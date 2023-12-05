بداية جديدة وانطلاقة كبيرة: وصول Valoriz Digital

شركة Valoriz تسعى إلى رفع مستوى القيمة التي تقدمها لعملائها وشركائها.

تريفاندروم، الهند، 5 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Valoriz Digital أن تعلن عن مبادرة شاملة لتغيير علامتها التجارية، مدفوعة برؤيتها المؤسسية المتجددة لتكون المركز التكنولوجي الأول للاستشارات التجارية الحديثة. ويشمل التزام شركة Valoriz تقديم تحول رقمي حقيقي، الأمر الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال تنفيذ حلول منصات التجارة الإلكترونية المتطورة ودون الرأس والمتجذرة في بنية MACH ( https://machalliance.org/ ). وتعَزز هذه المبادرة بشكل إضافي من خلال رسالتها لتسريع نمو الشركة.

يسر الشركة أن تكشف بفخر عن رحلتها الديناميكية لإعادة تسمية علامتها التجارية، وتقيم احتفالية كبيرة بمناسبة هذا الحدث.

يكمن جوهر مسعى الشركة لتغيير علامتها التجارية في احتضان اسم Valoriz Digital، الذي يرمز إلى "زيادة القيمة". وتؤكد الشركة هذا التغيير من خلال شعار معاصر وموقع ويب متجدد، إلى جانب دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في خطوط خدمات جديدة، كل ذلك ضمن مجالات التجارة الحديثة والتحول الرقمي.

وتتقدم شركة Valoriz Digital، التي عُرفت سابقًا باسم Mozanta Technologies، بشكل طموح لتقديم حلول تجارية حديثة متطورة لعملائها الموقرين.

اليوم يمثل نقطة تحول هامة في رحلة شركتنا بينما نقوم بالكشف عن العلامة التجارية الجديدة للشركة. فنحن ملتزمون بإضافة قيمة لعملائنا وأن نصبح الشريك الأكثر طلبًا للشركات التي تسعى لاستغلال قوة التكنولوجيا من أجل تحقيق أهدافها".

قال هذه الكلمات السيد Thomas Varghese، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Valoriz

لطالما كانت رحلة الشركة تدور حول رفع القيمة التي تقدمها لعملائها وشركائها. ويدل هذا الشعار الجديد على التطور والنمو والتفاني في توفير قيمة وتميز أكبر في كل ما يفعلونه.

وتماشيا مع موضوع علامتها التجارية، يشير اللون الأخضر إلى الإيجابية والنجاح، بينما يجسد اللون الأسود الأناقة.

تعمل شركة Valoriz، من خلال توحيد قواها مع كبرى شركات الصناعة على غرار كل من Microsoft وAWS وGCP وSanity وAkeneo وAlgolia وOcctoo وغيرهم، على دفع عملائها والارتقاء بتطلعاتها إلى عصر مبهج من التحول التجاري الحديث من خلال توفير حلول تكنولوجيا منصات التجارة الإلكترونية دون رأس القائمة على MACH والحوسبة السحابية الأصلية.

نبذة عن شركة Valoriz:

شركة Valoriz Digital هي فريق استشاري وهندسي رقمي يضع العميل في صلب اهتمامه، ومكرس لتقديم حلول متقدمة للشركات ومتاجر التجزئة الحديثة. وتتمثل مكانتنا كشركة تكنولوجيا متخصصة في مجال استشارات تجارة التجزئة الحديثة في توفير حلول مبتكرة ومتجانسة لتكنولوجيا منصات التجارة الإلكترونية دون رأس القائمة على MACH والحوسبة السحابية الأصلية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي AI وتعلم الآلة ML وتحليل البيانات، والخدمات السحابية ونموذج DevOps، إلى جانب تطوير منتجات البرمجيات، وتصميم واجهة المستخدم UI وتصميم تجربة المستخدم UX، فضلُا عن خدمات هندسة ضمان الجودة. ويمتد نطاق عملنا التشغيلي عبر دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز ذلك وجود مراكز تسليم متقدمة تابعة للشركة في كل من جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

للتواصل:

[email protected]

7595 02 581 971+

تعرف على المزيد من خلال www.valoriz.com