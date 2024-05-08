برنامج Knight-Hennessy Scholars يُعلن عن أكبر دفعة على الإطلاق: 90 باحثًا جديدًا

يمثل فريق 2024 من باحثي Knight-Hennessy ثلاثون دولة و45 برنامج لدرجة الدراسات العليا في جامعة ستانفورد

ستانفورد، كاليفورنيا, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن برنامج الباحثين Knight-Hennessy في جامعة ستانفورد اليوم عن دفعته الجديدة لعام 2024 التي تضم 90 باحثًا جديدًا، وهي المجموعة الأكبر من نوعها حتى الآن. تضم الدفعة السابعة طلابًا من 30 دولة سوف يسعون للحصول على شهادات جامعية في 45 برنامجًا في جميع الكليات الجامعية السبع في ستانفورد، ويشمل الفريق باحثين يحملون جنسيات النمسا والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وبلغاريا وفرنسا وسريلانكا، لأول مرة على الإطلاق.

Denning House, home of Knight-Hennessy Scholars on the Stanford University campus.

برنامج Knight-Hennessy Scholars هو برنامج لزمالة الدراسات العليا متعدد التخصصات والثقافات يشمل جميع الكليات السبعة في جامعة ستانفورد. يتلقى باحثو Knight-Hennessy دعمًا ماديًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمتابعة الدراسات العليا في جامعة ستانفورد أثناء الانخراط في الخبرات التي تُعدهم ليكونوا قادة لديهم رؤية وشجاعة وسمات تعاونية يتعاملون مع التحديات المعقدة التي تواجه العالم، ويتم اختيار الباحثين وفقًا لما يتضح منهم من استقلالية في الفكر والقيادة الهادفة والعقلية المدنية.

يقول John L. Hennessy رئيس جامعة ستانفورد الفخري ومدير عائلة Shriram لباحثي Knight-Hennessy "مع كل مجموعة جديدة من الباحثين، أُصبح أكثر حماسًا بشأن المستقبل"، "إن التحديات التي يواجهها عالمنا تزداد تعقيدًا، مما يؤكد أهمية مهمتنا هنا".

يطور برنامج باحثي Knight-Hennessy القادة الناشئين الذين لديهم التزام بالصالح العام، ويمتلكون الأدوات اللازمة للدفع نحو إحداث التغيير الهادف. يعد برنامج King Global Leadership جزءًا أساسيًا من تجربة باحثي Knight-Hennessy ويقدم مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات والمشاريع والخبرات التي تكمل تعليم الخريجين الجامعيين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم القيادية.

يحمل 47% من بين باحثي 2024 جواز سفر غير أمريكي، بينما يمثل الأشخاص الملونين نسبة 49% من الباحثين الأمريكيين، وخدم 11% من الأمريكيين في الجيش الأمريكي. حصل الباحثون على درجات جامعية في 60 مؤسسة مختلفة، بما في ذلك 12 مؤسسة دولية. يُعد اثنان وعشرون بالمائة من المنتسبين للمنحة هم الأوائل في أسرهم الذين يتخرجون من الكلية، ومع دخول الدفعة السابعة يصل إجمالي عدد الباحثين إلى 514 حتى الآن، بدءًا من الدفعة الأولى المسجلة في عام 2018.

وقالت Tina Seelig، المديرة التنفيذية لـ Knight-Hennessy Scholars: "يأتي كل باحث بوجهة نظر فريدة لمجتمعنا المتنامي"، "من الملهم أن نراهم يبنون روابط ويكتسبون المعرفة عبر التخصصات والثقافات والأيديولوجيات، مما يسهم في قدرتهم على مواجهة أكبر التحديات في العالم".

ومن المقرر أن يتم فتح طلبات التقديم لدفعة 2025 لباحثي Knight-Hennessy في 1 يونيو 2024 ويُغلق باب التقديم في 9 أكتوبر 2024. يمكن للباحثين المحتملين حضور جلسات المعلومات للتعرف على المجتمع وبرنامج تطوير القيادة وعملية القبول. لا يوجد لدى باحثو Knight-Hennessy أنصبة أو قيود على أساس المنطقة أو الكلية أو الجامعة أو مجال الدراسة أو الطموح الوظيفي.

تم الإعلان عن البرنامج في عام 2016، وسُمي باسم باحثو Knight-Hennessy نسبة إلى Phil Knight، ماجستير إدارة الأعمال 62، فاعل خير ومؤسس مشارك لشركة Nike، وJohn Hennessy، رئيس مجلس إدارة شركة Alphabet، ورئيس ستانفورد (2000-2016). يُعد برنامج باحثو Knight-Hennessy أكبر برنامج منحة كاملة للزمالة للخريجين في العالم. يمكنكم معرفة المزيد من خلال . kh.stanford.edu