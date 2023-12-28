برنامج "Soaring Guangdong" يستعد للعرض على الشاشات العالمية

لندن, 28 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- قررت شركة Guangdong Radio and Television، في خطوة مبتكرة لتقليل الفجوات الثقافية وتعزيز التفاهم الدولي، إطلاق برنامج "Soaring Guangdong"، وهي نسخة دولية خاصة ناطقة بالإنجليزية والألمانية والفرنسية. ويهدف برنامج "Soaring Guangdong"، الذي يتناول في محتواه قصصًا جذابة لخمس شخصيات رئيسية، إلى تقديم منظور فريد حول مقاطعة قوانغدونغ من زوايا مختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للجمهور العالمي استكشافا متعمقا للمنطقة.

"Soaring Guangdong" Set to Soar on Global Screens

ومن المقرر بث البرنامج على القنوات والمنصات الرئيسية في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وأفريقيا وذلك في ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يصل برنامج "Soaring Guangdong" إلى أكثر من مئتي مليون مشاهد في أنحاء أوروبا وأفريقيا. ويساعد البرنامج الجمهور الدولي على فهم مقاطعة غوانغدونغ بشكل أفضل والحصول على فهم أعمق لمنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وجمهورية الصين الشعبية ككل.

يستعد "Soaring Guangdong" لأسر الجماهير بسرد قصصه المثيرة ووجهات نظره المتنوعة. ستقوم سلسلة حلقات البرنامج بعرض جوهر مقاطعة غوانغدونغ من خلال قصص الأبطال المشاركين في حلقات البرنامج، وتقديم لوحة غنية من عدة جوانب مختلفة للمنطقة على غرار الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا وقال السيد Fuqing Cai، مدير شركة Guangdong Radio and Television: "نحن نؤمن بأن فن رواية القصص وسردها لديه القدرة على بناء جسور وخلق روابط بين الناس من مختلف أنحاء العالم. ونأمل، من خلال تقديم برنامج 'Soaring Guangdong' بلغات متعددة ومشاركة هذه القصص على الصعيد الدولي، في تعزيز التفاهم المتبادل والتبادل الثقافي".

يطمح برنامج "Soaring Guangdong" إلى أن يكون جسرًا للاتصال والثقافة، ويدعو المشاهدين لاستكشاف مقاطعة قوانغدونغ النابضة بالحياة والديناميكية وتقديرها وزيارتها.