برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال يشهد نموًا استثنائيًا بنسبة 64% في 2023، ليصل عدد المشاركين إلى أكثر من 9 آلاف طالب من الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يونيو 2023: اختُتِمت اليوم النسخة الثالثة من برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة. البرنامج التعليمي الثقافي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى جذب جيل المستقبل وشحذ شرارة اهتمامه بالفنون والثقافة. وشهدت نسخة عام 2023 نموًا استثنائيًا بنسبة 64% ليصل عدد المشاركين إلى أكثر من 9 آلاف طالب من حول الإمارات.

A.R.M. Holding Children's Programme concludes its third edition, reaching more than 9000 students across the UAE. Photo courtesy of Art Dubai.

تم تطوير نسخة البرنامج الأول من نوعه بجهود شركة الاستثمار الخاصة مجموعة أ.ر.م. القابضة بالشراكة مع آرت دبي. وتسعى المبادرة إلى تمكين الجيل القادم من تنمية وتطوير اهتمامه بالفنون، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة والابتكار. تم تصميم كل نسخة لإلهام العقول الشابة في الإمارات، من خلال البرامج الإبداعية التي ابتكرها فنانون عالميون، وتقديم ورش عمل معدة خصيصًا في معرض "آرت دبي" خلال فصل الربيع، تليها تجارب فنية داخل الصفوف الدراسية المخصصة.

قال سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م. القابضة: "يعد الفن جسرًا يربطنا على مستوى أعمق في مجتمع متنوع يضم أكثر من 200 جنسية، ويعزز مهارات التواصل وقيم التلاؤم والمواساة. من خلال دمج الفنون في التعليم داخل الصفوف الدراسية وخارجها. ونحن نعمل دائماً على تزويد الشباب بالأدوات التي تُهيئهم للتفكير بأسلوب مبتكر وحل المشكلات بشكل إبداعي. وقد شهد برنامجنا نموًا هائلًا، مما أدى إلى زيادة توسعه هذا العام بنسبة 64% بالمقارنة بعام 2022. وعلى مر السنين، قمنا بإشراك ألف و800 طالب من 70 مدرسة في النسخة الأولى، وازدادت الأعداد في النسخة الثانية لتصل إلى 5500 طالب من 80 مدرسة، ثم إلى أكثر من 9 آلاف طالب من 90 مدرسة هذا العام. ونأمل بصدق أن يتم توسيع هذا البرنامج ليكون جزءًا لا يتجزأ من مناهج الإمارات العربية المتحدة."

في كل عام، يصمم البرنامج ورش العمل لتعزيز أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي نسخته الافتتاحية في عام 2021، اختبر ثنائي التصميم مؤسسا "استديو سين" الأفكار المبتكرة حول بناء مجتمع مستدام في الفضاء الخارجي وتحفيز الأطفال لتصميم بيئة بديلة للعيش على نسخة خيالية من القمر من خلال "مشروع نووم". وجاء ذلك تماشياً مع مهمة الإمارات الفضائية إلى المريخ كأول مهمة إماراتية تنطلق في رحلة فضائية. وفي خضم ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية المستدامة، أجرى الفنان الكيني سايروس كابيرو ورش عمل بعنوان "فن إعادة التدوير" في عام 2022. إذ صُممت هذه الورش لتتحدى وجهات النظر وإظهار كيف يمكن إعطاء الأشياء اليومية فرصة جديدة للحياة، حيث أبدع الأطفال في إعادة استخدام المواد اليومية من منازلهم والمدارس بشكل مبتكر.

في عام 2023، تم اختيار الفنان التشكيلي السويدي جاكوب دالغرين ليشارك في رحلة النسخة الثالثة من برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال. والذي استوحى من مشروعه "علامات الفن التجريدي"، في تطوير سلسلة من ورش العمل المصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا. وكان هدف الورش هو تعزيز مهارات العمل الجماعي ودعم التفكير الإبداعي والتجريدي في بيئة المشاركين. تعاون الطلاب مطلقين العنان لمخيلتهم من أجل تصميم أعمال كولاج فنية من المواد اليومية، تم تجميعها سويًا وتحويلها إلى قطع مفروشات وأعلام ملونة. وتوج البرنامج بمعرض للأعمال الفنية للطلاب المشاركين في مدارسهم، مما يدل على إمكانات المشاركة في الأعمال التجريدية في محيطنا وقوة العمل الجماعي نحو هدف مشترك.

