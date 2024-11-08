برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدخل في شراكة رسمية مع شركة SUS ENVIRONMENT لتعزيز الاستدامة الحضرية العالمية بشكل مشترك

القاهرة، 8 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- في 2 نونبر/تشرين الثاني 2024، وبمناسبة الاجتماع الثاني الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة، الذي عقد على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـ"موئل الأمم المتحدة") وشركة Shanghai SUS Environment Co. Ltd اتفاقية مساهمة لدعم عمل مرفق الاستثمار في المدن.

سيعمل موئل الأمم المتحدة مع شركة Shanghai SUS Environment Co. Ltd لإعداد وتطوير مشاريع البنية التحتية للتنمية الحضرية المستدامة.

في هذه الفترة الحرجة من تسريع حلول تأثير التمويل في المدن والمجتمعات، استقطب هذا الاجتماع مشاركة الحكومات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية من مختلف البلدان. ركزت المناقشات على معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل دون الوطني من خلال القطاع الخاص.

يلعب موئل الأمم المتحدة دورًا محوريًا في مجال التنمية الحضرية العالمية بوصفه الوكالة الأساسية للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا المستوطنات البشرية. يساعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الحكومات والسلطات المحلية على تحسين الحوكمة الحضرية لضمان أن يتمكن الجميع من العيش في بيئة حضرية آمنة وصحية ومستدامة. وتدل هذه الشراكة على أن ممارسات تحويل النفايات إلى طاقة التي تتبعها شركة SUS ENVIRONMENT قد اكتسبت مرة أخرى اعترافاً دولياً.

خلال الاجتماع، قدم السيد زان ليانغ، المدير العام لإدارة الأعمال الدولية في SUS ENVIRONMENT عرضا حول موضوع "استكشاف إدارة النفايات الصلبة ذات المنفعة للمدينة، وتعزيز التنمية المستدامة العالمية"، مما أثار ردود فعل حماسية من الحضور.

في سياق التحديات البيئية والمناخية العالمية المتزايدة الحدة، طورت شركة SUS ENVIRONMENT تكنولوجيا متقدمة لمعالجة النفايات الصلبة ونموذجا لمجمع صناعي بيئي لا يحقق فقط معالجة "غير ضارة ومفيدة" للنفايات البلدية الصلبة، بل يقترح أيضًا حلًا لإدارة النفايات الصلبة في المدينة "البيئة + X". من خلال تعزيز البنية التحتية للمدينة، يدعم هذا النهج التحول الأخضر والمنخفض الكربون في السلاسل الصناعية الحضرية، مما يوفر أفكارًا جديدة للتنمية الحضرية المستدامة.

حتى الآن، أنشأت شركة SUS ENVIRONMENT ستة مكاتب تمثيلية في الخارج واستثمرت في بناء 84 مشروعًا من مشاريع المجمعات الصناعية البيئية في الصين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وأوزبكستان. بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العملية الناضجة، صممت SUS ENVIRONMENT حلولا علمية لإدارة النفايات الصلبة تتناسب مع خصائص المدن وظروف النفايات الصلبة في مختلف البلدان والمناطق، وتعالج بفعالية القضايا البيئية المحلية وتعزز انتقال المدن إلى نموذج الاقتصاد الدائري.

وبالنظر إلى المستقبل، ومع نمو التعاون بين SUS ENVIRONMENT وموئل الأمم المتحدة، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق الجهود المبذولة لبناء مثل هذه المشاريع على الصعيد العالمي.

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2473631/5007976/Logo.jpg