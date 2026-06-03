بعد نجاح حملتها في ماليزيا " التعاون" تستعد لإطلاق حملة برنامج "نور" لرعاية أيتام غزة بالشراكة مع المتحف الفلسطيني

رام الله، فلسطين, 3 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت مؤسسة التعاون، بالشراكة مع المتحف الفلسطيني، زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التقت خلالها وزير الثقافة الإندونيسي الدكتور فضلي زون وعدداً من أبرز المؤسسات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني، تمهيداً لإطلاق حملة برنامج "نور" لرعاية أيتام غزة، وتعزيز الشراكات الإنسانية والثقافية الداعمة للشعب الفلسطيني في جنوب شرق آسيا.

Taawon (Welfare Association) and the Palestinian Museum Deepen Indonesian Partnerships and Advance Gaza Orphan Program (Noor) Campaign Following Malaysia Launch

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للزخم الذي حققته حملة مؤسسة التعاون في ماليزيا، وفي إطار توجه أوسع نحو بناء شراكات مستدامة لدعم الأطفال الأيتام في غزة وتوفير الرعاية التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي الهادف إلى صون التراث والهوية الفلسطينية وتعريف جمهور أوسع بها في المنطقة.

وخلال الزيارة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإندونيسي الفلسطيني دعمًا للشعب الفلسطيني، واحتياجاته الإنسانية العاجلة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الثقافي الهادفة إلى حماية التراث والهوية الفلسطينية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال المدير العام لمؤسسة التعاون، الدكتور طارق امطيرة: "إن حجم الفقدان في غزة يتطلب ما هو أبعد من الإغاثة قصيرة الأمد. فقد خلّفت الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 64 ألف طفل يتيم، أكثر من نصفهم دون سن السادسة. ومن خلال برنامج نور، تقوم التعاون حاليًا برعاية 20 ألفًا من هؤلاء الأطفال، غير أن المسؤولية المقبلة هي مسؤولية جيل كامل".

وأضاف: "هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الأمان، والتعليم، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي المستدام. كثيرون منهم يستيقظون في حالة خوف، وهم يحملون صدمات القصف وفقدان عائلاتهم. إن التزامنا هو الوقوف إلى جانبهم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، ونأمل في العمل مع المؤسسات والمجتمع المدني في إندونيسيا للمساهمة في منحهم حياة تقوم على الكرامة والاستقرار والأمل".

وفي هذا السياق، التمس الوفد توجيه ودعم وزير الثقافة الإندونيسي لتعزيز الشراكات في إندونيسيا لصالح برنامج نور، أكبر برنامج لرعاية الأيتام في فلسطين. ويوفر البرنامج رعاية طويلة الأمد للأطفال الأيتام في غزة، تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والحماية، وفتح مسارات نحو حياة كريمة حتى بلوغهم سن الرشد.

كما فتحت الزيارة مسارًا واعدًا جديدًا مع المجتمع المدني الإندونيسي؛ إذ عقدت التعاون اجتماعات بنّاءة مع Dompet Dhuafa وRumah Zakat وHuman Initiative، وهي ثلاث من أبرز المؤسسات الإنسانية ومؤسسات الزكاة في إندونيسيا، للشروع في استكشاف شراكات حول برنامج نور. وركّزت النقاشات على كيفية تحويل التضامن الشعبي الواسع في إندونيسيا مع فلسطين إلى دعم مستدام ومنظّم للأطفال الأيتام في غزة.

وقالت التعاون إن هذه الاجتماعات تمثل خطوة أولى مهمة نحو بناء منصة شراكة وطنية في إندونيسيا لصالح برنامج نور، تجمع المؤسسات الإنسانية وشبكات المجتمع المدني والداعمين من الجمهور حول التزام طويل الأمد برفاه أطفال غزة وكرامتهم.

وبالتوازي مع التحضيرات لحملة نور في إندونيسيا، ناقش الوفد عددًا من المجالات ذات الأولوية للتعاون الثقافي. وشملت هذه المجالات الجهود الجارية المتعلقة بالمتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك في القدس، بما في ذلك إعادة تنظيم العرض المتحفي وتحديثه، والرقمنة وإتاحة الوصول متعدد اللغات، ضمن إطار أوسع لحماية الهوية الثقافية والحضارية للقدس.

وخلال الزيارة، التقى وفد المتحف الفلسطيني أيضًا ممثلين عن المتحف الوطني الإندونيسي لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي. وتناولت النقاشات المعارض، والأرشيف والرقمنة، وتبادل الخبرات المتحفية، والتعاون الفني، وحفظ التراث الثقافي، ومبادرات التثقيف العام التي يمكن أن تربط بين التجربتين التاريخيتين الفلسطينية والإندونيسية.

ورحّب الوفد بدعم وزارة الثقافة الإندونيسية وتوجيهها لتعميق الشراكات الثقافية بين إندونيسيا وفلسطين ومأسستها، ولا سيما في المجالات التي تحفظ التراث الفلسطيني، وتحمي هوية القدس وتراثها الوقفي، وتقرّب التاريخ والثقافة الفلسطينية من جمهور أوسع في جنوب شرق آسيا.

وأكدت مؤسسة التعاون والمتحف الفلسطيني أن زيارة إندونيسيا تمثل خطوة مهمة في توسيع التضامن الإقليمي وتحويله إلى شراكات عملية وطويلة الأمد. وبالبناء على الزخم الذي تحقق في ماليزيا، جدّدت المؤسستان التزامهما بالعمل مع الشركاء في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا لدعم الأطفال الأيتام في غزة، وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وحماية الذاكرة الثقافية، ودفع العمل الإنساني والثقافي المشترك قدمًا.

حول مؤسسة التعاون

مؤسسة التعاون هي مؤسسة فلسطينية رائدة من مؤسسات المجتمع المدني، تعمل على دعم التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خلال برامج ومبادرات في مجالات التعليم، والثقافة، والتنمية المجتمعية، والإغاثة والعمل الإنساني.

حول المتحف الفلسطيني

المتحف الفلسطيني مؤسسة ثقافية مستقلة تُعنى بعرض التاريخ والمجتمع والثقافة الفلسطينية والتفاعل معها من خلال المعارض والبحث والبرامج المجتمعية، إلى جانب حفظ التراث الفلسطيني وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية محليًا وعالميًا.:

Contact Detail:

Watheq Saffarini, 00970 2415130, [email protected]

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