بناء الروابط وتسليط الضوء على ثقافة المقاهي: معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) لعام 2025 يستضيف بطولة القهوة الوطنية الماليزية (MNCC) بالتعاون مع جمعية القهوة المتخصصة الماليزية (MSCA)

مدينة كوالالمبور، دولة ماليزيا، 8 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يعلن معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) بفخر عن شراكته مع جمعية القهوة المتخصصة الماليزية (MSCA) لاستضافة بطولة القهوة الوطنية الماليزية (MNCC) من 2025 إلى 2027. يسلط هذا التعاون الضوء على التزام معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) بتعزيز ثقافة المقاهي في البلاد مع تقديم معرض Malaysia Café Expo، وهو منصة مخصصة للقهوة والشاي.

Industry experts share insights at a panel discussion during the Malaysian International Food and Beverage Trade Fair (MIFB).

متماشيًا مع "الاستعداد للمستقبل في قطاع المواد الغذائية والمشروبات" (Future-Ready F&B): لخدمة تطور التوجهات في الصناعة، يركز معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) لعام 2025 على القهوة المتخصصة، والمنتجات الجاهزة للأكل (RTE) والمنتجات الجاهزة للطهي (RTC)، بالإضافة إلى التقدمات الرقمية في صناعة المواد الغذائية والمشروبات (F&B). ومن المقرر أن ينعقد هذا الحدث في 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2025 في مركز مؤتمرات كوالالمبور، حيث سيضم شركات عرض محلية ودولية، كما سيضم الدورات نصف النهائية والنهائية لبطولة القهوة الوطنية الماليزية (MNCC). تحتفل هذه المسابقة المرموقة بمواهب القهوة المتخصصة في ماليزيا، حيث تبرز الباريستا الخبراء، وخبراء تخمير القهوة، ومُختبرو الطعم.

قال Kelvin Ngow، رئيس جمعية القهوة المتخصصة الماليزية (MSCA): "لقد شهدت ثقافة المقهى لدينا تطورًا قويًا، مدفوعًا بجيل جديد من عشاق القهوة. ومن خلال بطولة القهوة الوطنية الماليزية (MNCC) وشراكتنا مع معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB)، نهدف إلى الارتقاء بالمواهب المحلية وتقديم ماليزيا كلاعب قوي في مجال القهوة في العالم."

يعكس نمو قطاع المقاهي قدرة ماليزيا على مزج التوجهات العالمية مع النكهات المحلية. تُجسد علامات تجارية مثل Boncafe وDa Di Coffee هذا التوازن، حيث تجمع بين القهوة المتخصصة وثقافة الكوبى التقليدية. يهدف معرض Malaysia Café Expo، الذي يُعقد بالتوازي مع معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) لعام 2025 ومعرض MyFoodTech 2025، إلى تضخيم هذه الجهود، وتقديم منصة للشركات العارضة في القهوة والشاي والصناعات ذات الصلة.

وأضاف Paul Lee، المدير تنفيذي للأسواق في Constellar: "شراكتنا مع جمعية القهوة المتخصصة الماليزية (MSCA) تقوي دور معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) في ربط الشركات والمجتمعات والثقافات. إن استضافة بطولة القهوة الوطنية الماليزية (MNCC) تؤكد تفانينا في تعزيز الابتكار والمرونة في صناعة المواد الغذائية والمشروبات (F&B) مع تعزيز مشهد المقاهي النابض بالحياة في ماليزيا."

يضع معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) لعام 2025 نفسه كمحفز للتعاون والابتكار والنمو عبر صناعات المواد الغذائية والمشروبات (F&B) والمقاهي في ماليزيا، لتعزيز قيادة الأمة في المشهد الإقليمي للأغذية والمشروبات.

اقرأ البيان الصحفي كاملًا من هنا. لمزيد من المعلومات حول معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB) لعام 2025 أو للتسجيل كشركة عارضة، يرجى زيارة: https://mifb.com.my.

نُبذة عن معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB)

معرض تجارة الأغذية والمشروبات الدولي الماليزي (MIFB)، الذي تنظمه شركة Constellar، هو الحدث التجاري الرئيسي للمواد الغذائية والمشروبات في ماليزيا، والذي يربط بين الشركات الكبرى المحلية والدولية عبر سلسلة التوريد لاستكشاف الحلول ودفع نمو الصناعة.

نبذة عن Constellar

شركة Constellar، الشريك الرائد في آسيا لسياحة الفعاليات والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات (MICE)، تقوم بتنظيم الفعاليات وربط شبكات العلاقات العالمية لتحقيق النمو المستدام، كما تدير Singapore EXPO وتعزز الابتكار عبر الصناعات الرئيسية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2588495/IMG_5901_Updated.jpg