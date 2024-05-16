برئاسة المملكة العربية السعودية في مدينة جدة: المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" يقر معالجة الأوضاع التربوية والثقافية للدول العربية في النزاعات والأزمات والكوارث

جدة، المملكة العربية السعودية, 16 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- قرر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" برئاسة المملكة العربية السعودية، الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الموافق 15- مايو- 2024 م في مدينة جدة، باستضافة اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إدراج بند دائم للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ على جدول أعمال المجلس التنفيذي في اجتماعاته القادمة، داعياً الإدارة العامة للمنظمة إلى التواصل والتنسيق مع الدول ذات الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ.

ALECSO CONFERENCE IN JEDDAH ALECSO CONFERENCE IN JEDDAH

ودعا المجلس التنفيذي في اجتماعه الذي ترأسه ممثل المملكة العربية السعودية الأستاذ هاني بن مقبل المقبل بمشاركة ممثلين الدول العربية الأعضاء في المجلس منظمة "الألكسو" الادارة العامة للمنظمة والدول الأعضاء إلى تبنـي اصدار تقارير دورية عربية مشتركة موحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاعات التربية والثقافة و العلوم في مدينة القدس و الممارسات الممنهجة ضد المواقع الدينية والتاريخية التراثية الإسلامية والمسيحية فيها.

وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس التنفيذي رفضه لكل محاولات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، دعا المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والمختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، فيما دعا الإدارة العامة للمنظمة إلى الاستمرار في تكييف البرامج والمشاريع المقدمة لدولة فلسطين لتتلاءم مع الاحتياجات الطارئة والأولويات الوطنية للقطاعات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية في ضوء الوضع الراهن، وتوفير برامج دعم طارئة للطلبة الفلسطينيين.

وبناءً على مقترح من دولة ليبيا دعا المجلس التنفيذي إلى وضع خطة استجابة للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية من الدول الأعضاء المعنية في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ لرصد احتياجاتها والأضرار اللاحقة بها، إضافة إلى تخصيص بند في موازنات المنظمة للنزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ وحشد الموارد مع الشركاء والمانحين لتنفيذ الأنشطة والبرامج في الدول المعنية لتلبية احتياجاتها العاجلة.

وثمن المجلس التنفيذي مبادرة المملكة العربية السعودية لإطلاق منتدى الألكسو للأعمال والشراكات الذي أنعقد في العاصمة التونسية تونس في شهر يناير من العام 2024م. وقدم المجلس التنفيذي شكره لللجنة العليا التي كانت برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية 9 دول وهي: (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية)، كما ثمن دور الإدارة العامة في التحضير للمنتدى، مقدماً شكره إلى المؤسسات الموقعة لاتفاقيات الشراكة في المنتدى.

وخلال الاجتماع أثنت الدول العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي للألكسو على مبادرة اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم فعالية الأسبوع العربي في اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"، مقدمة شكرها للمملكة العربية السعودية على طرح المبادرة، فيما دعا الاجتماع المجلس التنفيذي والدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى دعم المبادرة والمشاركة في فعالية الأسبوع العربي في اليونسكو؛ لكونها مبادرة مهمة من شأنها الاحتفاء وإبراز الثراء الثقافي والحضاري العربي وتنوعهما، وتعزيز الحوار بين الثقافات والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، كما تضمن مشروع القرار إدراج مقترح المبادرة على مشروع جدول أعمال المؤتمر العام للألكسو.

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