بعد عقد من استحواذ Shanghai Electric على شركة Nedschroef: افتتاح مصنع جديد في تاراغونا، إسبانيا

تعزيز النمو في صناعة مثبتات السيارات واستكشاف آفاق جديدة في الصناعة

On the 10th anniversary of its acquisition of Nedschroef, Shanghai Electric marks a significant milestone with the groundbreaking of Nedschroef’s second automotive fastener factory in Tarragona, Spain.

مدينة شانغهاي، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في الذكرى العاشرة لاستحواذها على شركة Nedschroef، تحتفل شركة Shanghai Electric (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 2727، مؤشر بورصة شنغهاي: 601727) بإنجاز كبير هو إقامة المصنع الثاني لشركة Nedschroef لإنتاج مثبتات السيارات في إسبانيا. يقع المصنع في تاراغونا، وهي مدينة معروفة في شمال شرق إسبانيا، ويعكس هذا المشروع التزام شركة Shanghai Electric بتعزيز قدرة Nedschroef على تقديم حلول مثبتات سيارات متقدمة في جميع أنحاء أوروبا. سيكون مصنع تاراغونا حجر الزاوية في خطة عمل Nedschroef الممتدة لمدة ثلاث سنوات، لتحسين قدرة الإنتاج ودفع الكفاءة التشغيلية.

منذ الاستحواذ عليها، رسخت شركة Nedschroef اسمها في صناعة مكونات السيارات. من خلال تشغيل مصنعين داخل إسبانيا، فإن Shanghai Electric وNedschroef يتبعان نهجًا مدروسًا بعناية للاستفادة من نقاط القوة الإقليمية.

لطالما عملت شركة Nedschroef على دفع حدودها التكنولوجية منذ استحواذها على CP Tech منذ سبع سنوات. وقد عززت هذه الشراكة التطويرات في المكونات عالية الدقة والمتخصصة المصممة للأغراض الفريدة. إن قدرات الابتكار لدى شركة CP Tech، من تصنيع هياكل السيارات فائقة السرعة إلى معدات الهبوط للطائرات بطيار ذات الارتفاعات المنخفضة، من العناصر الأساسية التي تمكّن Nedschroef من تحقيق إمكانات طويلة الأجل في أعمالها التجارية. وتتماشى الشراكة أيضًا مع رؤية Shanghai Electric الأوسع لتعزيز نظام بيئي يتسم بالابتكار التعاوني عبر الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والفضاء والمركبات المتخصصة.

من خلال دمج خبرة CP Tech، ستتمكن Shanghai Electric وNedschroef من تخطي حدود تصميم وتصنيع المكونات، واستهداف الأسواق المتقدمة، مثل السيارات الفضائية والمركبات المتخصصة. إن الإنجازات التي حققتها شركة CP Tech، بما في ذلك الشهادات التي حصلت عليها للطائرات بطيار ذات الارتفاعات المنخفضة، تسلط الضوء بشكل أكبر على إمكانات التطوير الناتجة عن هذا التعاون.

تؤكد شركة Shanghai Electric على خلق مساحة مفتوحة وتعاونية لتمكين النمو المستدام. وتتحقق هذه الرؤية بالآتي:

تحسين سلسلة التوريد: ستقوم شركة Shanghai Zhenhua Bearings ، التابعة لشركة Shanghai Electric ، بتزويد CP Tech بمحامل إبر ( needle bearings ) عالية الأداء، ما يقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج ويعزز الكفاءة.

فرص توسيع السوق: من خلال الاستفادة من موارد المقر الرئيسي لشركة Shanghai Electric وشراكاتها في مجال البرمجيات الصناعية، تهدف Nedschroef إلى توسيع قدرات التطوير( visualization ) في Setup Wizard ودخول سوق السيارات المدنية.

الثقافة المؤسسية الشمولية: تسلط السياسات الداعمة لشركة Shanghai Electric ، بما في ذلك برامج الرفاهية الموثوقة للموظفين خلال الجائحة، الضوء على التزامها طويل الأمد بتطوير بيئات مؤسسية متنوعة ومرنة.

قال Wu Lei، رئيس مجلس إدارة شركة Shanghai Electric: "تقع شركة CP Tech في قلب أوروبا، في موقع فريد يعزز التعاون بين مختلف قطاعات أعمال شركة Shanghai Electric. يساهم هذا التناغم في تعزيز النمو المشترك مع مواجهة التحولات في الأسواق العالمية والتكنولوجية. معًا، سنخلق فرصًا جديدة ونعزز وجودنا العالمي".

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