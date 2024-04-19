برشلونة تشهد ثورة رقمية في عالم الإعلانات الخارجية: مجموعة LED DREAM تُحيي ملعب Stage Front بشاشة عرض ضخمة

مدريد, 19 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- شهد ملعب Stage Front بمدينة برشلونة الإسبانية نقلة نوعية ثورية بفضل التعاون بين نادي RCD Espanyol لكرة القدم ومجموعة Publimaes الاستثمارية ومجموعة LED DREAM. فقد تم تركيب شاشة عرض LED ضخمة تقارب مساحتها 200 متر مربع على الواجهة الجنوبية للملعب، لتُحدث ثورة في عالم الإعلانات الخارجية بالمدينة.

Video Presentation of giant LED screen at Stage Front Stadium in Barcelona Stage Front Stadium in Barcelona Stage Front Stadium in Barcelona

نجحت مجموعة LED DREAM، بفضل براعة الهندسة وتقنية العرض المتطورة، في صناعة لوحة فنية رقمية لا تقتصر على تقديم تجربة بصرية استثنائية فحسب، بل توفر أيضًا فرص تجارية جديدة. موقع الشاشة الاستراتيجي عند أحد المداخل الرئيسية لمدينة برشلونة يجعلها منصة إعلانية جذابة أمام كبار المعلنين، وذلك بفضل آلاف المشاهدات اليومية.

تتميز هذه الشاشة، التي يزيد ارتفاعها عن 8 أمتار وعرضها عن 22 مترًا، بتقنية عرض فريدة تقدم دقة بصرية مميزة 16/32 ملليمتر، مما يضمن وضوح لافت للمحتوى المعروض ليلًا ونهارًا. وتتكامل الشاشة، بفضل هيكلها الخفيف الوزن والمكوّن من وحدات قابلة للتركيب والتفكيك الذي صممته مجموعة LED DREAM، بشكل انسيابي مع واجهة الملعب، لتتحول إلى لوحة إعلانية ديناميكية فريدة من نوعها في قلب برشلونة.

وتتولى شركة DOOH Enterprise والوكالة MAIN إدارة شاشة LED المبتكرة سالفة الذكر. بالإضافة إلى ذلك، تولت مجموعة LED DREAM، من خلال شركة Channel4you التابعة لها المتخصصة في المحتوى الإبداعي، مسؤولية تطويع المحتوى وإدارته على الشاشة العملاقة، مما يضمن عرض الشاشة لمحتوى بصري استثنائي يلفت الأنظار.

إن التزام مجموعة LED DREAM بالتميز والابتكار تجلى منذ اللحظات الأولى للمشروع وحتى اكتماله. ويُعد هذا التعاون بين نادي RCD Espanyol ومجموعة Publimaes ومجموعة LED DREAM بمثابة فجر حقبة جديدة لعالم الإعلانات في برشلونة، حيث يعتمد على دمج قوة التكنولوجيا والإبداع لتقديم تجارب فريدة لا تُنسى للمشجعين والمعلنين على حد سواء.

https://www.youtube.com/watch?v=NHsl_VkrmoM

نبذة عن مجموعة LEDDREAM: نحن شركة هندسة سمعية وبصرية رائدة متخصصة في تقديم حلول تقنية متكاملة تعتمد على شاشات العرض LED، إلي جانب إنشاء المحتوى الرقمي والإضاءة الرقمية الديناميكية. نحن نؤمن بأهمية التصميم والإلهام والتعاون والمساهمة في ابتكار مساحات رقمية جديدة ووظيفية تتناغم مع أي نمط معماري أو مساحة مستخدمة. كشريك تكنولوجي، نحن نوفر أحدث الحلول الإبداعية التي تُضفي الحياة على الأماكن وتخلق تجارب تفاعلية ورقمية لا تُنسى تجذب الزوار إلى المراكز التجارية. استكشف عالمنا الإبداعي وتعرّف على كل حلولنا التقنية في صالة العرض الافتراضية الخاصة بنا. أحجز مكانك من خلال .[email protected]