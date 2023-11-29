بحضور 2000 شخصية ومشاركة أكثر من 120 متحدثاً عالمياً "هيفولوشن" تطلق أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي في نسختها الأولى

- الدكتور محمد خان: القمة العالمية لإطالة العمر الصحي دعوة عالمية لإحداث تحول جذري في نظرتنا لمفهوم الشيخوخة

- صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد آل سعود تؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لينعم الجميع بشيخوخة صحية مستدامة

- "هيفولوشن" تعزز ريادتها في دعم علوم إطالة العمر الصحي وتعلن عن تمويل يعادل الـ 100 مليون دولار لتعزيز الشيخوخة الصحية

- "هيفولوشن" تطلق جائزة "أكس برايز لإطالة العمر الصحي" الأكبر من نوعها في العالم، بقيمة 40 مليون دولار أمريكي

- "هيفولوشن" تعلن عن شراكة عالمية بتمويل أساسي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي

- تهدف القمة، الأكبر من نوعها على مستوى العالم، إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم مجال إطالة العمر الصحي للإنسان وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة

الرياض, 29 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- انطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، بنسختها الأولى، التي تنظمها مؤسسة هيفولوشن الخيرية الرائدة في مجال العمر الصحي تحت شعار "معاً نزدهر"، على مدى يومي 29 و30 نوفمبر 2023 في فندق "فور سيزونز" في العاصمة السعودية – الرياض، بحضور 2000 شخصية ومشاركة أكثر من 120 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف القمة، الأكبر من نوعها على مستوى العالم، إلى إطلاق الحوارات التي تساعد على فهم علم إطالة العمر الصحي، لتحقيق مستقبل مزدهر للأفراد والمجتمعات. كما تركز على تعزيز النقاشات المبنية على أسس علمية بما يسهم في تحفيز الأبحاث الرائدة، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الذكية في القطاع، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة وتعزيز مجالات التعاون.

وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية الدكتور محمد خان، كلمة في افتتاح أعمال القمة، أكد فيها أن "القمة العالمية لإطالة العمر الصحي تشكل دعوة عالمية لجميع المتخصصين للعمل على إحداث تحول جذري في نظرتنا لمفهوم الشيخوخة".

وقال خان: "يشكل هذا الحدث، منصة رائدة تساعدنا على ترجمة التقدم العلمي الحاصل في قطاع إطالة العمر الصحي إلى حلول واقعية، تمكننا من تحسين جودة حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم"، وأكد أن القمة "تشكل نقطة محورية نستطيع من خلالها صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الشيخوخة".

تمويل يعادل الـ 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز الشيخوخة الصحية

وشهد اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، إطلاق مبادرات عالمية رائدة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار والأبحاث لتسريع الاكتشافات العلمية في قطاع الشيخوخة.

في هذا السياق، ستعلن "هيفولوشن"، خلال القمة، عن تمويلات بنحو 100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال سعودي)، ما يرفع التزامات المؤسسة المالية الحالية، في هذا القطاع، إلى نحو 250 مليون دولار أمريكي (937.50 مليون ريال سعودي).

وأعلن الدكتور خان، والدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والمدير التنفيذي لـ "أكس برايز"، إطلاق جائزة "أكس برايز لإطالة العمر الصحي"، الأكبر من نوعها في العالم، حيث ستكون "هيفولوشن" أكبر ممول منفرد لـلجائزة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي). وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير العلاجات المتقدمة التي تدعم الشيخوخة الصحية، وستتنافس فيها مجموعة من الفرق من جميع أنحاء على مدى سبعة أعوام.

كذلك، أعلنت "هيفولوشن" إطلاق شراكة عالمية مبتكرة بتمويل أساسي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (37.5 مليون ريال سعودي). وتهدف الشراكة إلى تقديم التوجيه والتمويل لنحو 12 شركة رائدة، لمساعدتها على تحقيق التقدم في الأبحاث المتعلقة بإطالة العمر الصحي.

بدورها، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد آل سعود، نائبة الرئيس للاستراتيجيات والتطوير في مؤسسة هيفولوشن للاستراتيجية التنظيمية والتطوير: "يعكس اجتماعنا اليوم، التأثير القوي للعقول الرائدة التي جاءت من مختلف أنحاء العالم وتوحدت حول هدف مشترك، وهو تعزيز الشيخوخة الصحية". وأكدت "أهمية توحيد الجهود الدولية، لإحداث تغيير إيجابي يساعد الأفراد والمجتمعات على التمتع بشيخوخة صحية بطريقة مستدامة".

وتستقطب القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، نخبة واسعة من الخبراء وصناع القرار في مجال إطالة العمر الصحي، ورؤساء الشركات الصحية الرائدة في العالم. وتشارك في القمة وزارة الصحة في المملكة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومعهد ميلكن، وجامعة سنغافورة الوطنية، و"ريكيت"، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين في قطاع الأدوية، ومتخصصين في علم الشيخوخة، ورواد فضاء سابقين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكاديميين، وقادة أعمال، ومؤسسات عالمية رائدة منها: "فايف أي أم فنشرز"، و"إيلي ليلي"، "جي أس كي"، وجامعة هارفارد، و"لايفيرا"، و"مايو كلينك".

وتركز النقاشات على سبل تحفيز البحوث العلمية المتعلقة بإطالة العمر الصحي، وتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي في هذا القطاع الناشئ، وتشهد القمة جلسات، تتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية هي: التحول الجذري، وأهمية دعم إطالة العمر العالمي، والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي، والنظرة المستقبلية، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي.

وتأتي القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سكانياً سريعاً، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً إلى 2 مليار شخص بحلول العام 2050. كذلك، سيعيش ثلثا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

عن هيفولوشن

مؤسسة "هيفولوشن"، هي مؤسسة عالمية رائدة غير هادفة للربح، مقرها الرياض. تعمل "هيوفولشن" على تحفيز الجهود العلمية والمجتمعية لإطالة العمر الصحي للإنسان وفهم مراحل الشيخوخة بشكل أفضل. وتسعى "هيفولوشن" إلى إقامة الشراكات وتشجيع الابتكار والأبحاث، كما تهدف إلى زيادة عدد العلاجات الآمنة للشيخوخة المتاحة في السوق، وتسريع وتيرة تطوير العلاجات المطلوبة وتعزيز فرص الحصول عليها.

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