفير حلول خطوط الإنتاج الآلي المرنة التابعة لمجموعة فوسون، مع شركة خالد أحمد الجفالي القابضة من السعودية على اتفاقية المشروع المشترك لإنشاء كيان لتكنولوجيا الأعمال في السعودية، وتوفير حلول خطوط الإنتاج الآلي لصناعة المركبات الكهربائية السعودية بالتعاون مع شركة "يياو" التكنولوجية بشانغهاي، وهي المساهم في FFT. وقد حصل المشروع المشترك على أول مشروع له في صناعة السيارات السعودية.

علاوة على ذلك، فإن FFT تخطط الآن للتوسع في الصناعات الأخرى في السعودية التي تتطلب الأتمتة والتجميع الآلي. ومن المتوقع أن تضع FFT معايير صناعية جديدة في السعودية، وذلك بما لديها من التجارب الكثيرة والإمكانية الكبيرة في مجال الأتمتة والروبوتات.

في شهر مايو، أعلنت Club Med، الشركة الرائدة عالميا في مجال السفر والعطلات، عن إطلاق أول مشروع لها في سلطنة عمان، Club Med Musandam، مما يرمز إلى بداية للتعاون العميق بين Club Med وشؤون البلاط السلطاني ومجموعة عُمران من العمان في بناء منتجع، حيث سيبدأ المشروع في أوائل عام 2026، ويفتتح في عام 2028.

-- "الشريك الاستراتيجي الأفضل"

بفضل نموها الاقتصادي القوي والمزدهر، أصبحت منطقة الشرق الأوسط بمثابة نقطة انطلاق رئيسية لعمليات فوسون العالمية. إن التوصل إلى العديد من المشاريع في مثل هذا الوقت القصير يثبت كفاءة فوسون في التنفيذ ويؤكد ثقتها وعزمها على استمرار أعمالها في سوق الشرق الأوسط.

وصرّح رئيس مجلس إدارة شركة فوسون الدولية، قوه قوانغ تشانغ: "تتطلع فوسون إلى إقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد ومستقر مع المزيد من الشركاء في الشرق الأوسط. وباعتبارنا شركة تتمتع بقدرات تشغيلية عالمية وجذور عميقة في السوق الصينية، أعتقد أن فوسون هي الشريك الاستراتيجي الأفضل. وبفضل قدراتنا التشغيلية العالمية وخبراتنا الواسعة، يمكن لفوسون تحقيق نمو مستدام في القيمة مع شركائها في الشرق الأوسط وتحقيق التعاون المربح للجانبين على النمط الجديد".

بتوجيه من "رؤية 2030" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، أصبحت البلاد بسرعة مركزا للرياضة، وخاصة الرياضات الإلكترونية. وفي بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت مؤخرا في الرياض، فاز نادي "وولفز" للرياضات الإلكترونية التابع لشركة "فوسن سبورتس" ببطولتين في "Teamfight Tactics" و"Honor of Kings" (شرف الملوك). ومع استمرار استثمار السعودية في الرياضات الإلكترونية والأداء الممتاز لشركة "فوسون سبورتس" في كل من كرة القدم والرياضات الإلكترونية، فمن المتوقع إجراء المزيد من التعاون بين الجانبين.

وباعتبارها واحدة من رواد التوسع العالمي لفوسون، تعمل شركة "فوسون فارما" على تسريع دخولها إلى سوق الشرق الأوسط. ففي شهر يونيو، تم إطلاق دواء "هانتشوييو" الحيوي المماثل للدواء لشركة "هنليوس" التابعة لشركة فوسون فارما في السعودية، حيث من المرجح أن يصبح أول دواء محلي للأجسام المضادة وحيدة النسيلة يدخل سوق الشرق الأوسط.

-- العمليات العالمية المتجذرة في الصين

منذ إدراج شركة فوسون العالمية في هونغ كونغ عام 2007، قد مرت 17 عاما على العمليات الدولية لفوسون، وتغطي أعمالها صناعات ومجالات متنوعة من ضمنها الأدوية والسياحة والتأمين والرياضة والطاقة والموضة والتكنولوجيا الطبية والتصنيع الذكي وغير ذلك. ومن خلال نموذج "العمليات العالمية + التنظيم المحلي"، سهلت فوسون التمكين المتبادل عبر الصناعات والبلدان المختلفة، وحققت نموا سريعا.

في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات فوسون 97.84 مليار يوان صيني، منها إيرادات خارجية بلغت 45.87 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 4%، وهو ما يمثل 47% من إجمالي الإيرادات. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حققت إيرادات فوسون الخارجية معدل نمو سنوي مركب بلغ 55%. وتتمتع فوسون الآن بحضور تجاري واسع النطاق في أكثر من 35 دولة ومنطقة حول العالم.

ومنذ انضمامها إلى شركة فوسون في عام 2015، واصلت شركة Club Med توسيع سوقها العالمية، حيث تدير الآن ما يقرب من 70 منتجعا فاخرا عبر ست قارات. كما أطلقت خطوط منتجات جديدة للسوق الصينية، محققة نموا سريعا. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات شركة Club Med 8.89 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 10.3٪، مما عزز ريادتها العالمية في مجال المنتجعات الجبلية.

في عام 2014، استحوذت فوسون على شركة Fidelidade، أكبر شركة تأمين في البرتغال. وعلى مدار العقد الماضي، نجحت فوسون، من خلال العمليات الصناعية العميقة وتآزر الموارد، في توسيع أعمال شركة Fidelidade إلى 12 دولة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. في عام 2023، بلغ إجمالي أقساط الأعمال الدولية لشركةFidelidade 1.7 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 11%. وقد نمت حصة الأعمال الدولية من 6% في عام 2017 إلى 17% في عام 2023.

من جهته، قال قوه قوانغ تشانغ "نحن فخورون بأننا أصبحنا واحدة من الشركات الصينية القليلة المتجذرة في الصين وذات القدرات التشغيلية العالمية، وستواصل فوسون تعزيز استراتيجيتها العالمية، وتحويل قدراتها العالمية إلى نمو مستدام للأرباح".

تتميز فوسون في عملياتها العالمية بالتعاون مع الحكومات المحلية، وجمعت خبرات وموارد غنية، ونجحت في مواءمة المشاريع السياسات الوطنية. بفضل استثمارات فوسون المتزايدة في الشرق الأوسط، توفر شبكتها العالمية وقدراتها التشغيلية دعماً قوياً للتنفيذ الناجح للمشاريع، وضمان التوافق مع أهداف التنمية الوطنية والتنفيذ الناجح للمشاريع في دول المنطقة.

بفضل قدراتها التشغيلية العالمية، لا تتمتع فوسون بفهم عميق للسوق الصينية فحسب، بل إنها توفر أيضا فرصا جديدة للمؤسسات والمستثمرين في الشرق الأوسط من خلال تجربتها العالمية القابلة للتكرار.