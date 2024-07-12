برنامج CREACT4MED للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا يختتم بمساعدة أكثر من 400 شخص

برشلونة، إسبانيا, 12 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- عقد برنامج "كرياكت فور ميد" (CREACT4MED)، الذي شارك الاتحاد الأوروبي في تمويله ، حدثه الختامي في برشلونة ، إسبانيا ، حيث سلط الضوء على إنجازات المشروع في تدريب أكثر من 400 شخص لإنشاء شركات في الصناعات الثقافية والإبداعية في بلدان البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك ، تلقى 23 من رواد الأعمال تمويلاً مباشرًا في ستة بلدان مختلفة؛ هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، ودعمًا لستة حاضنات أو مسرعات أعمال تعزز التعاون الإقليمي ، بميزانية تقارب نصف مليون يورو.

CREACT4MED Closing Event, Forging Future Paths for Creativity and Culture.

صرحت ريم عيادي، مدير "كرياكت فور ميد" ورئيس الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد (EMEA)، أن الاستنتاج الرئيسي الذي تم استخلاصه هو أن الثقافة والإبداع هما ركيزتا التحوّل الاقتصادي والاجتماعي ، وكذلك لرفاهية المنطقة.

وقالت في مقابلة مع وكالة "إي إف إي" (EFE) الإخبارية: "أعتقد أنه من المهم البدء في أنشطة البناء والاستثمار في ريادة الأعمال في الصناعات الإبداعية الثقافية ، حتى نجعلها اقتصادًا نابض بالحياة ويسمح أيضًا للشباب والنساء وجميع فئات السكان على وجه التحديد بتطوير أنشطتهم وأعمالهم الخاصة".

وفي الوقت نفسه ، سلطت ماريا رويز دي كوسيو ، منسق المشروع الرئيسي وعضو الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد، الضوء على أن الشبكات التي قاموا بإنشائها، سواءً المادية أو الافتراضية ، قد أنتجت مجتمعًا يضم أكثر من 1200 "عقل خلاّق" في المنطقة.

وأعربت عن فخرها بالروابط بين البلدان ذات "التراث الثقافي الغني" وخاصة في "الحوار الجميل" بين أفراد الشعوب، كالحوار بين مجموعات من المغرب وفلسطين، أو الحوار بين مجموعات من الأردن ومصر.

أقيم الحدث الختامي لـ "كرياكت فور ميد"، بحضور وكالة "إي إف إي" الإخبارية كوسيلة إعلامية متعاونة ، في موقع "سانت باو آرت نوفو" في العاصمة الكتالونية؛ حيث جمع أكثر من 100 مشارك ، بما في ذلك شركاء المشروع والمستفيدين ، والوكلاء الماليين ، وخبراء تطوير الأعمال ، والشركات الناشئة من غرف التجارة الدولية.

على مدار اليوم ، قام العديد من أعضاء الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد، بصفتهم الشريك الرئيسي ، والشريك التنسيقي الآخر ، المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) ، بتفصيل العمل المنجز على مدار أربع سنوات من البرنامج. وشمل ذلك رسم خرائط للصناعة الثقافية والإبداعية في كل بلد، مما أفرز تقارير فردية تحتوي على بيانات اقتصادية واجتماعية.

أخيرًا ، تبادل المستفيدون من "كرياكت فور ميد" تجاربهم في جلسة عمل تعاونية حول تطوير أعمالهم وكيف ساعدتهم برامج التدريب التي تلقوها على اكتساب المهارات اللازمة وإدارة أموالهم وبناء شبكة من الاتصالات. وكالة "إي إف إي" (EFE) الإخبارية

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2459565/CREACT4MED__Closing_Event.jpg