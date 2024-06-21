بطاريات تتحدى درجات الحرارة وذات دورات شحن لا نهائية: تقنيات البطاريات التابعة لشركة Farasis Energy تحقق نجاحات جديدة

غانتشو، الصين، 21 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- عُقد مؤتمر ASEAN Automotive Supply Chain بالمملكة التايلاندية في الفترة ما بين 18-19 يونيو 2024. وحضر المؤتمر السيد Jack Peng، ممثلًا عن شركة Farasis Energy، حيث ألقي كلمة رئيسية استعرض خلالها آخر ابتكارات الشركة في مجال تكنولوجيا بطاريات الطاقة للمركبات الكهربائية الجديدة، بما في ذلك السيارات الشخصية والمركبات التجارية، إلى جانب تطبيقات جديدة مثل الدراجات النارية الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، وكذلك مركبات الإقلاع والهبوط الكهربائية ذاتية الإدارة Evtol وغيرهم. وتتميز البطاريات الجديدة التي تصنعها الشركة بأداء فائق، ومعايير سلامة صارمة، وقدرة تحمل استثنائية لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى عمر افتراضي يُعد الأطول في فئتها.

استجابةً لارتفاع درجات الحرارة الذي يُميز منطقة ASEAN والدول المجاورة على مدار العام، قامت شركة Farasis Energy بتطوير بطاريات خاصة تتكيف بقوة مع التغيرات الحادثة في درجات الحرارة. يمكن لهذه البطاريات أن تعمل بشكل طبيعي في ظروف تتراوح بين -30 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية. فعلى سبيل المثال، في بيئة تبلغ 25 درجة مئوية، يمكن لخلية بطارية واحدة أن تتحمل 2500 دورة شحن مع نسبة الاحتفاظ بحالة صحة البطارية SOH بنسبة تزيد عن 70%؛ أما في بيئة تصل إلى 45 درجة مئوية، فيمكن للخلية الواحدة أن تتحمل 1500 دورة مع الاحتفاظ بحالة صحة البطارية SOH بنسبة تزيد عن 70% أيضًا. فهي لا تخشي درجات الحرارة المرتفعة، كما تتمتع أيضًا بمعدل تفريغ مرتفع ثابت للغاية، مع ارتفاع طفيف لا يتجاوز 5 درجات مئوية في درجة حرارة الخلية الواحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة، من خلال تقديم أحدث تقنيات البطاريات شبه الصلبة، من تحسين ثبات المواد على مستوى البنية الداخلية بشكل كبير، الأمر الذي بدوره يحقق عُمر خدمة طويل للغاية للبطاريات. وفقًا للاختبارات التي أجريت في مختبرات شركة Farasis Energy، حققت البطاريات أكثر من 5000 دورة شحن مع نسبة احتفاظ بحالة صحة البطارية SOH تبلغ 70%، حيث تتجاوز البطارية مسافة قيادة بإجمالي 1 مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر). يمكن تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع في السيارات الشخصية والمركبات التجارية ومركبات الإقلاع والهبوط الكهربائية ذاتية الإدارة eVTOL وحافلات النقل وعربات السفر وغيرها من المجالات، مما يُحسن بشكل كبير من متانة البطارية ويرفع من كفاءة التشغيل ويقلل من تكاليف المستخدم.

تَحصد شركة Farasis Energy، التي تمتلك خبرة 27 عامًا في مجال بطاريات الطاقة، نجاحات متتالية في قطاع السيارات على الصعيدين المحلي والدولي. وترسيخًا لمكانتها كشركة عالمية رائدة في تقنيات الطاقة الجديدة، قامت الشركة بإطلاق أول بطارية أيون صوديوم للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، كما حققت إنجازًا تاريخيًا بتسليم أول مركبة إقلاع وهبوط كهربائية ذاتية الإدارة eVTOL إلى عملائها النهائيين. كما تُعد Farasis Energy الشركة الأولى في مجال بطاريات الدراجات النارية الكهربائية بالصين، بالإضافة إلى امتلاكها الحصة الأكبر في سوق بطاريات الليثيوم عالية الأداء للدراجات النارية الكهربائية على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تتبوأ Farasis Energy صدارة مُوردي البطاريات لأشهر علامة تجارية في مجال الدراجات النارية الكهربائية الفاخرة، وهي شركة ZERO.

لطالما تمسكت شركة Farasis Energy بمبدأ تلبية احتياجات السوق والعملاء على رأس أولوياتها، فهي تواصل ابتكار تقنيات البطاريات بشكل مستمر، وتستكشف بنشاط سيناريوهات تطبيقات صناعية متنوعة، وتقدم حلول طاقة خضراء رائدة لمختلف البلدان والمناطق حول العالم؛ وبفضل هذه الجهود، تساهم الشركة في تعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.