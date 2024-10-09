بحث جديد لشركة Oxford Economics يكشف أن الملابس المستعملة تدفع النمو الاقتصادي المستدام وتحفّز خلق فرص عمل في الاقتصاد الأخضر في أفريقيا

لندن, 9 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- كشف اليوم تقرير جديد صدر عن شركة "أكسفورد إيكونومكس" (Oxford Economics) أن الملابس المستعملة تُحفز توليد إيرادات بمليارات الدولارات في مساهمات الناتج المحلي الإجمالي وتدعم خلق مئات الآلاف من الوظائف الخضراء في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا.

يكشف التقرير الذي يحمل عنوان التأثير الاجتماعي الاقتصادي للملابس المستعملة في أفريقيا و[دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+) أن هذا القطاع، وهو جزء حيوي من اقتصاد النسيج الدائري في المستقبل، قد ساهم بأكثر من 100 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لغانا وكينيا وموزمبيق في عام 2023.

Second-hand clothing stall in a market

في غانا، ساهمت الملابس المستعملة من [دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+) بحوالي 76 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (كان 35 مليون دولار منها مباشرًا) ، مما أدى إلى دعم ما لا يقل عن 65000 وظيفة رسمية وغير رسمية في عام 2023. في نفس العام ، نتجت مساهمة قدرها 17 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا (9.2 مليون دولار مباشرةً) و 10.7 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق (2.7 مليون دولار مباشرة). كان هناك 6300 شخص في القوى العاملة الرسمية في كينيا و68000 على الأقل بشكل غير رسمي. في موزمبيق ، تم دعم ما مجموعه 20،700 دور رسمي وغير رسمي على الأقل.

في هذه البلدان الثلاثة ، يقدر أن أكثر من 100000 وظيفة يتم الحفاظ على استدامتها من خلال تجارة الملابس المستعملة مع [دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+). تتراوح الوظائف من الاستيراد بالجملة إلى النقل والبيع بالتجزئة والخياطة. تساعد الوظائف المولّدة في تخفيف حدة الفقر من خلال توفير فرص توليد الدخل لأولئك الذين قد يكونون عاطلين عن العمل أو منتمين للبطالة الجزئية ، مما يتيح للناس دعم المعالين. تدعم صناعة الملابس المستعملة غير الرسمية العديد من الفرص للنساء والشباب ؛ حيث كان 77٪ من تجار التجزئة غير الرسميين الذين تمت مقابلتهم في غانا وكينيا وموزمبيق من النساء ، وحوالي 70٪ منهم أقل من 45 عامًا.

نظرًا لأن التقرير يقيس فقط التأثير الاجتماعي الاقتصادي للتجارة المباشرة بين غانا وكينيا وموزمبيق و[دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+)، فإن التأثير سيكون أكبر بكثير في الملابس التي تصل عبر مراكز فرز الملابس الوسيطة في الشرق الأوسط وآسيا.

إنه أول تحليل شامل لسلسلة القيمة بأكملها في هذا القطاع ومحاولة لتقدير الآثار الاجتماعية الاقتصادية للقطاع عبر قارتين. يسد القطاع الفجوة بين العرض والطلب العالميين من خلال توجيه فائض الملابس بكفاءة من الشمال العالمي إلى الجنوب العالمي؛ حيث يستمر الطلب على الملابس ذات الجودة بأسعار معقولة في النمو ، مما يضمن بقاء الملابس في التداول ، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية وحماية البيئة.

يسلط التقرير الضوء على كيفية إسهام الملابس المستعملة في تمكين التنمية المستدامة مع توفير مصدر مهم للملابس عالية الجودة وبأسعار معقولة للملايين في جميع أنحاء أفريقيا. تلعب هذه القدرة على تحمّل التكاليف دورًا حاسمًا في تحسين مستويات المعيشة وتمكين المستهلكين من تخصيص المزيد من دخلهم المحدود للاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. يساهم القطاع أيضًا في التخفيف من حدة الفقر من خلال خلق فرص العمل وريادة الأعمال.

