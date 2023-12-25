بطل الرابطة الأمريكية للمحترفين NBA اللاعب Nikola Jokić يبرم صفقة لتوقيع الأحذية مع العلامة التجارية العالمية المتخصصة في صناعة الأحذية عالية الأداء 361°

نيويورك, 25 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أبرم نجم فريق دنفر ناغتس الأمريكي Nikola Jokić، بعد فوزه مع فريقه ببطولة الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA وبعد خوضه لبداية ناجحة للموسم الجديد، عقدًا رسميًا لتوقيع أحذية تحمل اسمه مع علامة 361° للأحذية الرياضية، وسيتولى دور سفير العلامة العالمي.

Nikola Jokić has officially signed a signature shoe deal with performance footwear brand 361° and will assume the role of Global Brand Ambassador.

ولد Nikola Jokić وترعرع في مدينة سومبور الصربية واختير في المركز 41 عام 2014 في الدور الثاني من قبل فريق دنفر نجتس. ويعتبر Jokić أعظم لاعب تم اختياره في سوق اختيار اللاعبين، وذاع صيته وأصبح واحد من أفضل لاعبي الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA. وسيدخل Jokić الآن، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب MVPs في الموسم العادي مرتين وفوزه ببطولة NBA إلي جانب جائزة أفضل لاعب MVP في النهائيات، مجال توقيع الأحذية مع العلامة التجارية 361°.

وقد تأسست العلامة التجارية 361° في عام 2003 وأقيمت على فلسفة "One Degree Beyond" التي تعتبر أن الصحة هي أكثر من مجرد نشاط جسدي، فهي أسلوب حياة تضيف المزيد من المعنى لها. بدأت 361° كشركة تصنيع أحذية رياضية وتوسعت بعد ذلك لتشمل منتجاتها الملابس الرياضية وأحذية كرة السلة. وتتواجد منتجات العلامة التجارية 361° في أكثر من 6000 متجر حول العالم، وذلك بفضل انتشارها وتواجد فروعها في معظم قارات العالم.

هذا وقال Nikola Jokić عند مناقشة شراكته الجديدة مع العلامة التجارية 361°: "أنا متحمس جدًا للانضمام إلى فريق 361°. وباعتباري أحد المعجبين بعمل العلامة التجارية والتزامها بالأداء، أعتقد أن هذه الشراكة تتناسب تمامًا مع القيم التي أؤمن بها. أنا متحمس لأكون جزءًا من عائلة 361° وللمساهمة في مهمة العلامة التجارية التي تتمثل في تعزيز صحة الناس في جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. إن العمل الذي قمنا به على حذائي الأول كان رائعًا حتى الآن، ولا أستطيع الانتظار لمشاركته مع الجميع في المستقبل القريب".

ومن المقرر أن يقوم Nikola Jokić بتقديم حذائه الرياضي الأول بتوقيعه مع 361° في الفترة القادمة. وسيقوم Jokić، حتى ذلك الحين، بارتداء حذاء Big 3 Future High على أرض الملعب، وهو أحدث إصدارات الأحذية الرياضية للعلامة التجارية 361°. سيظل Big 3 Future High حذاءً حصريًا للنجم Nikola Jokić، ولكن سيتم توفير نسخة منخفضة التكلفة للاستخدام العام بكميات محدودة جدًا في جميع أنحاء أوروبا ابتداءً من يناير القادم.

نبذة عن 361° لمزيد من المعلومات، يرجي زيارة: www.361europe.com