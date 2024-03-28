بعد عقدين من الطرح العام الأولي، قيمة Weichai Power السوقية تقفز 30 ضعف، مع توزيع 28 مليار يوان من توزيعات الأرباح

إرث من النمو: Weichai Power تشهد توسع وعائدات غير مسبوقة

الابتكار من خلال الاتحاد:Weichai تقود برؤية لتطوير القيمة المشتركة

ويفانج، الصين، 28 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Weichai Power Co., Ltd، ورموزها 2338.HK و 000338.SZ، في تقريرها السنوي الأحدث الصادر في 26 مارس، عن إنجازات مالية كبيرة للعام 2023. سجلت الشركة إيرادات بقيمة 213.96 مليار يوان، بزيادة ملحوظة قدرها 22.2% مقارنة بالعام السابق. ارتفع صافي الربح القالب للتعيين للمساهمين بنسبة 83.8% إلى 9.01 مليار يوان، في حين قفزت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 84.5% إلى 1.04 يوان.

في خطوة تعكس التزامها بعائدات المساهمين، أعلنت Weichai Power عن تعزيز استراتيجية توزيع الأرباح، مع زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدي إلى 50% للعام. هذا القرار الاستراتيجي يؤكد على الصحة المالية القوية للشركة وتركيزها على استدامة العوائد المرتفعة لمستثمريها.

احتفلت Weichai Power Co., Ltd بالذكرى العشرين لإدراجها في هونج كونج بندوة في 26 مارس في ويفانغ، الصين، حضرها مجموعة واسعة من المشاركين من مجتمع المال العالمي، والمستثمرين، ووسائل الإعلام. سلط الحدث الضوء على رحلة الشركة من التغيير والابتكار خلال العقدين الماضيين. ألقى Tan Xuguang، رئيس كلًا من Shandong Heavy Industry Group و Weichai Power و China National Heavy Duty Truck Group، كلمة رئيسية بعنوان "النمو، القيمة، المستقبل"، ناقش خلالها الخمسة نماذج للاستراتيجية للشركة والأربعة أساليب للتطوير الخاصين بها.

في 2004، أصبحت Weichai Power أول شركة من قطاع محركات الاحتراق الداخلي في الصين تطرح بشكل عام في بورصة هونج كونج، جامعة 170 مليون دولار أمريكي ومحققة رقمًا قياسيًا بتجاوز الاكتتاب الأولي لها 928 ضعف والطرح الدولي تجاوز 52 ضعف، وهو الأعلى منذ 1998. تبعًا لإصلاحات السوق في الصين في 2007، أكملت Weichai Power اندماجًا مع Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd، والتي تعرف باسم Torch، ما أدى إلى إدراج في بورصة شنزين. لقد جعل هذا النهج المبتكر من Weichai Power أول شركة تنتقل من إدراج H-share إلى إدراج A-share من خلال اندماج، وهي حركة تم الاعتراف بها لإبداعها في السوق المالي العالمي. هذه الاستراتيجية كانت حاسمة في تحسين الحضور الدولي لـ Weichai Power وقد وضعت الأساس لمزيد من الاندماجات والاستحواذات المحلية والعالمية.

في خطوة شديدة القوة في عام 2005، استحوذت Weichai Power Co., Ltd على Torch بمبلغ 1.02338 مليار يوان، والتي كانت آنذاك أكبر صفقة استحواذ نقدية في أسواق رأس المال الصينية. لم يجمع هذا الاندماج الاستراتيجي فقط بين محركات Weichai ونواقل الحركة من Fast Gear وأعمدة المحاور من Hande في نموذج ريادي لـ "التكامل الذهبي لمجموعة نقل الحركة"، بل غير بشكل كامل أيضًا عمالقة متكاملين مثل Shaanxi Heavy Duty Automobile و Lovol Agricultural Equipment و Lovol Construction Machinery. لقد دفع هذا الدمج الطموح Weichai إلى طليعة قطاع الآلات الثقيلة، حاصلة على المراكز الأولى في المبيعات العالمية لمحركاتها الثقيلة ونواقل الحركة، بالإضافة إلى المراكز القيادية في أسواق المعدات الزراعية وأعمدة المحاور وشاحنات الوزن الثقيل في الصين.