في حين أن هذا القطاع هو مصدر مهم لتوفير الملابس بأسعار معقولة وكذلك خلق الوظائف في العديد من البلدان الأفريقية ، يعاني العديد من المستوردين والتجار من تأثير التعريفات الجمركية المرتفعة على الملابس المستعملة ، مما يؤثر على قدرتهم التنافسية. بدلاً من تعزيز التصنيع المحلي ، يدعم ذلك استيراد أزياء الموضة السريعة الجديدة الأرخص والأدنى جودةً من الصين ، بتكلفة بيئية ضخمة.

إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاع ، فقد يتعرض نجاحه في دعم أهداف المناخ الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ، ولا سيّما حول الفقر وإدماج المرأة والاستهلاك المسؤول ، للخطر.

تم تكليف التقرير من قبل اتحاد جمعيات "هيومانا بيبول تو بيبول" (Humana People to People) ومنظمة "سيمباني بلس" (Sympany+).

قالت "موي موي كارولين أكاتما"، المتحدثة باسم "المنسوجات الدائرية" ، قسم "الجنوب العالمي" في اتحاد جمعيات "هيومانا بيبول تو بيبول": "إن الحكومات وصانعي السياسات لديهم فرصة فريدة لدعم قطاع لا تقتصر إسهاماته فقط على خلق وظائف خضراء والمساهمة في تخفيف حدة الفقر ، بل يحمل أيضًا إمكانات واسعة غير مستغلة للنمو المستدام في جميع أنحاء أفريقيا".

وأضافت "يوانا نيوف" من شركة "أكسفورد إيكونومكس": "مع الدعم التشريعي المناسب والاستثمار في البنية التحتية للفرز، وإدارة النفايات، والشراكات مع الشركات المصنعة المحلية ، يمكن لقطاع الملابس المستعملة أن يحفز التحول الاقتصادي مع تعزيز اقتصاد النسيج الدائري الذي يفيد كلاً من الناس والبيئة".

وتشمل التوصيات وضع تشريعات داعمة وضخ استثمارات أكبر من الحكومات وصانعي السياسات لدعم نمو قطاع الملابس المستعملة. ويشمل ذلك خفض التعريفات الجمركية على الواردات، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لإدارة النفايات، ووضع سياسات لدعم القوى العاملة غير الرسمية، والتعاون مع الشركات.

استخدم تقييم الآثار الاجتماعية الاقتصادية للملابس المستعملة في [دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+) والبلدان الأفريقية الثلاثة المختارة إطارًا تحليليًا قياسيًا، يُعرف باسم تقييم الأثر الاقتصادي. وشمل ذلك تحديد عدد قنوات التأثير الاقتصادي الثلاث ، وهي تحديدًا القنوات المباشرة وغير المباشرة (سلسلة التوريد) ، والقنوات المحفَّزة (نفقات الاستهلاك الممولة بالأجور):

• يتعلق التأثير المباشر بعمليات جميع المنظمات والشركات في صناعة الملابس المستعملة ، أي جمع الملابس المستعملة وفرزها وبيعها بالتجزئة في [دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+)، وكذلك تجارة الجملة والبيع بالتجزئة الرسمي والبيع بالتجزئة غير الرسمي للملابس المستعملة في غانا وكينيا وموزمبيق في ما يرتبط بالاستيراد المباشر للملابس المستعملة من [دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+).

• التأثير غير المباشر هو النشاط الاقتصادي والتوظيف المستدام في سلسلة توريد الصناعة من خلال إنفاق منظمات وشركات الملابس المستعملة على السلع والخدمات في [دول الاتحاد الأوروبي +8] (EU27+) وغانا وكينيا وموزمبيق.

• يتضمن التأثير المحفَّز الفوائد الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تنشأ عن دفع الأجور من قبل الصناعة والشركات في سلسلة التوريد الخاصة بها. ينفق الموظفون الذين يتلقون أجورهم أرباحهم كمستهلكين في اقتصاد بلدهم ، مما يحفز المزيد من النشاط الاقتصادي والوظائف.

• تشكل قنوات التأثير الثلاث مجتمعةً التأثير الاقتصادي الأساسي الكليّ لصناعة الملابس المستعملة.

