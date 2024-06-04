بروتين مصل اللبن MuscleBlaze BIOZORB يعيد تعريف اللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة مع العلوم المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- إن بروتين مصل اللبن MuscleBlaze BIOZORB هو مكمل ثوري اجتاح دولة الإمارات العربية المتحدة. تحظى التركيبة بثقة أكثر من 6 ملايين رياضي في جميع أنحاء العالم، وتوفر زيادة مثبتة سريريًا في امتصاص البروتين بنسبة 50%. يعد هذا بمثابة تغيير جذري في التغذية بعد التمرين، ويعزز التعافي الذي لا مثيل له، وتنمية العضلات الخالية من الدهون.

الكشف عن البراعة العلمية: براءة الاختراع الأمريكية تؤكد ابتكار BIOZORB

مجموعة بروتين مصل اللبن MuscleBlaze BIOZORB تتخطى المكملات التقليدية من خلال تركيبتها المنشورة ببراءة اختراع أمريكية. هذا يؤكد على التزام MuscleBlaze بتعزيز حدود العلوم الغذائية.

تعظيم الأداء: تم اختباره سريريا بنسبة 50٪ في امتصاص البروتين

بدعم من التجارب السريرية، تقدم مجموعة BIOZORB من بروتينات مصل اللبن زيادة مؤكدة بنسبة 50٪ في امتصاص البروتين. كل حصة تعمل على تحسين الاسترداد، وتعزيز مكاسب العضلات الهزيلة، وتقليل الانتفاخ، وترفع اللياقة البدنية الشاملة.

تراث موثوق به: بعد الهند وسنغافورة، يمكن الوصول إليه الآن أيضًا في دبي

تتفهم MuscleBlaze أهداف اللياقة البدنية للأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. سواء كان المرء لاعب كمال أجسام في صالة الألعاب الرياضية أو عداء أو يوغي أو يتعرق في فصول الدوران، فإن BIOZORB Performance Whey، وBIOZORB Iso-Zero، وغيرها من مكملات اللياقة البدنية من MuscleBlaze ستقدم نتائج استثنائية. تضمن التكنولوجيا المتقدمة لـ MuscleBlaze بأن يشعر المرء بالقوة الكاملة مع كل ملعقة.

متاح بسهولة عبر الإنترنت على Noon وSporter وAmazon، و muscleblaze.ae

اختبر فرق MuscleBlaze بنقرة واحدة فقط. تتوفر هذه المجموعة الثورية من تغذية اللياقة البدنية بما في ذلك البروتين والكرياتين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جميع المنصات الرائدة عبر الإنترنت مثل Noon وSporter وAmazon. سيكون موقع العلامة التجارية أيضًا متاحا لخدمة دبي في muscleblaze.ae بحلول نهاية ماي/أيار.

شهادة الخبراء: إعادة تعريف معايير التغذية بعد التمرين، على مستوى العالم

"في MuscleBlaze، نحن ندفع حدود التغذية الرياضية. تمثل سنوات البحث عن بروتين مصل اللبن BIOZORB قفزة إلى الأمام في تكنولوجيا امتصاص البروتين ويعزز الاعتراف العالمي من مكانته كزعيم في تعافي العضلات،" كما يقول كاوستوف باليوال، نائب الرئيس الأول في MuscleBlaze.

تم اختباره دوليًا وحاصل على شهادة حلال: التميز في كل ملعقة

مجموعة بروتين مصل اللبن MB BIOZORB ملتزمة عالميًا بتقديم مكملات غذائية عالية الجودة وجميعها معتمدة كحلال. تضمن MuscleBlaze أن النطاق يتجاوز معايير الصناعة من خلال تمكين ميزة فحص أصالة المنتج لجميع العملاء.

أثبتت مجموعة BIOZORB لبروتينات مصل اللبن أنها مستقبل تغذية الأداء. مع نشر براءة الاختراع الأمريكية والإشادة السريرية وثقة الملايين، تم تعيين MuscleBlaze الآن لإعادة تعريف تغذية اللياقة البدنية في الشرق الأوسط.

قم بزيارة: https://muscleblaze.ae/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2398572/MuscleBlaze_BIOZORB.jpg