بدء أعمال البناء الرئيسية في مشروع The EDGE في الخليج التجاري، حيث منحت شركة Select Group عقدًا بقيمة 655 مليون درهم إماراتي لشركةEngineering Contracting Company LLC (ECC)

دبي, 6 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Select Group وهي شركة تطوير عقاري رائدة تشتهر بالتزامها بالتميز والابتكار، أن تعلن أنها تعاقدت مع شركة Engineering Contracting Company LLC (ECC) لتطوير مشروع The EDGE في الخليج التجاري الذي تم بيعه بالكامل، وذلك بمبلغ 655 مليون درهم (178.32 مليون دولار).

سيتكون The EDGE من برج مزدوج من تصميم Killa Design، التي صمم فريقها متحف المستقبل، ويقدم للمدينة أجواء حضرية ذات طابع راقٍ، من خلال روعة هندسته المعمارية الحديثة وتصميمه الداخلي المميز والمكون من الألوان الجريئة والمتناقضة، وما يشتمل عليه من وسائل راحة متميزة وإطلالات خلابة.

Tower A & Tower B, The EDGE, Business Bay - A development by Select Group

يتميز The EDGE بموقع متميز عند تقاطع وسط مدينة دبي والخليج التجاري، وهو مفعم بملامح الحياة العصرية، مما يعكس التزام مجموعة Select Group بتقديم جودة وقيمة استثنائية في طروحاتها العقارية. ويحتل المشروع مساحة بناء مذهلة تبلغ 1.423 مليون قدم مربع، ويوفر إجمالي 1030 وحدة في برجيه.

وقال Rahail Aslam، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Select Group: "يسعدنا أن نتشارك مرة أخرى مع شركة Engineering Contracting Company LLC (ECC) لبناء مشروع The EDGE" يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بالجودة والابتكار، ونثق في أنه يمكننا معًا تقديم أعمال تطوير عقاري استثنائية تتجاوز معايير الصناعة القائمة."

بعد الانتهاء من مرحلة التمكين التي قادتها مؤسسة Pinnacle International Piling Foundation، بدأت شركة Engineering Contracting Company LLC (ECC) أعمال البناء الأولية في 25 يناير 2023، مما يمثل مرحلة محورية في تطور المشروع، ويعزز التزام مجموعة Select Group الثابت بالتسليم في الوقت المناسب في كل مرحلة من مراحل الإنشاء والتطوير.

تتمتع شركة Engineering Contracting Company LLC (ECC) بسمعة طيبة في تقديم مشاريع عالية الجودة، وتعد واحدة من شركات المقاولات الأكثر رسوخًا وتنوعًا في المنطقة منذ عام 1975. وبفضل سجلها الحافل من المشاريع المبتكرة والصعبة، ستلعب شركة ECC دورًا مهمًا في تنفيذ المشروع وخروجه إلى النور. يرمي العقد الممنوح إلى وضع معايير جديدة للتميز المعماري والحرفية العالية الجودة، بما يتماشى بسلاسة مع رؤية Select Group.

صرح السيد حاتم فرح، رئيس مجلس إدارة Engineering Contracting Company LLC (ECC) قائلاً: "يسعدنا أنه قد تم اختيارنا كشريك بناء لمشروع The EDGE من جانب Select Group. إن الشراكة مع Select Group في هذا التطوير العقاري الرائد هي تأكيد واضح على تفانينا في التميز في أعمال البناء. ونهدف إلى التأكد من أن كل مشروع يعكس قيمنا ومهاراتنا ويساهم في تعزيز عالم أكثر استدامة."

من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026، وتعزز الشراكة بين Select Group وشركة Engineering Contracting Company LLC (ECC) الالتزام بالدفع بمشروع The EDGE نحو آفاق جديدة، لإتاحة تجربة سكنية استثنائية والمساهمة في تكوين النسيج النابض بالحياة لمنطقة الخليج التجاري ووسط المدينة.

معلومات عن Select Group:

يقع مقر شركة Select Group في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تطوير عقاري واستثمار حائزة على جوائز ومتخصصة في مجموعة مختارة من القطاعات، بما في ذلك التطوير العقاري والاستثمارات والضيافة وتجارة التجزئة. وتضم استثمارات Select Group الإنشائية أكثر من 20 مليون قدم مربع من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة والتجزئة الحائزة على جوائز، والتي توفر أكثر من 7 آلاف منزل، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى قيد التنفيذ، بقيمة إجمالية مجمعة للتطوير تزيد عن 20 مليار درهم إماراتي.

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