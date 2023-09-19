رسميًا إطلاق أول منتج بطاريات من إنتاج شركة غوشن ألمانيا لصناعة البطاريات

شهد الحفل ستيفان ويل، حاكم ولاية ساكسونيا السفلى، وعدد من كبار الشخصيات الصينية والألمانية

في الوقت نفسه، شركة غوشن توقع عقودًا مع العديد من الشركات المشهورة عالميًا مثل BASF China و ABB و Ebusco و Ficosa

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غوتنغن، ألمانيا، 19 سبتمبر/أيلول، 2023 /PRNewswire/ -- في صباح يوم 16 سبتمبر/أيلول، تم رسميًا إطلاق أول بطارية تم إنتاجها محليا في مدينة غوتنغن الألمانية، وهي مدينة جامعية شهيرة تقع في وسط ألمانيا. يعد هذا الأمر حدثًا بارزًا لأول قاعدة لإنتاج وتشغيل البطاريات تابعة لشركة غوشن (Gotion) في أوروبا. شهد الحفل ستيفان ويل، حاكم ولاية ساكسونيا السفلى، وكونغ وو، القنصل العام الصيني في هامبورغ. وفي نفس اليوم، وقعت شركة غوشن أيضًا اتفاقيات تعاون مع شركات مشهورة عالميًا مثل BASF وABB وEbusco وFicosa.

وفي هذا الحدث، ضغط الضيوف المشاركون بشكل جماعي على زر البدء إيذانا بإطلاق أول خط إنتاج آلي لحزم البطاريات رسميًا في قاعدة إنتاج غوشن الألمانية. عندما قامت مركبة موجهة آلية (AGV) بنقل حزمة البطاريات الأولى ببطء من منطقة الاختبار إلى حيث الضيوف، انفجر الجميع بالتصفيق الحار. «أنا محظوظ جدًا، إنها لحظة جيدة جدًا في حياتي.» جاءت هذه الكلمات على لسان أندرياس، وهو عامل في مصنع غوتنغن، والذي وقع للتو على أول حزمة بطارية، معربًا عن حماسه مع أكثر من 200 من زملائه. ومن خلال التجهيز والتشغيل الرسمي لخط إنتاج حزم البطاريات تكون غوشن قادرة على الإنتاج والتوريد محليًا في أوروبا. لقد بدأت بطاريات غوشن رسميًا مسيرتها على نهج "صنع في ألمانيا".

وقال راي تشين، نائب رئيس شركة غوش غلوبال "إن خط إنتاج مصنعنا في غوتنغن مؤتمت بدرجة عالية، حيث يبلغ مستوى الأتمتة الإجمالي حوالي 70%، وما يقرب من 80% في مرحلة تجميع الوحدات المكونة له." وأكد كلاوس جودي، المدير العام لمصنع غوتنغن، أن فريق العمل في غوتنغن يتمتع بدرجة عالية من الإجماع والاتساق في الأداء في تعزيز تحول المصنع من العمل في مجال ICE (محرك الاحتراق الداخلي) إلى العمل في مجال البطاريات ضمن نهج One Gotion (غوشن واحدة). بالإضافة إلى ذلك، كشف ستيفن كاي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في غوشن، أيضًا عن التخطيط الاستراتيجي للشركة في أوروبا. وكما أوضح، فإن مخطط الطاقة الإنتاجية الحالي لمصنع غوتنغن هو 20 غيغاوات في الساعة، ومن المتوقع أن يكتمل على أربع مراحل. وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، من المتوقع أن يحقق قيمة إنتاجية سنوية قدرها 2 مليار يورو. وقال بيتر ويليمسن، المدير التنفيذي للعمليات في شركة غوشن غلوبال والمدير الإداري للكيانات الألمانية، إن روح التعاون بين الصين وأوروبا مهمة في الجهود الرامية إلى «جعل أوروبا خضراء مرة أخرى». تم اليوم بصفة رسمية تشغيل أول خط إنتاج لمصنع غوشن في غوتنغن بمعدل إنتاج ضخم. في الوقت الحاضر، تلقى المصنع عددًا كبيرًا من الطلبات من أوروبا. ومن المتوقع أن يتمكن من توريد المنتجات للعملاء الأوروبيين اعتبارًا من أكتوبر. وبحلول منتصف عام 2024، قد تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية إلى 5 غيغاوات في الساعة. «يقدم المصنع منتجات حزم البطاريات تشمل تلك المخصصة للمركبات التجارية وأنظمة تخزين الطاقة ومركبات الركاب. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المصنع بمثابة مركز للبحث والتطوير والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع لقاعدة غوشن الأوروبية للإنتاج والعمليات.»

وكان هناك طلب كبير واضح على المنتجات في حفل التوقيع. في 16 سبتمبر، وقعت شركة غوشن هاي تك اتفاقيات تعاون مع خمس شركات مشهورة عالميًا، تغطي جوانب مختلفة مثل مواد البطاريات، وتطوير المنتجات، وتوريد منتجات السيارات وتخزين الطاقة. وعلى وجه التحديد، ستتعاون غوشن بشكل أكبر مع BASF China في المشاريع المتعلقة بمواد البطاريات. ستعمل غوشن وشركة ABB من سويسرا معًا على توريد منتجات البطاريات وإجراء عمليات البحث والتطوير التكنولوجي لدعم مصانع غوشن الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة. وسيركز التعاون مع Ebusco على تطوير وإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة ومشاريع تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون غوشن مع Ficosa وIdneo في تخزين الطاقة المتنقلة الذكية وشحن المركبات، وبنوك البطاريات (بطاريات تخزين كهروكيميائي للطاقة)، وإعادة تدوير البطاريات، ونظام إدارة البطاريات، وهندسة البيانات الضخمة.

ألقى الكلمة الافتتاحية لي تشن، رئيس شركة غوشن، وجاء فيها: «إن الإطلاق الرسمي لحزمة البطاريات الأولى اليوم يمثل شهادة على ما أظهره جميع موظفي المصنع من العمل الجاد والإبداع. ونحن نتطلع إلى التعاون مع الشركات الأوروبية لتعزيز خفض انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الديناميكي لكل من المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة والصناعات في مجال الطاقة الجديدة.»

وأشار السيد ستيفان ويل، حاكم ولاية ساكسونيا السفلى، في كلمته إلى أن المحركات كانت أهم أجزاء المركبات التي تعمل بالوقود في الماضي، ولكن في المستقبل، ستكون البطاريات هي المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية. يتمتع مشروع مصنع غوتنغن بميزة واضحة حيث أنه يسمح لشركة غوشن بتصنيع منتجات بطاريات الطاقة التي تلبي الطلب الكبير عليها في السوق في غوتنغن لعقود قادمة.

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للتواصل: يو تشن، [email protected]

Gotion High-tech SOURCE