قالت منى محمود، معلمة فنون في مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية في دبي: "وفرت ورشة العمل لطلابنا منصة فريدة لاستكشاف إبداعهم والتفكير في أهمية الأعلام كرموز للهوية والوحدة والتنوع. ولم يُثري البرنامج مساعيهم الأكاديمية فحسب، بل عزز أيضًا الشعور بالثقة والتعبير عن الذات والتقدير للثقافات المختلفة. ونعرب عن خالص تقديرنا لمجموعة أ.ر.م. القابضة و"آرت دبي" لقيادتهما لهذه المبادرة وتوفير تجربة استثنائية لطلابنا. أصبح "مشروع العَلَم" جزءًا لا يتجزأ من المساعي الفنية لمدرستنا، ونتطلع بشغف إلى التعاون وتقديم الفرص المستقبلية لزيادة تمكين طلابنا من خلال التعليم الفني. ونحن نؤيد بكل إخلاص هذا البرنامج والتزامه برعاية العقول الفنية الشابة."

ومن طرفها قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمعرض آرت دبي: "نحن فخورون إزاء نمو برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال، الذي تم دمجه بنجاح مع برامج آرت دبي. وقد مكنتنا الاستجابة الإيجابية من مواصلة العمل مع المجتمع وتقديم المزيد. ومن المثير أن نرى الإبداع الهائل للعقول الشابة وقدراتهم الكامنة التي تمكنا من إطلاقها من خلال فنهم."

يمكن للمدارس إبداء اهتمامها بالمشاركة في النسخة القادمة من خلال مراسلة البريد الالكتروني: [email protected].

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التواصل الإعلامي- آرت دبي

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نبذة عن أ.ر.م. القابضة

أ.ر.م. القابضة هي شركة استثمار خاصة وكيان اقتصادي متعدد الأنشطة تهدف إلى تحقيق التناغم وابتكار الفرص عبر الاستثمارات المحلية، الإقليمية والعالمية. ترتكز استراتيجية العمل في الشركة على الالتزام بالاستثمارات المؤثرة، والتوظيف الفعال للموارد في تطوير المجتمعات وتمكين أفرادها لملاحقة الحلول المبتكرة وتحفيز مستقبل أفضل. تتعاون الشركة مع المؤسسات المماثلة وتستفيد من شبكتها وشراكاتها في إنشاء العلاقات ذات المغزى وتعزيز فرص النمو. تتمحور استثمارات أ.ر.م. القابضة حول القطاعات التكنولوجية والتكنولوجيا العالمية المتطورة التي تثبت إمكانية عالية على إحداث التأثير الاجتماعي الإيجابي على المدى البعيد. كما تمتلك حصص من الأسهم في عدد من الشركات الرائدة في دبي ضمن مجموعة من القطاعات المتنوعة، ومنها الخدمات المصرفية، الاتصالات، السلع، العقارات والضيافة. تساهم أ.ر.م. القابضة في المجتمع عبر مجموعة من الاستثمارات البارزة في عدد من القطاعات والمشاريع المتنوعة. في العام 2021، أصبحت الشركة أول مؤسسة راعية لمقتنيات دبي، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى في إمارة دبي. لمزيد من المعلومات حول مجموعة أ.ر.م. القابضة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.armholding.ae.

نبذة عن معرض آرت دبي

تأسس معرض آرت دبي في عام 2007، وهو المنصة الأولى من نوعها لمتابعة وشراء الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة من الجنوب العالمي. وعبر أقسامه المتنوعة: المعاصر والحديث والديجيتال، بالإضافة إلى تكليفات الفنانين السنوية وبرامج مقتني الفنون والتعليم على مدار العام، يدعم معرض آرت دبي الفن والفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي، ليُقدّم بديلًا مناسبًا وهامًا على نحوٍ متزايد للسرد السائد الذي يُهيمن عليه الغرب إلى حد كبير. يُقام معرض آرت دبي بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، وشريك معرض آرت دبي""HUNA المطور الثقافي الرائد، والشريك الاستراتيجي للمعرض هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). يقع المقر الدائم لمعرض آرت دبي في مدينة جميرا.

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