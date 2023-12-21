بنك Development Bank الكائن في سلطنة عمان يعلن عن اختياره لشركة Newgen Technology من أجل تيسير عملياته المصرفية وتقديم تجارب متحولة

نويدا، الهند، 21 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Newgen Software، إحدى الشركات العالمية التي توفر منصة للتحول الرقمي منخفض البرمجة، عن اختيارها من قبل بنك Development Bank (DB)، وذلك لتيسير عملياته المصرفية وتقديم تجارب متحولة.

ويكرس البنك، الذي يعتبر الجهاز التمويلي للحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمان، كافة مجهوداته لتعزيز عملياته المصرفية بهدف تحقيق تجربة سلسة وآمنة وشاملة للعملاء عبر مختلف القنوات. ولتحقيق هذا الهدف، اختار البنك حلول الأتمتة الذكية (BPM) و خدمات المحتوى السياقية (ECM) من شركة Newgen، وهي منتجات تعتمد على منصة NewgenONE لتطوير التطبيقات بأقل قدر ممكن من البرمجة . وسينفذ هذا المشروع بمساعدة من شركة Ikyam Technologies الشريك التنفيذي البلاتيني لشركة Newgen.

وسيقوم البنك، من خلال استغلال حلول شركة Newgen، بالإشراف على كامل دورة حياة المحتوى، من النشأة إلى التصرف. وتوفر الحلول سالفة الذكر العديد من الأدوات الفعالة لإنشاء وإعداد المحتوي من مصادر متنوعة وتيسير تحميل الوثائق بشكل فوري، وهي الخطوة التي يتم إدارتها ضمن مستودع آمن ومركزي. وسيتمكن البنك من تحسين عملياته وتعزيز التعاون بين فرق عمل المكاتب الأمامية والخلفية من خلال أتمتة تدفق العمل بطريقة سهلة للمستخدم. كما ستسمح الحلول لبنك DB بتقليل مخاطر الأعمال عن طريق ضمان الامتثال وتأمين المعلومات الحيوية الهامة التي تتعلق بأعماله". وسيوفر التكامل مع النظام المصرفي الأساسي وأنظمة الطرف الثالث تجربة موحدة.

وقد صرح السيد Mahmood Al-Yafai، مدير برنامج التحول الرقمي ببنك Development Bank، قائلًا: "نحن نتطلع، مع حلول Newgen القوية، إلى تحقيق بيئة عمل خالية من الأوراق ستعزز الكفاءة وتقلل من التكاليف الإجمالية وتقضي على مواطن التعثر في العمليات. وسيساعدنا هذا الأمر في تلبية الطلب المتزايد المستهدف وتوسيع العمليات للتعامل بكفاءة مع المعاملات عالية الحجم، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى تحسين تجربة العملاء.ونحن مستعدون، مع هذا التنفيذ، لتحديد معايير جديدة في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناحية المالية، والتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية للدولة".

هذا وقال السيد Vivek Bhatnagar، نائب رئيس قسم مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة Newgen Software: "إنه لأمر يسعدنا كثيرًا شراكتنا مع بنك DB، ونؤكد توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي الخاص بهم. أن الثقة التي يوليها بنك DB لشركتنا تعزز من تواجدنا كمنصة قوية وقابلة للتكيف والتوسع، تلبي تشكيلة متنوعة من احتياجات عملاء الخدمات المصرفية. نحن نتطلع إلى مساعدة البنك في بناء أساس قوي باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية ودعم مبادراتهم المستقبلية".

نبذة عن Development Bank

يعتبر بنك Development Bank هو أول مؤسسة رائدة في تمويل المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ومنتجات مناسبة لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكذلك للمشروعات المشتركة. وتتنوع القطاعات التي يمولها البنك والتي تتناسب مع رؤية عمان 2040 على غرار قطاعات اللوجستيات والتعدين وقطاع تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

نبذة عن شركة Ikyam Technologies

تعتبر شركة Ikyam Technologies أحد الشركاء البلاتينيين لشركة Newgen، وهي شركة تتمتع بقدر كبير من الخبرة تفوق العقود في قطاع البنوك، وتوفر كافة أوجه الدعم لعملائها لمساعدتهم على تحقيق نمو مستدام من خلال خبراء في مجال البنوك الذين يستطيعون مساعدة المؤسسات في إجراء المعاملات في الوقت الحقيقي، فضلًا عن إجراء عمليات التحليل والتنبؤ في ذات الصدد.

نبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . وتعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في الصناعة من Newgen لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على السحابة.

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