بقيمة 11 مليار ريال سعودي.. حديقة الملك سلمان تستقطب استثمارات دولية تبلغ 3 مليارات دولار:الرياض مركز اهتمام عالمي للاستثمار

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، خلال مشاركتها في معرض MIPIM 2026، عن منح الحزمة الخامسة من مشاريعها التطويرية لتحالف تقوده شركة قولاغاصي للتطوير العقاري لتطوير منطقة حضرية جديدة متعددة الاستخدامات داخل الحديقة.

وسيتم تنفيذ المشروع بدعم من صندوق استثماري منظم من هيئة السوق المالية تديره شركة مُلكيّة للاستثمار، وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بأكثر من 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار). وتؤكد هذه الترسية اختيار شركاء التطوير الرئيسيين، فيما تعمل الأطراف حاليًا على استكمال الاتفاقيات النهائية.

Consortium led by Kolaghassi Development Company to deliver a new residential-led mixed-use district in King Salman Park

ويأتي هذا الإعلان ضمن برنامج الاستثمار العقاري الأوسع الذي تنفذه مؤسسة حديقة الملك سلمان. فقد أعلنت الحديقة في الوقت ذاته خلال MIPIM 2026 عن حزم استثمارية تتجاوز قيمتها 14.3 مليار ريال سعودي (3.8 مليارات دولار) ضمن التزامات جديدة من القطاع الخاص لتطوير عدد من المناطق داخل المخطط الشامل للحديقة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المبرمة إلى أكثر من 20 مليار ريال سعودي عبر خمس حزم تطويرية رئيسة.

رأس مال دولي يدعم نمو الرياض

سيتم تطوير المشروع من خلال صندوق استثماري تديره شركة مُلكيّة للاستثمار ويضم مجموعة من المستثمرين السعوديين والدوليين.

وستسهم مؤسسة حديقة الملك سلمان بالأرض ضمن الهيكل الاستثماري، فيما سيتولى شركاء القطاع الخاص، إلى جانب البنوك المحلية، توفير التمويل وتنفيذ أعمال التطوير.

ويمثل هذا النموذج إحدى أبرز مبادرات الاستثمار العقاري التي يقودها القطاع الخاص، كما يعكس تزايد ثقة المستثمرين والمطورين الدوليين في حديقة الملك سلمان بوصفها وجهة حضرية عالمية واعدة للاستثمار، مدعومة بمشاركة رؤوس أموال دولية وخبرات تطويرية عالمية، إلى جانب التزامات تمويلية من البنوك المحلية.

منطقة حضرية متصلة بالمترو في قلب الرياض

بموجب الاتفاقية المقترحة، ستتولى شركة قولاغاصي للتطوير العقاري قيادة تطوير المشروع بالتعاون مع:

• شركة عبدالله العثيم للاستثمار، إحدى أبرز شركات الاستثمار العقاري في المملكة

• RXR، شركة عالمية في مجال الاستثمار والتشغيل العقاري تمتلك خبرة واسعة في تطوير المشاريع الحضرية متعددة الاستخدامات على نطاق واسع



وستتجاوز المساحة المبنية الإجمالية للمشروع مليون متر مربع، حيث يقع الموقع بمحاذاة محطة مترو حديقة الملك سلمان، ما يوفر مستوى عالياً من سهولة الوصول والربط مع مختلف أنحاء مدينة الرياض وكذلك مع مرافق الحديقة.

وسيشمل المشروع تطوير منطقة حضرية ذات طابع سكني رئيسي تمتد على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، وتضم:

نحو 3,700 وحدة سكنية

مدرسة تعليمية متكاملة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر

نحو 300 غرفة فندقية

أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الأولى

مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي

وسيتم تنفيذ المشروع وفق معايير دولية معترف بها في الاستدامة وجودة الحياة، مع استهداف الحصول على شهادتي LEED وWELL للفئة الذهبية للأصول الرئيسية، إلى جانب تطبيق معايير مماثلة على امتداد المشروع.

تقدم متسارع في أعمال التنفيذ

تواصل حديقة الملك سلمان تحقيق تقدم ملحوظ في مراحل التنفيذ، مع إحراز تقدم كبير في أعمال البنية التحتية وتطوير المساحات العامة والأصول الثقافية الرئيسية.

وقد تم حتى الآن ترسية 93% من عقود الإنشاء للحزم المرتبطة بالمشروع، ما يعكس تسارع وتيرة العمل وانتقال المشروع تدريجيًا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

تصريحات تنفيذية

قال السيد جورج تناسيفيتش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان:

"يمثل استقطاب استثمار بهذا الحجم، مدعوماً برأس مال وخبرات دولية، محطة مهمة في مسيرة حديقة الملك سلمان. ويعكس ذلك الثقة بأسس المشروع وإطار التنفيذ الذي تتبناه المؤسسة. كما أن شركاءنا يجلبون خبرات ورؤى تسهم في رفع المعايير وتعزز مسيرة الرياض نحو ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية."

وأضاف أن المؤسسة تتطلع إلى استكمال هذه الصفقة مع تحالف شركة قولاغاصي للتطوير العقاري وشركائها في التطوير، بما في ذلك شركة عبدالله العثيم للاستثمار وRXR، مع بدء ملامح المنطقة متعددة الاستخدامات بالتشكل.

وقال السيد علي قولاغاصي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قولاغاصي للتطوير العقاري:

"يمثل هذا المشروع التزامًا طويل الأمد لشركة قولاغاصي للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. ونعمل بالتعاون مع مؤسسة حديقة الملك سلمان على تنفيذ منطقة حضرية متعددة الاستخدامات ذات طابع سكني رئيسي، مستفيدين من خبراتنا الدولية في تطوير المشاريع الحضرية."

وأضاف أن الشركة تركز على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، وضمان تكامله مع الحديقة، وتطوير مجتمع حضري حيوي يوفر قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما قال السيد سلطان الحديثي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مُلكيّة للاستثمار:

"تمثل حديقة الملك سلمان فرصة استثمارية بارزة في مشروع ذي حضور عالمي. وقد كان لوضوح رؤية المؤسسة وجودة المخطط العام، إلى جانب المقومات الاقتصادية طويلة الأمد لمدينة الرياض، دور محوري في قرارنا بالاستثمار. وننظر إلى هذا المشروع بوصفه منصة تدعم النمو المستدام وتسهم في خلق قيمة طويلة المدى."