في 2009، شكل استحواذ Weichai Power على الشركة الفرنسية Baudouin المغامرة الأولى للشركة في السوق العالمي، مشيرًا إلى تحول محوري نحو أسواق رأس المال العالمية. قاد هذا الاستحواذ سلسلة من الاستحواذات العالمية، شملت وليست محصورة على Kion Group (ألمانيا) و Linde Hydraulics (ألمانيا)، PSI (الولايات المتحدة)، Ceres (المملكة المتحدة)، Ballard Power Systems (كندا)، Aradex (ألمانيا)، VDS (النمسا)، و Fischer (سويسرا). مكنت هذه الاستحواذات Weichai Power من التركيز على الجوانب الاستراتيجية الرئيسية بما في ذلك المحركات الضخمة ذات كثافة القدرة العالية، الهيدروليكيات المتقدمة، ومجموعات نقل الحركة ذات نواقل الحركة من نوع (CVT)، وتكنولوجيا خلايا الوقود، مما أدى إلى إنشاء سلسلة صناعية لوجستية ذكية رائدة. وصلت البصمة العالمية لـ Weichai Power، كما يتم قياسها بمؤشر عبور الحدود الخاص بها، إلى 48.57%، مما يؤكد على بروز الشركة على المسرح العالمي.

خلال العقدين الماضيين، تطورت Weichai Power تدريجيًا لتصبح تكتل عالمي متنوع الاهتمامات وممتد عبر أنظمة الطاقة، المركبات التجارية، الآلات الزراعية، وحلول اللوجستيات الذكية. ماليًا، شهدت الشركة مسار ملحوظ من النمو. من 2004 إلى 2023، ارتفعت الإيرادات من 6.2 مليار يوان إلى 214 مليار يوان، ما يعكس زيادة ثلاثة وثلاثين ضعفًا. ارتفع الربح الصافي القابل للتعيين للشركة الأم من 540 مليون يوان في 2004 إلى 9.01 مليار يوان في 2023، مما يشير إلى زيادة بستة عشر ضعفًا. يؤكد هذا النمو المالي على القدرات الشاملة لـ Weichai Power وقيمة استثمارها الاستثنائية والانتشار الواسع لعلامتها التجارية عبر أسواق رأس المال.تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركة 140 مليار يوان، بزيادة ثلاثين ضعفًا عن وقت إدراجها. شهدت Weichai Power نموًا استثنائيًا في القيمة السوقية، تجاوز 40 ضعف قيمتها الأولية عند الإدراج. خلال العشرين عام الماضية، وزعت الشركة أرباح تجاوزت 28 مليار يوان.

استعرض Tan Xuguang رئيس Weichai، رحلة الشركة بتأمل، مركزًا على كيفية قيام عقدين من الجهود التعاونية والنجاح المشترك بترسيخ شبكة شراكات قوية على مستوى العالم. في Weichai Power، نأخذ "النمو، والقيمة، والمستقبل" كمبادئ توجيهية أساسية لنا. "النمو" يُفسر على أنه الطموح للحصول على ترتيب بين المؤسسات الرائدة في العالم. "القيمة" تعني طموحنا للاعتراف بنا كقوة عظمى يتم احترامها عالميًا. ناظرين إلى المستقبل، تتمركز Weichai Power لتحقيق مستقبل واعد بشكل أكبر، مخصصًا بالطاقة المستمرة والإمكانات اللامحدودة والتميز الدائم. نظل منارة للابتكار والقيادة، مستمرين في جذب انتباه ودعم المعنيين على مستوى العالم.

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