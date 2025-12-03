بنك Garanti BBVA International يختار شركة Maveric Systems لتحويل الأنظمة المصرفية الأساسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Maveric Systems، وهي شركة خبيرة في التكنولوجيا المصرفية والخدمات المالية المتخصصة، عن اختيارها من قِبل بنك Garanti BBVA International (GBI)، العضو في مجموعة BBVA والتابع لـ Garanti BBVA — أحد أكبر البنوك الخاصة في تركيا، كشريك مفضل لترقية منصة الخدمات المصرفية الأساسية للبنك.

بعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار Maveric بفضل خبرتها العميقة البالغة 25 عامًا في القطاع المصرفي، مدعومةً بإتقانها للتحول البنكي الأساسي، خصوصًا عبر مجموعة حلول Temenos ونموذج تقديم الخدمات الخاص بها المُتمحور حول العميل.

Employees at Maveric’s India office

سيعمل البرنامج على تحديث النظام المصرفي الأساسي الحالي لبنك GBI وهو Temenos T24 إلى أحدث إصدار من Temenos Transact، وسيدعم عمليات البنك في هولندا وأنشطته التجارية في الأسواق المُختارة.

قال Ranga Reddy، الرئيس التنفيذي لشركة Maveric Systems: "إن الشراكة مع Garanti BBVA International تسلط الضوء على قدرة Maveric المثبتة على تنفيذ تحولات مصرفية أساسية مُعقدة على نطاق واسع". "ومن خلال الجمع بين الإلمام العميق بالمجال المصرفي وإتقان منتجات Temenos، سنعمل على تحديث الأنظمة الأساسية لبنك GBI لتحقيق قيمة أسرع. تعزّز هذه الشراكة دورنا كشركة خبيرة في التحول القطاعي للقادة المصرفيين، مما يؤدي إلى إحداث تأثير من خلال نماذج تقديم خدمات تتماشى مع الرحلة الفريدة لكل بنك".

وقالت السيدة Sebnem Ipekci، رئيسة تكنولوجيا المعلومات والعمليات في Garanti BBVA International (GBI): "يمثل تعاوننا مع Maveric Systems خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحول البنكي الأساسي". "إن تحديث منصّتنا الأساسية إلى أحدث إصدار سيتيح لنا الاستفادة من الوظائف المدمجة في المنصة ذات التخصيص المحدود، إضافةً إلى طرح منتجات أحدث إلى الأسواق بوتيرة أسرع. لقد اخترنا Maveric بفضل عمق خبرتهم القطاعية، واعتماداتهم القوية في تقديم خدمات Temenos، وفهمهم العميق لأولوياتنا الإستراتيجية".

نبذة عن بنك Garanti BBVA International

بنك Garanti BBVA International (GBI) هو بنك أوروبي متوسط الحجم، تأسس في أمستردام، بهولندا عام 1990، ويقدّم خدماته للعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات. يوفّر GBI حلولًا مالية في مجالات تمويل التجارة والسلع، والخدمات المصرفية للشركات، والأسواق العالمية. كما يقدّم GBI خدمات مصرفية مُخصصة للأفراد في كل من هولندا وألمانيا.

نبذة عن Maveric

تأسست شركة Maveric Systems عام 2000، وهي شركة خبيرة في التكنولوجيا المصرفية والخدمات المالية المتخصصة، تقود عمليات التحول التشغيلي والتكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة. ومن خلال الجمع بين المعرفة العميقة بالمجال والخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعالج التحديات المعقدة الخاصة بالإدارة التنفيذية العليا (CXO) في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، وإدارة الثروات، وأسواق رأس المال. ويضمن إتقاننا للمجال لمدة 25 عامًا أن ترتكز كل مبادرة للذكاء الاصطناعي على السياق الصحيح والدقة. يعتمد نهجنا على مراكز تميز مخصصة للذكاء الاصطناعي، وأُطر عمل حصرية، وكفاءة عميقة عبر منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مما يضمن نتائج قابلة للتوسع ومناسبة للسياق.

للتواصُل الإعلامي:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2836377/Maveric_India_office.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2836265/Maveric_Logo.jpg