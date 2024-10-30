بدأ العد التنازلي لمعرض دبي للمنتجات العضوية

انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية لمدة 3 أيام ابتداء من 18 نونبر/تشرين الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تستعد المنطقة لتجربة مستقبل الحياة المستدامة مع انطلاق الدورة الثانية والعشرين لمعرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 نونبر/تشرين الثاني 2024.

Organic Expo Dubai

ويؤكد معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية على مكانته كأكبر معرض للمنتجات العضوية والطبيعية في المنطقة، حيث سيضم ما يقرب من ضعف عدد العارضين مقارنة بالمعرض السابق في عام 2023.

استضاف معرض المنتجات العضوية، أكثر من 300 عارض خلال دورته السابقة في عام 2023، وقد أكد المعرض على مشاركة أكثر من 550 عارضا في دورته القادمة. من المؤكد أن الزيادة الهائلة في عدد العارضين ستؤدي إلى زيادة متزامنة في عدد الزوار أيضًا، والذي من المرجح أن يسجل زيادة هائلة بالمقارنة مع 12000 زائر في العام السابق.

قال شينو بيلاي، المدير العام للمعرض، الذي تنظمه شركة Global Links Exhibition Organizers & Conferences: "في شهادة ملحوظة على الزخم المتزايد في قطاع المنتجات العضوية، شهد معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية هذا العام زيادة كبيرة في المشاركة، حيث تضاعفت أعداد العارضين تقريباً. ويعكس ذلك التزامًا متزايدًا بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، ويسعدنا توفير منصة للعديد من المشاركين المبتكرين والمتحمسين".

من الأطعمة الفائقة إلى المكملات الغذائية التي تعزز المناعة، ومنتجات التجميل الطبيعية إلى حلول الحياة المستدامة، سيستضيف الحدث الأول في الشرق الأوسط لكل ما هو عضوي وطبيعي 20 جناحاً يمثل ماليزيا واليونان وسريلانكا وبولندا وبولندا وتركيا ونيبال وإيران والهند وإسبانيا وإسبانيا وإيطاليا وليسوتو وروسيا وأوكرانيا والإكوادور وأفغانستان وكوريا والفلبين والمملكة المتحدة وتايلاند. ومن بين هذه الدول، ستشارك كل من الإكوادور وليسوتو ونيبال التي تخطو خطوات كبيرة في صناعة المنتجات العضوية خاصة مع تركيزها على المنتجات المستدامة والطبيعية، لأول مرة في المعرض.

وأضاف شينو بيلاي: "شهدت تقاليد الطهي النابضة بالحياة في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تحولًا في تفضيلات المستهلكين نحو خيارات غذائية أكثر صحة وأكثر استدامة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات العضوية. يؤكد توسع السوق في فئات مختلفة من المنتجات العضوية على الطلب المتزايد على خيارات الأغذية المستدامة والمنتجة بطريقة أخلاقية ومنتجات الصحة والعافية والجمال ومستحضرات التجميل في المنطقة. ويتيح المعرض للشركات من جميع أنحاء العالم فرصة لتقديم العديد من المنتجات الجديدة لتوسيع نطاق حضورها في السوق".

وبما أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم للمنتجات المستدامة والنظيفة، فإن مصنعي وموزعي الشاي والقهوة المتخصصين، والأغذية والمشروبات، والمكونات الغذائية، ومنتجات التجميل، والمكملات الغذائية، والفواكه الجافة والحلويات، والفواكه الطازجة، والأسمدة العضوية سيبحثون عن فرص أفضل خلال المعرض. هذه المرة، سيكون هناك تركيز خاص على الشاي والقهوة المتخصصين حيث يتزايد إقبال المستهلكين على هذه المنتجات بسبب فوائدها الصحية المتوقعة ومزاياها المستدامة.

يمكن للزوار أيضًا الاستفادة من الأنشطة الخاصة مثل برنامج Hosted Buyer Program، حيث يمكن لكبار المشترين والعارضين التواصل ومناقشة فرص الأعمال في منطقة استراحة حصرية لكبار الشخصيات، ومطبخ رائع، حيث يعرض كبار الطهاة أطباقًا شهية مصنوعة من مكونات عضوية وطبيعية، وصالة التجميل، واستوديو الصحة والعافية.

قال شينو بيلاي: "لطالما لعبت الأنشطة الخاصة دائمًا دورًا رئيسيًا في إضفاء الإثارة على الحدث بالنسبة للزوار. وفي هذه المرة أيضًا يمكن للزوار الاستفادة من سلسلة من الأنشطة لتجربة المنتجات مباشرة والحصول على رؤى حول الممارسات العضوية. إلى جانب ذلك، هناك الكثير من فرص التواصل والتجارب التعليمية، مما يؤدي إلى علاقات تجارية أقوى وقاعدة مستهلكين أكثر معرفة. كما سيقدم معرض منتجات الشرق الأوسط العضوية والطبيعية بشكل أساسي، تجربة تفاعلية لا تنسى ستلقى صدى لدى كل من العارضين والزوار".

سيضم مؤتمر المنتجات العضوية والطبيعية مجموعة من العروض التقديمية وحلقات النقاش والحوارات حول موضوعات مثل الاتجاهات العضوية والطبيعية والمنتجات النباتية والجمال والمستحضرات التجميلية الطبيعية والشاي والقهوة والعسل والمستحضرات الغذائية والمكملات الغذائية والبروبيوتيك بالإضافة إلى الحياة المستدامة وأفضل الممارسات البيئية. ستكون هذه جلسة لا بد من حضورها للموزعين وتجار التجزئة وخبراء HORECA وتجار الجملة والمصدرين.

مزيد من المعلومات متوفرة على www.mihasdubai.com