بحث لجمعية تجار الملابس المستعملة في غانا يكشف أن النفايات في تجارة الملابس المستعملة في غانا أقل بكثير من المزاعم المتداولة

أكرا، غانا, 14 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أظهر بحث أكاديمي جديد صدر اليوم من دولة غانا الواقعة في غرب أفريقيا أن النفايات في قطاع الملابس المستعملة أقل بكثير مما زُعِم سابقًا.

New data-driven report shows the second-hand clothing market's contribution to the global circular economy and a robust and sustainable ecosystem

أظهر التقرير الصادر عن جمعية تجار الملابس المستعملة في غانا أن أقل من 5٪ من الملابس المستعملة المستوردة إلى غانا يمكن اعتبارها نفايات.

ويمثل التقرير المستند إلى البيانات أول دراسة أكاديمية من هذا القبيل ويثبت أن سوق الملابس المستعملة في غانا هو نظام بيئي قوي ومستدام يساهم في الاقتصاد الدائري العالمي.

وفي حديثه عن التقرير ، قال إدوارد أتوبرا بينكلي ، الأمين العام لجمعية تجار الملابس المستعملة في غانا:

"يجب أن يتوقف الاستخدام المستمر للمعلومات غير الدقيقة المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول تجارة الملابس المستعملة.

أولئك الذين أمضوا سنوات في استخدام وتكرار الأرقام الخاطئة وغير الدقيقة حول النفايات في التجارة يجب أن يعتذروا الآن عن الضرر الذي أحدثوه والأذى الذي تسببوا به.

يُظهر هذا التقرير أن التجارة ذات نسبة نفايات منخفضة وتمثل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الدائري العالمي ، مما يوفر حلاً لتحديات تغير المناخ والنفايات التي يواجهها العالم ، فضلاً عن الإفراط في استهلاك الموضة السريعة التي تسبب أضرارًا على نطاق عالمي.

كما أنها حاسمة لاقتصاد غانا وطريقة الحياة بها؛ حيث توفر ملابس بأسعار معقولة للملايين، مع دعم سبل العيش في جميع أنحاء البلاد والمساهمة بشكل كبير في إيرادات الضرائب الحكومية في غانا.

"يجب على صانعي السياسات أن يكونوا حذرين للغاية قبل فرض ضوابط إضافية بناءً على بيانات سيئة وأرقام مضللة على تجارة عالمية ذات إدارة وتنظيم جيدين بالفعل".

وجد التقرير الذي تم إطلاقه اليوم في أكرا أن تجارة الملابس المستعملة في غانا تعد حجر الزاوية لمشهد البيع بالتجزئة في البلاد ، وهي متأصلة بعمق في نسيجها الثقافي والاقتصادي. لقد تطورت الصناعة لتكشل نظامًا بيئيًا ديناميكيًا؛ حيث توفر خيارات الملابس بأسعار معقولة للمستهلكين بينما تدعم أيضًا نسبة كبيرة من سبل العيش في غانا ، وتحفز النشاط الاقتصادي وتعزز ريادة الأعمال.

كما كشف التقرير أن التجارة كانت مثالاً ملحوظاً للاقتصاد الدائري العامل؛ وتقليل النفايات ، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتمكين الاستهلاك المستدام. إن تجارة الملابس المستعملة هي بمثابة ترياق للتأثيرات الضارة لصناعة الموضة السريعة العالمية التي تعزز ممارسات العمل الاستغلالية والتدهور البيئي والتوليد المفرط للنفايات وأنماط الاستهلاك غير المستدامة.

لقد درس التقرير الطبيعة متعددة الأوجه لصناعة الملابس المستعملة في غانا ، مستكشفًا مساهماتها الاقتصادية ، ودينامياتها الديموغرافية ، وآثارها الاجتماعية البيئية ، مع تسليط الضوء أيضًا على فرص النمو المستدام والتنمية المستدامة.

وأظهر البحث ، الذي كشف أنه في المتوسط يمكن اعتبار ما يصل إلى 5٪ من الملابس الموجودة في البالات المستوردة نفايات ، أن التصور الدولي السائد ليس فقط خاطئًا ، بل غير سليم اقتصاديًا ومتعالٍ للغاية.

إنه يطرح أسئلة مهمة عن السردية السائدة ويجب أن يقود صناع السياسة في دول الشمال العالمي إلى إعادة النظر في بعض الافتراضات الثقافية غير المفيدة التي ربما قاموا بها حول قدرة الأفارقة على اتخاذ خيارات مستنيرة، بالإضافة إلى وكالتنا في تجارة الملابس المستعملة.

إن هذا البحث يفكّك العديد من التصورات السلبية لتجارة الملابس المستعملة، مع طرح أسئلة جادة على النشطاء والحكومات حول أسباب قبولهم وترويجهم لرواية مضللة حول النفايات دون مراجعتها.

يمكن العثور على نسخة كاملة للتقرير هنا .

ملاحظات للمحررين:

لاستفسارات وسائل الإعلام أو لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع جمعية تجار الملابس المستعملة في غانا من خلال: [email protected], +447759764174 ، +233540946151

جمعية تجار الملابس المستعملة في غانا

جمعية تجار الملابس المستعملة في غانا هي الهيئة التمثيلية لجميع تجار الملابس والأكياس والأحذية المستعملة والمستوردين في غانا وتم إنشاؤها لتمثيل جميع تجار الملابس والأكياس والأحذية المستعملة ، مستقلين عن أي رقابة أو سلطة خارجية.

تأسست الجمعية لضمان تنظيم جميع المستوردين والتجار في الملابس والحقائب والأحذية المستعملة في غانا في جمعية موحدة وتكون بمثابة جهة مدافعة عنهم ولدعم الكرامة وتعزيز الرفاه العام للمستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة لجميع المستوردين والتجار في الملابس والحقائب والأحذية المستعملة في غانا.

توفر الجمعية وسيلة فعالة للتواصل بين مستوردي الملابس والأكياس والأحذية المستعملة من جانب والتجار والحكومة وكذلك مختلف أصحاب المصلحة من جانب آخر.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2411321/The_Ghana_Used_Clothing_Dealers_Association.jpg