حول OXFORD ECONOMICS

تأسست "أكسفورد إيكونومكس" في عام 1981 كمشروع تجاري مع كلية إدارة الأعمال بجامعة أكسفورد لتقديم خدمات التنبؤ الاقتصادي والنمذجة الاقتصادية للشركات والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة المتحدة التي تستهدف التوسع في الخارج. منذ ذلك الحين ، أصبحنا واحدة من أبرز شركات الاستشارات العالمية المستقلة في العالم ، حيث نقدم تقارير وتوقعات وأدوات تحليلية على مستوى أكثر من 200 دولة و 100 صناعة و 8000 مدينة ومنطقة. تمنحنا نماذجنا وأدواتنا التحليلية الاقتصادية والصناعية العالمية الأفضل في فئتها قدرةً لا مثيل لها على التنبؤ باتجاهات السوق الخارجية وتقييم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والتجاري.

تملك "أكسفورد إيكونومكس"، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة أوكسفورد في إنجلترا ، وتملك مراكز إقليمية في نيويورك ولندن وفرانكفورت وسنغافورة ، مكاتب في جميع أنحاء العالم في بلفاست وبرلين وبوسطن وكيب تاون وشيكاغو ودبي ودبلن وهونغ كونغ ولوس أنجلوس ومكسيكو سيتي وميلانو وباريس وفيلادلفيا وستوكهولم وسيدني وطوكيو وتورونتو. يعمل لدينا 450 موظفًا ، بما في ذلك أكثر من 300 من الاقتصاديين المحترفين وخبراء الصناعة ومحرري الأعمال؛ ما يشكّل واحدًا من أكبر فرق عمل خبراء الاقتصاد الكليّ ومتخصصيّ قيادة الفكر. يمتلك فريقنا العالمي مهارات عالية في إطار مجموعة كاملة من تقنيات البحث وقدرات القيادة الفكرية، من النمذجة الاقتصادية ووضع أطر السيناريوهات وتحليل التأثير الاقتصادي إلى استطلاعات السوق ودراسات الحالة ولجان الخبراء وتحليلات الويب.

تعد "أكسفورد إيكونومكس" مستشارًا رئيسيًا لصناع القرار والقادة الفكريين في الشركات والمؤسسات المالية والحكومات. تتألف قاعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم الآن من أكثر من 2000 منظمة دولية ، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الرائدة ؛ والهيئات الحكومية الرئيسية والاتحادات المهنية؛ وأفضل الجامعات والشركات الاستشارية ومراكز الأبحاث.

https://www.oxfordeconomics.com/

حول HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

"هيومانا بيبول تو بيبول" هو اتحاد من 29 جمعية مستقلة تشارك في أنشطة التنمية الإنسانية والمستدامة. ينشط أعضاء اتحاد "هيومانا بيبول تو بيبول" في 46 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

https://www.humana.org/

يدير أعضاء اتحاد "هيومانا بيبول تو بيبول" مجموعة من مراكز فرز الملابس المستعملة ومحلات البيع بالجملة ومحلات بيع بالتجزئة التي تُدار كشركات اجتماعية في أنغولا وغينيا بيساو وملاوي وموزمبيق وزامبيا. يتم استثمار عائدات بيع الملابس والأحذية في مشاريع التنمية الاجتماعية في كل بلد. في عام 2023 ، وفّرت عمليات الملابس المستعملة العالمية لاتحاد "هيومانا بيبول تو بيبول" أكثر من 31.6 مليون دولار لتمويل التنمية.

حول SYMPANY

"سيمباني بلس" هي منظمة غير حكومية هولندية مكرسة لترسيخ الدائرية المستدامة في صناعة النسيج. تركز المنظمة على إنشاء نظام حلقة مغلقة لمنسوجات ما بعد الاستهلاك من خلال مختلف المشاريع ومبادرات الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن "سيمباني بلس" أن جميع ظروف العمل داخل مشاريعها تلتزم بتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

https://www.sympany.nl/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525607/Africa.jpg