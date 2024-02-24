بحضور قادة عالميين يناقشون أكبر التحديات التي تواجهها الإنسانية، تنطلق اليوم قمة "الأولوية" في ميامي

ميامي, 24 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تجتمع شخصيات بارزة من مجالات التمويل والحكومة والأعمال والتكنولوجيا والابتكار لإجراء مباحثات بشأن مجموعة من القضايا الملحة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والعامة في قمة FII PRIORITY Miami (مبادرة الأولوية) المنظمة من قبل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، وهي ملتقى مهم للمستثمرين العالميين يُعقد اليوم وغدًا في Faena Forum في ميامي.

MIAMI INVESTOR SUMMIT KICKS OFF TODAY WITH GLOBAL LEADERS DISCUSSING HUMANITY'S BIGGEST CHALLENGES

تجمع القمة المستثمرين من أرجاء العالم كافة، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية الكبرى وخبراء السياسات للبحث عن حلول عملية ومؤثرة لقضايا مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي. ويعكس موضوع هذا العام، وعنوانه "على حافة حدود جديدة"، التغيرات العميقة التي يشهدها العالم حيث تعمل التكنولوجيا على إدخال تغييرات هائلة على المجتمعات والاقتصادات.

وقال Richard Attias، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FII Institute: "عكست محادثات اليوم شعورًا بالإلحاح في الوقت الذي يتصارع فيه العالم بشأن ما يجب فعله بشأن الذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين السياسي، والتغيرات في شكل الاقتصاد العالمي. ونحن نأتي بهذه المحادثات إلى ميامي - أمريكا الجديدة - حتى نتمكن من رسم مسار ثابت نحو مستقبل مزدهر، مجهزين بالكامل بالرؤى والمعرفة التي نحتاجها، وتسخير قوة العمل الجماعي والفكر."

وفي محادثته الافتتاحية، أكَّد معالي السيد/ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، على دور الذكاء الاصطناعي ومساهمته الرئيسية في اقتصادات المستقبل، قائلاً: "إن الذكاء الاصطناعي قادم وسيصنع أثرًا هائلاً! وسيكون التأثير إيجابيًا للغاية بمجرد وضع لوائح لمراقبة هذه التكنولوجيا والتحكم فيها وتمكينها. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14%."

وتناول Michael Dell، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dell Technologies، مسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للرؤساء التنفيذيين الابتكار في أثناء فترات التقلبات الشديدة والتركيز نحو الاتجاهات المستقبلية، وقال: "ستواجه اللوائح صعوبات في مجاراة الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي، وقد تصبح "قديمة" في غضون عام فحسب من صدورها. علينا أن نتأكد من أن التقنيات الناشئة تعكس المُثُل الإنسانية ونظام القيم والمعتقدات لدينا."

وحول المائدة المستديرة، اجتمع الرؤساء التنفيذيون العالميون لإجراء نقاش طال انتظاره، تحت عنوان "مجلس صناع التغيير"، حيث تناولوا بالحديث الاتجاهات والتوقعات الاقتصادية. وشارك في المائدة المستديرة لهذا العام كلٌ من Pamela Liebman، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة The Corcoran Group؛ وPierre Beaudion، رئيس مجلس إدارة شركة Bombardier Inc؛ وJenny Johnson، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة Franklin Templeton؛ وMarcello Claure، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Claure Group؛ وStephen A. Schwarzman، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة The Blackstone Group. وشددت الجلسة على تأثير الرقمنة، ولا سيَّما تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، في الاستثمارات المستقبلية، وضرورة الدعوة إلى التنظيم والاستخدام الأخلاقي لها. كما سلَّط أعضاء المجلس الضوء على الدور الهائل الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في زيادة الكفاءة وكيف يمكن تسخيره لحل قضايا تغيُّر المناخ.

وتناول Mike Pompeo، وزير خارجية الولايات المتحدة السبعون والرئيس التنفيذي لشركة Impact Investments، العواقب الاقتصادية للصراع قائلاً: "في المجال الاقتصادي، أصبح الارتباط بين الأشياء التي تحدث على المستوى الجيوسياسي الآن يتصل اتصالاً وثيقًا بالتفكير في الاستثمارات وتدفقات رأس المال. وبات من المستحيل فصل المخاطر الجيوسياسية عن تخصيص رأس المال واستثماره."

وعُقدت جلسات مغلقة بين كبار المشاركين المختارين للتعمق في المخاوف ذات الصلة بقطاعاتهم والتطرق إليها بشفافية كاملة. على سبيل المثال، جمع الاجتماع المغلق بشأن الذكاء الاصطناعي العديد من الشخصيات الرائدة والمشاركة في تطوير التقنيات، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار التكنولوجي، والتنظيم، مع عرض عدد من المبادرات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وكان ثمة خطاب خاص ألقاه السيد وزير الخزانة السابق الدكتور Lawrence H. Summers، الأستاذ في جامعة تشارلز دبليو إليوت والرئيس الفخري لجامعة هارفارد، وعضو مجلس إدارة OpenAI. وفيه، سلط الضوء على السياقات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك احتمالات الهبوط الاقتصادي السلس أو المفاجئ، والنتائج المحتملة للانتخابات الأمريكية. وانضم إلى الدكتور Summers السيد Eric Schmidt، المؤسس المشارك لشركة Schmidt Fututes، والذي أشار إلى أنه من المرجح أن يضاعف الذكاء الاصطناعي إنتاجية الشعوب، مؤكدًا على أهمية تنظيمه، وأضاف قائلاً: "تبزغ التساؤلات حول ما قد يحدث عندما تبدأ أجهزة الكمبيوتر باتخاذ القرارات بنفسها."

يذكر أن الشريك المؤسس لمؤسسة FII Institute هو صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وهو يشارك، إلى جانب شريك الرؤية، وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية و26 شريكًا استراتيجيًا دوليًا مشاركةً نشطةً في العمل المستمر للمؤسسة. ولقد رحبت المؤسسة بشريكين استراتيجيين جديدين خلال القمة: ACWA Power وFranklin Templeton. وتبادل المتحدثون من الشركاء الاستراتيجيين Franklin Templeton، وGFH، وHSBC، وNEOM، وROSHN، وSanabil، وSoftbank، وState Street آخر المستجدات حول مشاريعهم الدولية ذات الصلة بموضوعات القمة.

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Future Investment Initiative Institute () هي مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها فرع استثماري وهدف أوحد، وهو تحقيق التأثير الإيجابي من أجل الإنسانية. نحن نعمل على مستوى عالمي وشامل، ونسعى في سبيل تعزيز العقول الفذة من كل أنحاء العالم وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات شديدة الأهمية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

تواصل قمة FII PRIORITY Miami المحادثات التي عقدت في هونغ كونغ والرياض في خريف عام 2023. وهي جزء من برنامج عالمي متواصل لمؤتمرات القمة التي تعقد على مدار العام، حيث ستتبعه مؤتمرات قمة مقبلة في ريو دي جانيرو في يونيو، وفي آسيا في وقت لاحق من العام.

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