بلغت استثمارات شركة Harvest Capital الحصرية في العلامة التجارية لتقديم الطعام "Xiaocaiyuan" ما قدره 500 مليون يوان صيني

هونج كونج, 23 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- في 19 دجنبر/كانون الأول 2023، أعلنت Xiaocaiyuan، وهي سلسلة مطاعم صينية رائدة، أنها أكملت جولة تمويل جديدة من المؤسسة الاستهلاكية الرائدة في الصين، Harvest Capital. هذا هو الاستثمار الثاني في Xiaocaiyuan بعد اكتمال جولة التمويل الأولى في مارس/آذار من هذا العام. باعتبارها المستثمر الحصري لشركة Xiaocaiyuan، استثمرت شركة Harvest Capital مبلغ 500 مليون يوان صيني. في السنوات الأخيرة، أصبح هذا أيضًا أكبر مصدر تمويل في سوق تقديم الطعام الجماعي في الصين.

Xiaocaiyuan

تعتبر شركة Xiaocaiyuan شركة رائدة في دائرة تقديم الطعام الجماعي في الصين، حيث تضم أكثر من 500 مطعم تتم إدارتها بشكل مباشر، مما يجعلها رائدة في الصناعة من حيث حجم الأعمال ومعدل النمو وكفاءة المتجر. منذ تأسيسها في عام 2013، التزمت شركة Xiaocaiyuan بنظام ذكي وموحد ومرتكز على المستهلك لخدمة صناعة تقديم الطعام الجماعي عالية التردد وسريعة النمو، وقد تم الاعتراف بها من قبل المستهلكين الصينيين على أنها "مطبخ عائلي".

في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، تحسنت Xiaocaiyuan في مؤشرات مثل أرقام المتاجر ومبيعات المتجر نفسه وكفاءة الموظفين. إن نمو Xiaocaiyuan مقابل هذا الاتجاه يؤكد بشكل كامل فعالية استراتيجية الشركة طويلة المدى المتمثلة في التركيز على اتجاه تقديم الطعام الجماعي والقيمة القصوى مقابل المال. من خلال الفهم العميق لتحديث وتوحيد معايير تقديم الطعام والتنفيذ القوي، ستستمر إدارة Xiaocaiyuan في تزويد المستهلكين بأطباق "لذيذة وغير مكلفة" وخدمات عالية الجودة.

يتميز الاستهلاك في الصين بالانتقال من عصر الاستهلاك الثالث إلى عصر الاستهلاك الرابع. يؤثر إحساس المستهلكين بالتطبيق العملي على تطوير صناعة تقديم الطعام، وتتميز خدمات تقديم الطعام الجماعية بخصائص الطلب الفوري والتكرار العالي والفعالية العالية من حيث التكلفة، مما يمثل "لذيذة وغير مكلفة". وهذا يتماشى مع اتجاه تطوير صناعات تقديم الطعام والاستهلاك في الصين.

باعتبارها المستثمر الخارجي الحصري لشركة Xiaocaiyuan، فإن شركة Harvest Capital متفائلة بشدة بشأن القيمة والإمكانات طويلة المدى للسوق الاستهلاكية في الصين. تعتقد شركة Harvest Capital أن الاستهلاك الشعبي والمطالب به للتو وعالي التردد والفعال من حيث التكلفة سيشكل الاتجاه المستقبلي للاستثمار الاستهلاكي في المجتمع الصيني، وهو مسار السباق الكبير ذو المنحدرات الطويلة والثلوج الكثيفة. إنها تلبي احتياجات التنمية في العصر، وتلبي احتياجات الناس المحسنة من "الجودة الرخيصة إلى الجودة الجيدة"، وتخلق رفاهية المستهلك بشكل مستمر، ولها قيمة اجتماعية.

Xiaocaiyuan هي شركة استهلاكية ممتازة تجمع بين التكنولوجيا. تولي الشركة أهمية كبيرة للرقمنة والذكاء، مع اعتبار أصول البيانات جوهرها، وتعمل بنشاط على بناء متاجر ذكية متصلة وغير متصلة بالإنترنت. في السنوات الأخيرة، أصبحت الشركة متصلة بالإنترنت باستخدام نظام SAP، ونظام CRM، ونظام BI، ونظام SCM، وما إلى ذلك، لتحقيق الأعمال ورقمنة المستخدم ورقمنة العمليات ورقمنة سلسلة التوريد.

قال سونغ شيانغ تشيان، رئيس مجلس إدارة شركة Harvest Capital: "إن المنافسة التجارية اليوم، في جوهرها، تتنافس على معرفة رواد الأعمال، بل وأكثر من ذلك على روح الإيثار وقدراتهم التشغيلية والإدارة. ونحن نرى مثل هذه الحكمة من فريق حديقة الخضروات الصغيرة برئاسة الرئيس وانغ شوغاو."

تطمح الشركة إلى جعل تقديم الطعام الشامل متاحًا لعشرات الآلاف من الأسر حتى تتمكن Xiaocaiyuan من أن تصبح مزودًا لخدمات تقديم الطعام للمجتمع على مستوى البنية التحتية للناس وأسلوب حياة الشعب الصيني.

يتوافق Xiaocaiyuan بشكل مثالي مع معايير استثمار Harvest Capital المتمثلة في "الصناعة الجيدة، والشركة الجيدة، والأشخاص الطيبين". وباعتبارها "المدرب البطل" و"الشريك التجاري"، ستوفر شركة Harvest Capital خدمات طويلة الأجل لشركة Xiaocaiyuan ومساعدتها على تحسين قدرتها. ونعتقد أننا سنحقق هدف "حيثما يوجد عرق صيني، توجد حدائق خضروات صغيرة" في أقرب وقت ممكن.